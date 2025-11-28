Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Т Татьяна Замечательная экскурсия, занимательно изложенная история города. Интересно было и взрослым и ребенку 11 лет. Спасибо экскурсоводу Любови, рекомендую экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Прогулялись с гидом Юлией по Псковскому Кремлю, а потом немного по Пскову. Кремль не входил в эту экскурсию, но учтя наше желание его посетить, программу изменили. Спасибо за экскурсию, всё прошло ненавязчиво. Рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина 18 августа были на экскурсии "Россия начинается здесь". Экскурсовод Любовь чудесно провела экскурсию! Вместе с детьми-подростками в первый раз были в Пскове. За два часа Любовь сумела и рассказать историю города, и показать значимые места. И сориентировать нас так, что в дальнейшем мы самостоятельно смогли погулять по городу, зная что и где посмотреть. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Если человек любит свой город и вдобавок умелый рассказчик, то из него получится интересный экскурсовод. Таким экскурсоводом является Любовь. Мы гуляли по исторической части Пскова и узнали много интересных фактов и историй из жизни города. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Галина Мы были впервые во Пскове. Любовь очень приятный человек и опытный экскурсовод. С душой рассказала и показала нам город, было познавательно и не занудно. У неё лёгкий слог и прекрасное чувство юмора. С удовольствием порекомендую её в качестве гида своим знакомым! Большое спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет