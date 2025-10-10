В Псковской области, среди лесов, расположен один из самых значимых и интересных монастырей северо-запада России.
В этом умиротворённом месте однажды отшельник Никандр нашёл край уединения, где полвека провёл в молитвах и поисках истины.
Позже на этом месте был основан православный мужской монастырь – Свято-Благовещенская Никандрова пустынь.
Описание экскурсии
Мужской монастырь Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь — православный мужской монастырь в честь Преподобного Никандра пустынножителя. Когда-то уединенная обитель пустынножителя преподобного Никандра, основанная более четырехсот лет назад, претерпела времена как процветания, так и упадка, но теперь обрела возрождение. В последние годы были вновь возведены братские корпуса и храмы. Монастырь расположен в уникальном месте, окруженным невероятным по красоте и ощущаемой благодати лесом, а чудеса наблюдаются там и сейчас. Нередко здесь можно заметить хрономиражи- таинственные фигуры древних монахов. Знаменит монастырь и своими источниками с целебной водой. Всего их четыре и каждый обладает своими удивительными чудодейственными свойствами: «Глазной источник» в честь Казанской иконы Божией Матери, источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6°С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра, по преданию, ископанный самим преподобным Важная информация:
Для посещения монастыря мужчинам необходимо надеть штаны (брюки), а женщинам быть в юбках и с покрытой головой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Православный мужской монастырь Свято-Благовещенская Никандрова пустынь
- Целебные источники на территории монастыря
Что включено
- Трансфер Псков - Никандрова пустынь - Псков
- Экскурсия в монастыре
- Посещение Благовещенского собора
- Посещение храма Святых Царственных Мучеников
- Посещение храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
- Посещение целебных источников на территории монастыря
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в центе города Псков
Завершение: Окончание экскурсии в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: по графику
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Для посещения монастыря мужчинам необходимо надеть штаны (брюки)
- А женщинам быть в юбках и с покрытой головой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
