«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)

О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
В двух часах езды от Пскова «наше все» провел годы, ставшие знаковыми в его творчестве. «Борис Годунов», «Я помню чудное мгновенье»… здесь родилось больше ста культовых произведений.

В усадьбах вы прикоснетесь к настоящей литературной святыне, узнаете о знаковом периоде Михайловской ссылки, послушаете истории о буднях Александра Сергеевича и увидите пейзажи, которыми когда-то любовался сам поэт.
5
75 отзывов
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»

В родовом имении матери Пушкин, усадьбе Михайловское, вы познакомитесь с его поэтической родиной и местом духовного становления. Заглянете в глубины истории, когда землю подарила прадеду поэта еще Елизавета Петровна. Рассмотрите воссозданный быт 19 века в доме-музее и увидите тот самый кабинет, где рождались шедевры русской литературы. В легендарном домике няни невозможно будет не вспомнить о роли Арины Родионовны в жизни гения. А в мемориальном парке вы пройдете по сохранившейся липовой аллее Керн и Еловой алее, где давно заученные наизусть строки, кажется, сами звучат в воздухе.

«Приют, сияньем муз одетый»

В усадьбе Тригорское вы исследуете владения друзей Пушкина — место, ставшее для него вторым домом в годы ссылки. Поговорим о стихотворениях, посвященных обитателям усадьбы, тригорских реалиях «Евгения Онегина» и о том, почему имение Осиповых-Вульф еще называют домом Лариных. В парке, на берегу реки Сороти, вы увидите знаменитую скамью Онегина и еще один знакомый образ — дуб у Лукоморья. А также взглянете на солнечные часы, пройдетесь по липовой аллее и услышите истории о горячо любимой Пушкиным бане, где он проводит множество летних вечеров.

Святогорский монастырь

В завершение вы посетите действующий мужской монастырь 16 в, где находится родовое кладбище Пушкиных-Ганнибалов и могила поэта. В монастыре вы рассмотрите три чудотворных иконы и услышите, в чем загадка святогорских колоколов. И, конечно, посетите место захоронения Пушкина, где узнаете о чудесном спасении могилы, заминированной во время Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле (в нём должно быть место для гида)
  • Если вы хотите начать экскурсию в Пушкинских горах (без трансфера из Пскова) доплата составит 8000 руб.
  • Продолжительность экскурсии указана с учётом дороги

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в две усадьбы: 900 руб. — взрослые, 800 руб. — пенсионеры и дети от 14 лет (возможна покупка по Пушкинской карте), 400 руб. — дети до 14 лет
  • Пропуск на транспорт: 200 руб. — легковой автомобиль, 500 руб. — минивэн и автобус
  • Обед по желанию в кафе/ресторане по маршруту

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо гид может подойти к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 75 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
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Фотографии от путешественников

«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Марина)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Марина)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Марина)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Марина)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Марина)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Марина)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Наталия)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Марина)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Дмитрий)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Дмитрий)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Дмитрий)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Дмитрий)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Дмитрий)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Дмитрий)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Дмитрий)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Дмитрий)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Марина)«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто) (Марина)
К
31 авг 2024
Спасибо большое нашему экскурсоводу Елене! Очень интересно, структурировано, познавательно! Много малоизвестных фактов и иллюстраций. Герои оживают! Наша пятнадцатилетняя девочка очень прониклась и впечатлилась! А это много значит!!!
Благодарим от всей семьи!!!
Нина
25 авг 2024
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Елена просто невероятная. Прекрасная речь, интересный рассказ, знание материала. Читала много стихов Пушкина. Спасибо, нам экскурсия нам очень понравилась!
о
3 июл 2024
Хочу порекомендовать данную экскурсию и взрослым и детям, всем, кто любит творчество Пушкина А. С., хочет побольше узнать о его семье, увидеть, где он жил и творил, поклониться месту его
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захоронения! У нашей группы (взрослые, школьники) была чудесная гид Елена, она прекрасно организовала поездку, сумела всех заинтересовать своим рассказом, ответить на все вопросы. Отдельно хочу отметить ее эрудицию, четкую дикцию, подбор стихотворений поэта как иллюстрацию к повествованию, ну и конечно, обаяние, внимание и деликатность Елены! Спасибо огромное от всей семьи!

П
19 июн 2024
Это была замечательная экскурсия!!! Просто волшебная, захотелось перечитать Пушкина и обязательно еще вернуться! Большое- большое спасибо нашему чудесному экскурсоводу! Не смотря на дождик мы получили массу положительных эмоций!!!!
Н
12 мая 2024
Огромная благодарность Екатерине за организацию интересной, познавательной и комфортной экскурсии и учёт всех пожеланий нашей компании). Экскурсовод Ирина Владимировна - потрясающая! С такой любовью и искренностью рассказывала о пушкинских местах, что хочется вернуться туда ещё.
Ю
10 мая 2024
Замечательная экскурсия с экскурсоводом Еленой! Нам удалось полностью погрузиться в атмосферу жизни семьи Пушкина, маршрут очень комфортный (в том числе для ребенка 6 лет). Елена увлекательно рассказывала о событиях тех
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времен, ответила на все наши вопросы, читала отрывки из произведений Пушкина. Это было волшебно! Маршрут был спланирован очень грамотно, нам удалось избежать очередей и толпы, хотя народу было много в день нашего посещения. Рекомендуем эту экскурсию от всей души!

М
9 мая 2024
Отличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностей
Отличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностей
В
6 мая 2024
Великолепная экскурсия с прекрасным гидом Светланой. Обожаю людей, так влюбленных в свою страну, так интересно рассказывающих. Светлана прекрасный рассказчик, интересный собеседник, человек с огромными знаниями. Пушкинские горы так покорили нас своей красотой и умиротворенностью, а благодаря Светлане мы узнали много нового
А
1 мая 2024
Великолепная экскурсия! Получили даже больше, чем ожидали. Светлана - такой интересный рассказчик, столько всего знает о Пушкинских Горах и Псковской земле, о творчестве Пушкина и его жизни, столько стихотворных цитат!
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На несколько часов мы погрузились в пушкинскую эпоху и быт поместий Пушкиногорья, услышали эмоциональный рассказ о двух годах ссылки поэта, вспомнили строки из его произведений. Это одна из лучших экскурсий, которые мы посетили.
Светлана продумала всё до мелочей, начиная от удобного подъезда к усадьбам и заканчивая распределением времени: её рассказ очень плавно переходил от одной темы к другой в соответствии с нашим маршрутом. Это просто высший пилотаж! Она ответила на наши многочисленные вопросы не только о Пушкинских Горах, но и о Пскове и его жизни. Было невероятно интересно! Горячо рекомендуем эту экскурсию и гида Светлану!

Г
19 мар 2024
Экскурсовод -Татьяна. Все было супер!!!
В
10 янв 2024
Спасибо большое экскурсоводу Светлане, водителю Светлане и организатору Екатерине. Всё было очень интересно и хорошо организовано несмотря на погодные условия. Нам всем очень понравилось, еще раз спасибо!
Дмитрий
15 ноя 2023
Экскурсия просто сказка. погружение в атмосферу 100%
Т
11 ноя 2023
Экскурсовод - Татьяна. Профессионал. Все по делу, доступно, интересно, никакой воды и рассказов «про себя, свои истории и цены на недвижимость в Пскове». Были с детьми- подростками, мальчиками. Они на одном дыхании прослушали всю экскурсию, много ходили и не ныли. Спасибо экскурсоводу и организаторам!
И
16 окт 2023
Нам очень повезло с экскурсоводом Светланой! Историк до глубины души и настоящий ценитель и любитель творчества великого поэта! Светлана рассказала много фактов биографии АС и близких ему людей, слушали с
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открытыми ртами и удовольствием. Про такое в учебниках не писали! Будем рекомендовать обязательно!
И немаловажно, что Светлана, как опытный гид, предусмотрела все необходимые нюансы логистики, и мы совершенно не ожидали в музеях в очередях. Большое вам спасибо!

О
8 окт 2023
Были с экскурсоводом Татьяной, которая влюблена в свой город. Рекомендуем

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