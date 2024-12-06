На велопрогулке вы увидите основные достопримечательности города — и намного больше, чем на классической экскурсии. Преодолев около 15-ти километров, вы сможете считать себя «‎знатоком» города, и у вас останутся силы погулять по тем местам, которые вам больше всего понравились. Прогулка начнётся и закончится в центре города на площади Ленина.

Описание экскурсии

Велопрогулка по городу

На велопрогулке у вас будет уникальная возможность увидеть основные достопримечательности города. Это отличная альтернатива классической экскурсии, которая позволит вам насладиться атмосферой и красотой мест, которые вы посещаете.

Что вас ждет?

Преодолев около 15 километров, вы сможете почувствовать себя настоящим "знатоком" города. Эта прогулка подарит вам возможность не только узнать много нового, но и останется время для того, чтобы исследовать те места, которые вам особенно понравятся.

Старт и финиш

Прогулка начнется и закончится в самом сердце города — на площади Ленина. Это удобное место позволит вам легко добраться до начала экскурсии и насладиться атмосферой центральной части города.

Важная информация

Экскурсия интересна как взрослым, так и детям от 6 лет.

Дети от 6 до 10 лет могут ехать на велосипеде с одним из родителей (максимальный вес на один велосипед — 120 кг).

Дети старше 10 лет могут участвовать самостоятельно. Мы предоставляем шлемы, наколенники и налокотники.

Обязательное условие — уверенная езда на велосипеде!

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя город с новой стороны, наслаждаясь активным отдыхом на свежем воздухе!