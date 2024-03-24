Татьяна — ваш гид в Пскове

Привет! Меня зовут Татьяна. Некогда столичный житель, я переехала в деревню в 2011 году и создала свою пряничную мастерскую, в которой и по сей день выпекаются одни из лучших печатных пряников в нашей стране. Я долго искала именно свой дом и в 2017 году приобрела заброшенную крестьянскую усадьбу в самом сердце заповедной Изборской долины. С этого момента я начала долгий путь реставрации и восстановления усадебного хозяйства, а с 2020 года рада гостям, которые мою усадьбу посещают!

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