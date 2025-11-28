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Псков - «Россия начинается здесь»

Индивидуальная экскурсия по Пскову: пешеходный маршрут по Октябрьскому проспекту
Псков – один из старейших городов России и восточной Европы, на нашей экскурсии мы прогуляемся по центральной улице Пскова – Октябрьскому проспекту и узнаем о городе-крепости, о расцвете Псковской вечевой республики, губернских домах Пскова и дойдя до берега реки Великая увидим современную световую инсталляцию – Россия начинается здесь
5
66 отзывов
Псков - «Россия начинается здесь»
Псков - «Россия начинается здесь»
Псков - «Россия начинается здесь»

Описание экскурсии

В 2026г г. Псков отметит 1123летие, является одним из древнейших городов нашей страны. На экскурсии по центру города увидим один из трех памятников княгине Ольге, узнаете почему Псков называют «город Ольг и Елен» и почему у памятника «Скобарю», принято загадывать желания. Объекты показа: дома губернского периода(драмтеатр, дом губернатора), средневековые храмы 16века. Прогуляемся по пешеходной улице Пушкина, узнаете как наш город связан с поэтами разных эпох - А. Пушкиным и А. Блоком. В рамках экскурсии увидим памятники архитектуры в 2019г вошедшие в список наследия ЮНЕСКО. При желании можно включить посещения Псковского Кремля или расширить маршрут с посещением достопримечательностей Старого Изборска и Печор.

ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Октябрьский пр-т
  • Доходные дома Пскова
  • Церковь св. Анастасии Узорешительницы
  • Церковь Василия на Горке
  • Памятник княгине Ольге
  • Каменные палаты 17 века
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Октябрьская площадь, памятник книгине Ольги
Завершение: Псков, набережная р. Великая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
3
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1
Т
Замечательная экскурсия, занимательно изложенная история города. Интересно было и взрослым и ребенку 11 лет. Спасибо экскурсоводу Любови, рекомендую экскурсию.
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Н
Прогулялись с гидом Юлией по Псковскому Кремлю, а потом немного по Пскову. Кремль не входил в эту экскурсию, но учтя наше желание его посетить, программу изменили. Спасибо за экскурсию, всё прошло ненавязчиво. Рекомендую.
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И
18 августа были на экскурсии "Россия начинается здесь". Экскурсовод Любовь чудесно провела экскурсию! Вместе с детьми-подростками в первый раз были в Пскове. За два часа Любовь сумела и рассказать историю города, и показать значимые места. И сориентировать нас так, что в дальнейшем мы самостоятельно смогли погулять по городу, зная что и где посмотреть. Спасибо!
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А
Если человек любит свой город и вдобавок умелый рассказчик, то из него получится интересный экскурсовод. Таким экскурсоводом является Любовь. Мы гуляли по исторической части Пскова и узнали много интересных фактов и историй из жизни города.
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Г
Мы были впервые во Пскове. Любовь очень приятный человек и опытный экскурсовод. С душой рассказала и показала нам город, было познавательно и не занудно. У неё лёгкий слог и прекрасное чувство юмора. С удовольствием порекомендую её в качестве гида своим знакомым! Большое спасибо.
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С
Выражаем глубокую благодарность нашему экскурсоводу Любови Фещенко. Экскурсовод в лице милой, интересной, эрудированной девушки оказался именно таким, как мы и мечтали. Пока грелись в ЦУМе - отдельное спасибо - поговорили на дополнительные темы, связанные с Кавериным и тд.
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