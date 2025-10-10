Мужской монастырь Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь — православный мужской монастырь в честь Преподобного Никандра пустынножителя. Когда-то уединенная обитель пустынножителя преподобного Никандра, основанная более четырехсот лет назад, претерпела времена как процветания, так и упадка, но теперь обрела возрождение. В последние годы были вновь возведены братские корпуса и храмы. Монастырь расположен в уникальном месте, окруженным невероятным по красоте и ощущаемой благодати лесом, а чудеса наблюдаются там и сейчас. Нередко здесь можно заметить хрономиражи- таинственные фигуры древних монахов. Знаменит монастырь и своими источниками с целебной водой. Всего их четыре и каждый обладает своими удивительными чудодейственными свойствами: «Глазной источник» в честь Казанской иконы Божией Матери, источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6°С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра, по преданию, ископанный самим преподобным Важная информация:

Для посещения монастыря мужчинам необходимо надеть штаны (брюки), а женщинам быть в юбках и с покрытой головой.