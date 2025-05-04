Изучаем Псков на велосипеде

Найдено 3 экскурсии в категории «На велосипеде» в Пскове, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
На велосипеде
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
Насладитесь уникальной экскурсией по Пскову на электровелосипедах и автомобиле. Откройте для себя скрытые уголки и знаменитые достопримечательности
Начало: На площади Ленина
«Дети от 6 до 10 лет едут на велосипеде с одним из родителей (ограничение по весу на один велосипед — 120 кг)»
Сегодня в 09:00
1 июн в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
С ветерком по Пскову - прогулка на электровелосипедах
На велосипеде
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
С ветерком по Пскову - прогулка на электровелосипедах
Начало: Центр города напротив площади Ленина
«Активный отдых Велосипедная прогулка по Пскову предоставляет возможность увидеть ключевые достопримечательности города в непривычном формате, открывая новые перспективы и предлагая значительно больший обзор, чем стандартные пешие туры»
1 июн в 10:00
2 июн в 10:00
5000 ₽ за экскурсию
Псков на велосипеде: велоэкскурсия вокруг крепости
На велосипеде
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков на велосипеде: велоэкскурсия вокруг крепости
Почувствовать масштаб, историю и мощь Пскова в движении
Начало: У псковского кремля
«А на велосипеде вы сможете проехать вдоль всего внешнего кольца стен — Окольного города — и увидеть ту сторону Пскова, что обычно остаётся вне туристических маршрутов»
Завтра в 08:00
1 июн в 12:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 мая 2025
    По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
    Нам всё очень понравилось! Несмотря на дождливую погоду, настроение наше было прекрасным, благодаря Михаилу и его рассказу! Электровелосипед - отличное средство передвижения 👍, обязательно попробуем снова. Машина комфортная. Сами бы точно в этих местах не побывали 🙂! Спасибо!
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2025
    По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
    Недавно мы с мужем решили провести необычный день в Пскове и записались на комбинированную экскурсию: первые два часа — на
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    электровелосипедах, затем ещё два часа — на автомобиле. Всё происходило в пределах города, но даже за это короткое время мы много узнали и увидели в Пскове. Началась наша экскурсия с велопрогулки. Нам выдали электровелосипеды — очень удобные и современные, с мягким ходом и мощной батареей. Благодаря электроприводу крутить педали было легко, даже если дорога шла в горку. Велосипед позволил нам неспешно исследовать старую часть города: мы катались вдоль набережной реки, заезжали в такие места, куда машине не подъедешь. Гид рассказывал интересные факты об истории города, и остановки в ключевых точках позволяли сфотографироваться и задать вопросы. Вторая часть поездки проходила на машине. Несмотря на то, что мы остались в городской черте, локации быстро сменялись Что особенно приятно — такая экскурсия даёт возможность почувствовать разные ритмы города: медленный, прогулочный во время велосипедной части, и более динамичный — в машине. Мы остались очень довольны: Псков оказался не только историческим, но и живым, уютным, разнообразным городом.

  • К
    Кира
    28 апреля 2025
    С ветерком по Пскову - прогулка на электровелосипедах
    Спасибо Михаилу за экскурсию! Было очень интересно, много локаций, больше 3 часов. Погода была не очень теплая, менялась несколько раз,
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    а уверена, что летом это будет еще большее удовольствие. Мы первый раз в Пскове, было интересно все, сами бы столько точно не посмотрели и не узнали. Не любим большие экскурсионные туры, много людей и для нас активных, велопрогулка была самое то. Нас было двое взрослых и ребенок 10 лет. Михаил нас прокатил по самым интересным и значимым местам города, рассказал всю историю, было очень увлекательно. Еще раз спасибо!

  • А
    Алексей
    22 апреля 2025
    По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
    Прошло все идеально. Отличный парень! Очень легкий и приятный диалог, интересная беседа! Замечу важную деталь: как легко и без трудностей я мог менять детали экскурсии и перестроить маршрут. Все идеально. Всем рекомендую!
    Прошло все идеально. Отличный парень! Очень легкий и приятный диалог, интересная беседа!Прошло все идеально. Отличный парень! Очень легкий и приятный диалог, интересная беседа!Прошло все идеально. Отличный парень! Очень легкий и приятный диалог, интересная беседа!Прошло все идеально. Отличный парень! Очень легкий и приятный диалог, интересная беседа!Прошло все идеально. Отличный парень! Очень легкий и приятный диалог, интересная беседа!Прошло все идеально. Отличный парень! Очень легкий и приятный диалог, интересная беседа!Прошло все идеально. Отличный парень! Очень легкий и приятный диалог, интересная беседа!Прошло все идеально. Отличный парень! Очень легкий и приятный диалог, интересная беседа!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На велосипеде»

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  3. Псков на велосипеде: велоэкскурсия вокруг крепости
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Михайловское
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Пскову в мае 2025
Сейчас в Пскове в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Пскове на 2025 год на велосипеде, 14 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль