Приглашаем вас посетить одну из самых значимых обителей Северо-Запада России. Вы узнаете историю пустыни и изучите храмы. Услышите об отшельнике Никандре, который нашёл здесь уединение для молитв.
Увидите пять святых источников на территории монастыря и по желанию окунётесь в купальню с радоновой водой.
Увидите пять святых источников на территории монастыря и по желанию окунётесь в купальню с радоновой водой.
Описание экскурсии
В нашей программе
- древний монастырь, основанный в 1585 году.
- храмы, построенные в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и Святых Царственных мучеников.
- Благовещенский храм, восстановленный в камне.
- святые целебные источники, который скрываются в чаще леса. В одном из них оборудована купальня с радоновой водой — по желанию можно окунуться.
Вы узнаете:
- древнюю историю Никандровой пустыни.
- от каких болезней лечит вода одного из источников согласно поверью.
- где расположились криницы с «живой» и «мёртвой» водой.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Hyundai.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 1321 туриста
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.Задать вопрос
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