С ветерком по Пскову - прогулка на электровелосипедах

На велопрогулке вы увидите основные достопримечательности города — и намного больше, чем на классической экскурсии.

Преодолев около 15-ти километров, вы сможете считать себя «‎знатоком» города, и у вас останутся силы погулять по тем местам, которые вам больше всего понравились. Прогулка начнётся и закончится в центре города на площади Ленина.
С ветерком по Пскову - прогулка на электровелосипедах
С ветерком по Пскову - прогулка на электровелосипедах
С ветерком по Пскову - прогулка на электровелосипедах
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Велопрогулка по городу

На велопрогулке у вас будет уникальная возможность увидеть основные достопримечательности города. Это отличная альтернатива классической экскурсии, которая позволит вам насладиться атмосферой и красотой мест, которые вы посещаете.

Что вас ждет?

Преодолев около 15 километров, вы сможете почувствовать себя настоящим "знатоком" города. Эта прогулка подарит вам возможность не только узнать много нового, но и останется время для того, чтобы исследовать те места, которые вам особенно понравятся.

Старт и финиш

Прогулка начнется и закончится в самом сердце города — на площади Ленина. Это удобное место позволит вам легко добраться до начала экскурсии и насладиться атмосферой центральной части города.

Важная информация

  • Экскурсия интересна как взрослым, так и детям от 6 лет.
  • Дети от 6 до 10 лет могут ехать на велосипеде с одним из родителей (максимальный вес на один велосипед — 120 кг).
  • Дети старше 10 лет могут участвовать самостоятельно. Мы предоставляем шлемы, наколенники и налокотники.
  • Обязательное условие — уверенная езда на велосипеде!

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя город с новой стороны, наслаждаясь активным отдыхом на свежем воздухе!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Велопрогулка
  • Защитное снаряжение
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Центр города напротив площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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