Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 32 года. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 10 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!

Выберите дату и оставьте комментарий в форме