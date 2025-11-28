Псков – один из старейших городов России и восточной Европы, на нашей экскурсии мы прогуляемся по центральной улице Пскова – Октябрьскому проспекту и узнаем о городе-крепости, о расцвете Псковской вечевой республики, губернских домах Пскова и дойдя до берега реки Великая увидим современную световую инсталляцию – Россия начинается здесь
Описание экскурсииВ 2026г г. Псков отметит 1123летие, является одним из древнейших городов нашей страны. На экскурсии по центру города увидим один из трех памятников княгине Ольге, узнаете почему Псков называют «город Ольг и Елен» и почему у памятника «Скобарю», принято загадывать желания. Объекты показа: дома губернского периода(драмтеатр, дом губернатора), средневековые храмы 16века. Прогуляемся по пешеходной улице Пушкина, узнаете как наш город связан с поэтами разных эпох - А. Пушкиным и А. Блоком. В рамках экскурсии увидим памятники архитектуры в 2019г вошедшие в список наследия ЮНЕСКО. При желании можно включить посещения Псковского Кремля или расширить маршрут с посещением достопримечательностей Старого Изборска и Печор.
ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Октябрьский пр-т
- Доходные дома Пскова
- Церковь св. Анастасии Узорешительницы
- Церковь Василия на Горке
- Памятник княгине Ольге
- Каменные палаты 17 века
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Октябрьская площадь, памятник книгине Ольги
Завершение: Псков, набережная р. Великая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Замечательная экскурсия, занимательно изложенная история города. Интересно было и взрослым и ребенку 11 лет. Спасибо экскурсоводу Любови, рекомендую экскурсию.
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Н
Прогулялись с гидом Юлией по Псковскому Кремлю, а потом немного по Пскову. Кремль не входил в эту экскурсию, но учтя наше желание его посетить, программу изменили. Спасибо за экскурсию, всё прошло ненавязчиво. Рекомендую.
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И
18 августа были на экскурсии "Россия начинается здесь". Экскурсовод Любовь чудесно провела экскурсию! Вместе с детьми-подростками в первый раз были в Пскове. За два часа Любовь сумела и рассказать историю города, и показать значимые места. И сориентировать нас так, что в дальнейшем мы самостоятельно смогли погулять по городу, зная что и где посмотреть. Спасибо!
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А
Если человек любит свой город и вдобавок умелый рассказчик, то из него получится интересный экскурсовод. Таким экскурсоводом является Любовь. Мы гуляли по исторической части Пскова и узнали много интересных фактов и историй из жизни города.
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Г
Мы были впервые во Пскове. Любовь очень приятный человек и опытный экскурсовод. С душой рассказала и показала нам город, было познавательно и не занудно. У неё лёгкий слог и прекрасное чувство юмора. С удовольствием порекомендую её в качестве гида своим знакомым! Большое спасибо.
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С
Выражаем глубокую благодарность нашему экскурсоводу Любови Фещенко. Экскурсовод в лице милой, интересной, эрудированной девушки оказался именно таким, как мы и мечтали. Пока грелись в ЦУМе - отдельное спасибо - поговорили на дополнительные темы, связанные с Кавериным и тд.
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