Любовь Ф. – Гид из Пскова

Псков – один из старейших городов России и восточной Европы, на нашей экскурсии 🧭 мы прогуляемся по центральной улице Пскова – Октябрьскому проспекту и узнаем о городе-крепости, о расцвете Псковской вечевой республики, губернских домах Пскова и дойдя до берега реки Великая увидим современную световую инсталляцию – Россия начинается здесь