Индивидуальная
до 4 чел.
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
Насладитесь уникальной экскурсией по Пскову на электровелосипедах и автомобиле. Откройте для себя скрытые уголки и знаменитые достопримечательности
Начало: На площади Ленина
«Дети от 6 до 10 лет едут на велосипеде с одним из родителей (ограничение по весу на один велосипед — 120 кг)»
Сегодня в 09:00
1 июн в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
С ветерком по Пскову - прогулка на электровелосипедах
Начало: Центр города напротив площади Ленина
«Активный отдых Велосипедная прогулка по Пскову предоставляет возможность увидеть ключевые достопримечательности города в непривычном формате, открывая новые перспективы и предлагая значительно больший обзор, чем стандартные пешие туры»
1 июн в 10:00
2 июн в 10:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков на велосипеде: велоэкскурсия вокруг крепости
Почувствовать масштаб, историю и мощь Пскова в движении
Начало: У псковского кремля
«А на велосипеде вы сможете проехать вдоль всего внешнего кольца стен — Окольного города — и увидеть ту сторону Пскова, что обычно остаётся вне туристических маршрутов»
Завтра в 08:00
1 июн в 12:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 мая 2025Нам всё очень понравилось! Несмотря на дождливую погоду, настроение наше было прекрасным, благодаря Михаилу и его рассказу! Электровелосипед - отличное средство передвижения 👍, обязательно попробуем снова. Машина комфортная. Сами бы точно в этих местах не побывали 🙂! Спасибо!
- ЛЛюдмила29 апреля 2025Недавно мы с мужем решили провести необычный день в Пскове и записались на комбинированную экскурсию: первые два часа — на
- ККира28 апреля 2025Спасибо Михаилу за экскурсию! Было очень интересно, много локаций, больше 3 часов. Погода была не очень теплая, менялась несколько раз,
- ААлексей22 апреля 2025Прошло все идеально. Отличный парень! Очень легкий и приятный диалог, интересная беседа! Замечу важную деталь: как легко и без трудностей я мог менять детали экскурсии и перестроить маршрут. Все идеально. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На велосипеде»
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Сколько стоит экскурсия по Пскову в мае 2025
Сейчас в Пскове в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Пскове на 2025 год на велосипеде, 14 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль