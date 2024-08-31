В усадьбах вы прикоснетесь к настоящей литературной святыне, узнаете о знаковом периоде Михайловской ссылки, послушаете истории о буднях Александра Сергеевича и увидите пейзажи, которыми когда-то любовался сам поэт.
Описание экскурсии
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»
В родовом имении матери Пушкин, усадьбе Михайловское, вы познакомитесь с его поэтической родиной и местом духовного становления. Заглянете в глубины истории, когда землю подарила прадеду поэта еще Елизавета Петровна. Рассмотрите воссозданный быт 19 века в доме-музее и увидите тот самый кабинет, где рождались шедевры русской литературы. В легендарном домике няни невозможно будет не вспомнить о роли Арины Родионовны в жизни гения. А в мемориальном парке вы пройдете по сохранившейся липовой аллее Керн и Еловой алее, где давно заученные наизусть строки, кажется, сами звучат в воздухе.
«Приют, сияньем муз одетый»
В усадьбе Тригорское вы исследуете владения друзей Пушкина — место, ставшее для него вторым домом в годы ссылки. Поговорим о стихотворениях, посвященных обитателям усадьбы, тригорских реалиях «Евгения Онегина» и о том, почему имение Осиповых-Вульф еще называют домом Лариных. В парке, на берегу реки Сороти, вы увидите знаменитую скамью Онегина и еще один знакомый образ — дуб у Лукоморья. А также взглянете на солнечные часы, пройдетесь по липовой аллее и услышите истории о горячо любимой Пушкиным бане, где он проводит множество летних вечеров.
Святогорский монастырь
В завершение вы посетите действующий мужской монастырь 16 в, где находится родовое кладбище Пушкиных-Ганнибалов и могила поэта. В монастыре вы рассмотрите три чудотворных иконы и услышите, в чем загадка святогорских колоколов. И, конечно, посетите место захоронения Пушкина, где узнаете о чудесном спасении могилы, заминированной во время Великой Отечественной войны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле (в нём должно быть место для гида)
- Если вы хотите начать экскурсию в Пушкинских горах (без трансфера из Пскова) доплата составит 8000 руб.
- Продолжительность экскурсии указана с учётом дороги
Дополнительные расходы
- Входные билеты в две усадьбы: 900 руб. — взрослые, 800 руб. — пенсионеры и дети от 14 лет (возможна покупка по Пушкинской карте), 400 руб. — дети до 14 лет
- Пропуск на транспорт: 200 руб. — легковой автомобиль, 500 руб. — минивэн и автобус
- Обед по желанию в кафе/ресторане по маршруту
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