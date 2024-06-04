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Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Талабские острова: духовные святыни и живописные тропы
Исследуйте святые места Талабских островов и насладитесь прогулкой по реликтовому лесу. Узнайте о чудесах старцев и увезите с собой сотни фото-воспоминаний
Начало: На улице Коммунальная
16 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Талабские острова - духовный центр Псковщины
Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству острова Залита
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
18 760₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
19 июня в 10:45
22 июня в 10:45
4 700₽ за человека
Групповая
8 часов
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 3 600₽ за человека
Групповая
7 часов
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда, суббота в 10:30
12 июня в 10:30
15 июня в 10:30
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККира4 июня 2024Благодарю Алену за интересное путешествие на острова! Очень необычное место: как с исторической точки зрения, так и с климатически-природной! Все прекрасно организовано, Алена всегда на связи 🙌 Спасибо за познавательный рассказ, удивительные факты и атмосферный маршрут!
- ННаталья31 мая 2024Замечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, и в изложении материала. Чутко
- ССветлана30 мая 2024Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые. И сама экскурсия замечательная: потрясающие виды природы, огромное озеро. Нас было 4 человека, и все сошлись во мнении, что это лучшая экскурсия!!
- ППолина30 мая 2024Были с детьми: 13,11,5 все максимально комфортно, подстроено под наши нужды, ответы на все вопросы до экскурсии были получены максимально
- ЛЛюдмила30 мая 2024Увидели и услышали все,что и хотели. Экскурсия понравилась, экскурсовод ещё больше понравился. Организовано мероприятие очень хорошо, четко по времени,никаких неожиданных форсмажеров. Спасибо
- ООксана29 мая 2024Были сомнения насчет этой экскурсии, т. к она групповая (до 40 человек), но все они развеялись. С начала экскурсии все
- ЕЕкатерина28 мая 2024Замечательная поездка, море впечатлений. Огромное спасибо организаторам, отдельная благодарность гиду.
- ИИрина27 мая 2024Хорошая организация путешествия. Всё рассказали, отвечали на вопросы. Спасибо за впечатления!
- ЛЛюдмила14 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Великолепная организация. Интересная информация. Замечательная природа. Удобные катера. Оптимальное время для самостоятельного осмотра. Вкусные обеды. Спасибо Виолетте.
- ММарина7 мая 2024Все очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступно, отвечала на интересующие вопросы,
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Экскурсии на Талабские острова»
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