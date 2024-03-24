Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Индивидуальная экскурсия в Пскове

Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса

Идите на запах! В воздухе вокруг моего пряничного музея «Дом в Броду» стоит настолько вкусный аромат, что мимо пройти невозможно. Вы окажетесь в деревенском доме в самом сердце заповедной Изборской долины, на берегу реки Сходница.

Здесь мы осмотрим музейную коллекцию, устроим чаепитие с печатным пряником и поведём разговоры о его увлекательной судьбе.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Авторские чаепития я провожу с 2020 года — это уже устоявшееся мероприятие, интересное как взрослым, там и детям школьного возраста.

  • Летом мы с вами почаёвничаем на открытой летней террасе, а зимой — в настоящем музейном пространстве, которое находится в каменном подклете моего дома
  • Вы окунётесь в атмосферу 100-летней деревенской усадьбы зажиточных хозяев. Увидите музейную коллекцию, посвящённую пряничному ремеслу.
  • Я расскажу легенды о происхождении печатного пряника. Поделюсь пословицами и поговорками, историческими казусами и загадками, а также археологическими сведениями о пряниках — я их собираю.
  • Освещу все этапы производства и покажу коллекцию пряничных досок из разных городов и стран
  • На чаепитии вас будет ждать душистый травяной чай, мёд, яблочная пастила и свежеиспечённый изборский пряник — деликатный, в меру сладкий, по-настоящему пряный, но без перебора. Идеальный!

Организационные детали

  • От Пскова до моего музея вам нужно добраться самостоятельно: это можно сделать на автобусе или на такси. Также возможен трансфер из Изборска за доплату по предварительному согласованию, подробности уточняйте в переписке.
  • У меня прекрасно ловит мобильный интернет, есть «деревенские удобства» во дворе, в симпатичном домике с картинами — умыться и помыть руки с дороги вы сможете всегда
  • Можете взять наличные деньги для покупки сувениров в моей пряничной лавке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Изборске, в музее «Дом в Броду»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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