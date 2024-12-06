С ветерком по Пскову - прогулка на электровелосипедах
На велопрогулке вы увидите основные достопримечательности города — и намного больше, чем на классической экскурсии.
Преодолев около 15-ти километров, вы сможете считать себя «знатоком» города, и у вас останутся силы погулять по тем местам, которые вам больше всего понравились.
Прогулка начнётся и закончится в центре города на площади Ленина.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Велопрогулка по городу
На велопрогулке у вас будет уникальная возможность увидеть основные достопримечательности города. Это отличная альтернатива классической экскурсии, которая позволит вам насладиться атмосферой и красотой мест, которые вы посещаете.
Что вас ждет?
Преодолев около 15 километров, вы сможете почувствовать себя настоящим "знатоком" города. Эта прогулка подарит вам возможность не только узнать много нового, но и останется время для того, чтобы исследовать те места, которые вам особенно понравятся.
Старт и финиш
Прогулка начнется и закончится в самом сердце города — на площади Ленина. Это удобное место позволит вам легко добраться до начала экскурсии и насладиться атмосферой центральной части города.
Важная информация
Экскурсия интересна как взрослым, так и детям от 6 лет.
Дети от 6 до 10 лет могут ехать на велосипеде с одним из родителей (максимальный вес на один велосипед — 120 кг).
Дети старше 10 лет могут участвовать самостоятельно. Мы предоставляем шлемы, наколенники и налокотники.
Обязательное условие — уверенная езда на велосипеде!
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя город с новой стороны, наслаждаясь активным отдыхом на свежем воздухе!
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.