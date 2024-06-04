Экскурсии по воде в Пскове

Найдено 10 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Пскове, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия на Талабские острова
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
8 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Дополнительные оплачивается катер — 1000 руб»
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400 за человека
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
«Затем пересаживаемся на персональный катер летом или на снегоход зимой и отправляемся на остров им»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875 за всё до 4 чел.
Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Талабские острова: духовные святыни и живописные тропы
Исследуйте святые места Талабских островов и насладитесь прогулкой по реликтовому лесу. Узнайте о чудесах старцев и увезите с собой сотни фото-воспоминаний
Начало: На улице Коммунальная
«Катер для 4-х человек включён в стоимость»
16 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
«Трансфер на катере включен в стоимость»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
18 760 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия к Талабским островам
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
39 отзывов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
«Из Пскова по Гдовской дороге мы отправимся до местечка Толбица и уже оттуда на катере доберемся до островов:»
19 июня в 10:45
22 июня в 10:45
4 700 за человека
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
194 отзыва
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
«Программа экскурсии:10:30–11:30 – переезд к месту отправление катера на Талабские острова (30 км)»
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 3 600 за человека
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Групповая
7 часов
2 отзыва
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
«Последний — необитаемый, и на него высадки нет, но им можно полюбоваться, проплывая мимо на катере»
Расписание: среда, суббота в 10:30
12 июня в 10:30
15 июня в 10:30
4 000 за человека
Талабские острова с посещением Спасо-Елеазаровского монастыря
Групповая
8 часов
Талабские острова с посещением Спасо-Елеазаровского монастыря
«Во время путешествия у туристов будет возможность прокатиться на катере по Псковскому озеру, насладиться роскошными природными видами, узнать малоизвестные факты о монастыре 15 века, познакомиться с самобытным укладом Талабских островов»
Расписание: Понедельник, Пятница в 10:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кира
    4 июня 2024
    Путешествие-поход по Талабским островам
    Благодарю Алену за интересное путешествие на острова! Очень необычное место: как с исторической точки зрения, так и с климатически-природной! Все прекрасно организовано, Алена всегда на связи 🙌 Спасибо за познавательный рассказ, удивительные факты и атмосферный маршрут!
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
    Замечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, и в изложении материала. Чутко
    читать дальше

    прислушивался к нашим рекомендациям, отвечал на все вопросы, заинтересовал всех участников нашей группы, включая самого младшего (15 лет) и самую старшую (75 лет). Интеллигентный, с чувством юмора, с искренней любовью к этому краю - таким мы увидели нашего гида. Конечно, красок и эмоций добавил теплый солнечный день, но без искусства гида он не прошел бы настолько великолепно. И обед был очень вкусным на острове. И водитель с капитаном отработали на высший бал. Всем спасибо!

    Замечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, и
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Групповая экскурсия к Талабским островам
    Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые. И сама экскурсия замечательная: потрясающие виды природы, огромное озеро. Нас было 4 человека, и все сошлись во мнении, что это лучшая экскурсия!!
    Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытыеОбаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытыеОбаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытыеОбаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые
  • П
    Полина
    30 мая 2024
    «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
    Были с детьми: 13,11,5 все максимально комфортно, подстроено под наши нужды, ответы на все вопросы до экскурсии были получены максимально
    читать дальше

    оперативно, само место стоит того, чтобы его посетить. Не буду открывать все секреты, но они там есть) С чувством умиротворения увезли с собой частичку островной идилии.

    Были с детьми: 13,11,5 все максимально комфортно, подстроено под наши нужды, ответы на все вопросы до
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Талабские острова и путешествие на Псковское море
    Увидели и услышали все,что и хотели. Экскурсия понравилась, экскурсовод ещё больше понравился. Организовано мероприятие очень хорошо, четко по времени,никаких неожиданных форсмажеров. Спасибо
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
    Были сомнения насчет этой экскурсии, т. к она групповая (до 40 человек), но все они развеялись. С начала экскурсии все
    читать дальше

    очень четко, быстро и организованно построено. Отдельное спасибо в адрес нашего экскурсовода Юлии Владимировны. Мастер своего дела, высоко эрудированна, легкая подача материала и при этом очень интересная и запоминающая. Нам очень повезло с погодой и острова нам показались во всем великолепии. Природа шикарная, места где не видно горизонта и небо сливается с водой. Время пролетело очень быстро и незаметно. Советуем данную экскурсию к посещению. Это прекрасная возможность побыть на природе и подышать чистым воздухом:)

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
    Замечательная поездка, море впечатлений. Огромное спасибо организаторам, отдельная благодарность гиду.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Талабские острова и путешествие на Псковское море
    Хорошая организация путешествия. Всё рассказали, отвечали на вопросы. Спасибо за впечатления!
  • Л
    Людмила
    14 мая 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Очень понравилась экскурсия. Великолепная организация. Интересная информация. Замечательная природа. Удобные катера. Оптимальное время для самостоятельного осмотра. Вкусные обеды. Спасибо Виолетте.
  • М
    Марина
    7 мая 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Все очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступно, отвечала на интересующие вопросы,
    читать дальше

    контролировала все вопросы по организации посадок на катера, обеда. Обед был очень вкусный, блюда подавались друг за другом, что не позволяло им остыть👌

    Все очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступноВсе очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступноВсе очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступноВсе очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступно

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Автобусная экскурсия на Талабские острова
  2. «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
  3. Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)
  4. Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
  5. Групповая экскурсия к Талабским островам
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Водные развлечения" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 000 до 19 875. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Водные экскурсии в Пскове на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам