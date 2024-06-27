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рассказ Светланы Анатольевны об истории Пскова и о Пушкине. А вот о поэте она знает все!!! (или почти все). И на наши разноплановые вопросы мы получили самые подробные ответы. Сразу видно ПРОФЕССИОНАЛА!!! Спасибо огромное, Светлана Анатольевна!