Экскурсии из центра Пскова

Найдено 6 экскурсий в категории «Из центра» в Пскове, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков пешком: от захаба до пролома
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
25 отзывов
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
3 июля в 11:00
6 июля в 11:30
750 за человека
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
В Пушкинский заповедник из Пскова
Индивидуальная
9 часов
34 отзыва
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: В центре Пскова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
9 300 за всё до 10 чел.
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
14 отзывов
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха и открыть вехи истории на групповой экскурсии
Начало: В центре города
5 июля в 09:00
12 июля в 09:00
650 за человека
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
12 отзывов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
3 июля в 09:30
6 июля в 09:30
4 600 за человека
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
57 отзывов
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
6 июля в 09:30
13 июля в 09:30
2 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 июня 2024
    Псков пешком: от захаба до пролома
    Очень хороший экскурсовод Наталья! Интересно рассказывает,видно что знает и любит Псков. Довольна и я и дети. Огромное спасибо!
  • Е
    Елена
    25 июня 2024
    Псков пешком: от захаба до пролома
    Хорошая экскурсия, нам с мужем понравилось.
  • Е
    Евгения
    24 июня 2024
    В Пушкинский заповедник из Пскова
    Мы забронировали индивидуальную экскурсию за несколько дней и благодарны Ладе за организацию и быстрое подтверждение. Самое приятное впечатление от общения.
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    От всей семьи благодарим за удивительную мощную экскурсию, мы очарованы Пушкинскими местами, потрясающие рассказы и необыкновенное, пронзительное чтение стихов Ларисой Никандровной вдохновили нас перечитать Евгения Онегина, Цыган, Бориса Годунова, а ещё прочитать письма Пушкина. Только восхительные и великолепные слова об экскурсии. Огромное спасибо, что сделали этот день по-настоящему незабываемым❤️

    Мы забронировали индивидуальную экскурсию за несколько дней и благодарны Ладе за организацию и быстрое подтверждение. СамоеМы забронировали индивидуальную экскурсию за несколько дней и благодарны Ладе за организацию и быстрое подтверждение. СамоеМы забронировали индивидуальную экскурсию за несколько дней и благодарны Ладе за организацию и быстрое подтверждение. Самое
  • П
    Полина
    23 июня 2024
    Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
    Замечательная экскурсовод, гид Дарья, шикарный темп, идеальное содержание! Уже выбрали экскурсии на следующие поездки! Очень довольны! Выбирайте, не пожалеете!
  • Е
    Елена
    21 июня 2024
    В Пушкинский заповедник из Пскова
    Огромное спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне за экскурсию. Длинная дорога в Пушкинские Горы не показалась утомительной, так как внимательно слушали
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    рассказ Светланы Анатольевны об истории Пскова и о Пушкине. А вот о поэте она знает все!!! (или почти все). И на наши разноплановые вопросы мы получили самые подробные ответы. Сразу видно ПРОФЕССИОНАЛА!!! Спасибо огромное, Светлана Анатольевна!

  • П
    Полина
    19 июня 2024
    «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
    Это была замечательная экскурсия!!! Просто волшебная, захотелось перечитать Пушкина и обязательно еще вернуться! Большое- большое спасибо нашему чудесному экскурсоводу! Не смотря на дождик мы получили массу положительных эмоций!!!!
  • Л
    Людмила
    18 июня 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
    Замечательная экскурсия! Очень насыщена интереснейшей информацией (при это не перегружена ненужными деталями). Все стройно, четко, последовательно и продуманно! Александр отличный
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    рассказчик! По организации тоже никаких вопросов и замечаний: комфортабельный транспорт, безупречное вождение. И даже такой нюанс как предложенные репелленты перед посещением усадьбы - лишний штрих, демонстрирующий внимательное отношение к экскурсантам. Приятные мелочи в виде подаренных тематических оригинальных почтовых открыток!

  • г
    галина
    30 мая 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
    Мы в полном восторге от экскурсии, от экскурсовода Натальи Павловны, за день путешествия мы просто сроднились с нею😊,интересная подача материала,
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    уместный юмор, все на высшем уровне! Отдельно хочется отметить работу водителя Константина, как назвала его Наталья Павловна "бесподобный Константин", 😊, и это верно! Спасибо вам большое за полученные впечатления!

  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
    Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км.
    Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 кмИнтересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 кмИнтересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км
  • А
    Андрей
    12 мая 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
    Прекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыхании, без перегрузки информацией и переездами. Отличная экскурсия и замечательные организаторы. Рекомендую!
    Прекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыханииПрекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыханииПрекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыханииПрекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыхании

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Из центра»

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  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июле 2024
Сейчас в Пскове в категории "Из центра" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 650 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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