1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
3 июля в 11:00
6 июля в 11:30
750₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: В центре Пскова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
9 300₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха и открыть вехи истории на групповой экскурсии
Начало: В центре города
5 июля в 09:00
12 июля в 09:00
650₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
3 июля в 09:30
6 июля в 09:30
4 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
6 июля в 09:30
13 июля в 09:30
2 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 июня 2024Очень хороший экскурсовод Наталья! Интересно рассказывает,видно что знает и любит Псков. Довольна и я и дети. Огромное спасибо!
- ЕЕлена25 июня 2024Хорошая экскурсия, нам с мужем понравилось.
- ЕЕвгения24 июня 2024Мы забронировали индивидуальную экскурсию за несколько дней и благодарны Ладе за организацию и быстрое подтверждение. Самое приятное впечатление от общения.
- ППолина23 июня 2024Замечательная экскурсовод, гид Дарья, шикарный темп, идеальное содержание! Уже выбрали экскурсии на следующие поездки! Очень довольны! Выбирайте, не пожалеете!
- ЕЕлена21 июня 2024Огромное спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне за экскурсию. Длинная дорога в Пушкинские Горы не показалась утомительной, так как внимательно слушали
- ППолина19 июня 2024Это была замечательная экскурсия!!! Просто волшебная, захотелось перечитать Пушкина и обязательно еще вернуться! Большое- большое спасибо нашему чудесному экскурсоводу! Не смотря на дождик мы получили массу положительных эмоций!!!!
- ЛЛюдмила18 июня 2024Замечательная экскурсия! Очень насыщена интереснейшей информацией (при это не перегружена ненужными деталями). Все стройно, четко, последовательно и продуманно! Александр отличный
- ггалина30 мая 2024Мы в полном восторге от экскурсии, от экскурсовода Натальи Павловны, за день путешествия мы просто сроднились с нею😊,интересная подача материала,
- ССергей19 мая 2024Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км.
- ААндрей12 мая 2024Прекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыхании, без перегрузки информацией и переездами. Отличная экскурсия и замечательные организаторы. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Из центра»
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