Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Большой Псков на автобусе и пешком

Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии

Чтобы составить полноценное представление о Пскове, отправляйтесь на нашу 5-часовую экскурсию.

В группе до 40 человек вы проедете и погуляете по всем местам притяжения города — в центре и не только.

Увидите величественные монументы и губернский город, познакомитесь с местным зодчеством, побываете в Псковском Кроме и поймете, почему Россия начинается здесь!
Большой Псков на автобусе и пешком
Большой Псков на автобусе и пешком
Большой Псков на автобусе и пешком
Большой Псков на автобусе и пешком
Большой Псков на автобусе и пешком
Большой Псков на автобусе и пешком
Большой Псков на автобусе и пешком
Большой Псков на автобусе и пешком
Большой Псков на автобусе и пешком
Большой Псков на автобусе и пешком

Что вас ожидает

Автобусная часть экскурсии

С комфортом в любую погоду вы проедете мимо главных достопримечательностей древнего города, открывая их хроники и архитектурные особенности. В программе:

  • Ольгинская часовня (остановка с выходом) — место, где, по легенде, княгиня Ольга предрекла славу Пскову. Перед вами предстанут хрестоматийный вид Псковского Крома и знаменитая надпись «Россия начинается здесь».
  • Собор Иоанна Предтечи — один из первых каменных храмов Пскова. Входит в список наследия ЮНЕСКО.
  • Памятник Александру Невскому на горе Соколиха (остановка с выходом). Вы полюбуетесь панорамой большей части Пскова, почувствуете себя крохотными вблизи величественных фигур и представите легендарное Ледовое побоище.
  • Снетогорский монастырь (остановка с выходом) — родоначальник псковской архитектурной школы.
  • Покровская башня (остановка с выходом). Вы увидите место славной победы псковичей над польским королем Стефаном Баторием, узнаете о деталях этого сражения и зайдете в уникальную двойную церковь — Покрова и Рождества от Пролома.

Пешеходная часть экскурсии

  • Храмы 15-16 веков. У их стен наш гид расскажет, что значит строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик» и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни.
  • Памятники княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю — вас ждут три монумента и три разных сюжета.
  • Архитектура губернского Пскова. Мы покажем вам гражданские постройки, отражающие жизнь дореволюционного Пскова — города, который практически уничтожила война.
  • Кремль и Троицкий собор — сердце Пскова. Гуляя среди старинных стен и башен, вы откроете загадки Довмонтова города и услышите о небывалой силе и храбрости псковских князей. А также познакомитесь с чудотворными иконами и дивным семиярусным иконостасом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе и пешком в группе до 40 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: на площади Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Александра
Александра
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 32 года. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 10 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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