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электровелосипедах, затем ещё два часа — на автомобиле. Всё происходило в пределах города, но даже за это короткое время мы много узнали и увидели в Пскове. Началась наша экскурсия с велопрогулки. Нам выдали электровелосипеды — очень удобные и современные, с мягким ходом и мощной батареей. Благодаря электроприводу крутить педали было легко, даже если дорога шла в горку. Велосипед позволил нам неспешно исследовать старую часть города: мы катались вдоль набережной реки, заезжали в такие места, куда машине не подъедешь. Гид рассказывал интересные факты об истории города, и остановки в ключевых точках позволяли сфотографироваться и задать вопросы. Вторая часть поездки проходила на машине. Несмотря на то, что мы остались в городской черте, локации быстро сменялись Что особенно приятно — такая экскурсия даёт возможность почувствовать разные ритмы города: медленный, прогулочный во время велосипедной части, и более динамичный — в машине. Мы остались очень довольны: Псков оказался не только историческим, но и живым, уютным, разнообразным городом.