Псков — «Россия начинается здесь»

Любовь Ф.
Любовь Ф. – Гид из Пскова
Псков – один из старейших городов России и восточной Европы, на нашей экскурсии 🧭 мы прогуляемся по центральной улице Пскова – Октябрьскому проспекту и узнаем о городе-крепости, о расцвете Псковской вечевой республики, губернских домах Пскова и дойдя до берега реки Великая увидим современную световую инсталляцию – Россия начинается здесь
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 400 ₽ за человека

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Псков — «Россия начинается здесь»
Псков — «Россия начинается здесь»

Что вы увидите

  • Октябрьский пр-т доходные дома Пскова ц. св. Анастасии Узорешительницы
  • ц. Василия на Горке
  • памятник княгине Ольге.
В рамках экскурсии 🧭 увидим памятники архитектуры в 2019г вошедшие в список наследия ЮНЕСКО. Рассказывая о домах Пскова, обязательно вспомним о знаменитых псковичах.
Вас ждут: Октябрьский проспект; доходные дома Пскова, церковь ⛪ св. Анастасии Узорешительницы, церковь ⛪ Василия на Горке, памятник княгине Ольге.

Важно знать:

  • одевайтесь по погоде;
  • после бронирования экскурсии 🧭 просьба связаться для уточнения времени нашей встречи и начала экскурсии 🧭.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Псков, Октябрьский пр-т, Летний сад
Место завершения
🏁 Псков, набережная р. Великая
Псков — «Россия начинается здесь»
Псков — «Россия начинается здесь»
Псков — «Россия начинается здесь»
Псков — «Россия начинается здесь»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Любовь Ф.
Любовь Ф.
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