Что вы увидите
- Октябрьский пр-т доходные дома Пскова ц. св. Анастасии Узорешительницы
- ц. Василия на Горке
- памятник княгине Ольге.
В рамках экскурсии 🧭 увидим памятники архитектуры в 2019г вошедшие в список наследия ЮНЕСКО. Рассказывая о домах Пскова, обязательно вспомним о знаменитых псковичах.
Вас ждут: Октябрьский проспект; доходные дома Пскова, церковь ⛪ св. Анастасии Узорешительницы, церковь ⛪ Василия на Горке, памятник княгине Ольге.
Важно знать:
- одевайтесь по погоде;
- после бронирования экскурсии 🧭 просьба связаться для уточнения времени нашей встречи и начала экскурсии 🧭.
Начало
🚩 Псков, Октябрьский пр-т, Летний сад
Место завершения
🏁 Псков, набережная р. Великая
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Любовь Ф.
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