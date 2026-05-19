Талабские острова - это уникальное место, где можно ощутить заповедную тишину и узнать о жизни старца Николая.
Экскурсия включает посещение островов Залита и Белов, прогулки по живописным тропам и обед в
Экскурсия включает посещение островов Залита и Белов, прогулки по живописным тропам и обед в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные острова
- 🏛️ Исторические храмы
- 🍽️ Обед с местной кухней
- 🚤 Водный трансфер
- 🌿 Природные тропы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Талабских островов - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. Летом можно насладиться купанием и прогулками по природным тропам. Весной и осенью острова также привлекательны, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и прохладно, можно насладиться уединением и тишиной, но некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Никольский храм
- Храм Петра и Павла
- Келья старца Николая
Описание экскурсии
- Сбор группы в 10:30. Мы встретимся на площади Ленина — в центре Пскова. Для тех, кто едет на «Ласточке», возможно согласовать сбор у ж/д вокзала
- Трансфер в 11:00. Полчаса на автобусе — и вы на причале, откуда начнётся водная часть маршрута
- Катер в 11:40. Быстроходный крытый катер промчит вас по Псковскому озеру к первому острову
- Экскурсия по острову Залита с 12:00 до 14:00. Вы прогуляетесь по тихим улочкам, посетите Никольский храм, келью и место захоронения старца Николая Гурьянова. Мы расскажем, каким он был и как его помнят. Будет свободное время — для прогулки, фото или просто отдыха у воды
- Обед в 14:00. В ресторане «Ёрш Талабский» вас ждёт обед с блюдами местной кухни
- Отплытие в 14:50 на остров Белов
- Экскурсия по острову Белов. Вы увидите храм Петра и Павла, спуститесь в нижний пещерный храм и прогуляетесь по заповедной природной тропе. Летом будет возможность искупаться
- Возвращение в 17:00. Катер доставит вас обратно на материк, затем — трансфер в Псков. Прибытие ориентировочно в 17:20–18:00
Порядок посещения островов может меняться по решению организаторов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
В стоимость входит
- Автобусный трансфер из Пскова до причала
- Водный трансфер на комфортных быстроходных крытых катерах
- Пешеходная экскурсия по острову им. Залита и острову им. Белова
- Обед в ресторане «Ёрш талабский»
Важная информация для участников
- Если вы едете на «Ласточке» из Петербурга, то вам нужно выбрать билет с прибытием в Псков в 10:25 (обязательно сообщите нам заранее — мы встретим вас на ж/д вокзале). Также вы успеете на вечернюю «Ласточку»
- Пешком придётся много ходить по просёлочным дорогам и лесным тропам, поэтому удобная обувь обязательна
- Маленьким детям и людям с ограниченными возможностями самостоятельно преодолевать длительные переходы и неровные участки сложно — оценивайте свои силы
- Тёплая одежда, средства от насекомых, зонт или дождевик рекомендуются, так как погода бывает непредсказуемой (обязательно проверяйте прогноз накануне)
- Лучше взять с собой наличные для покупки сувениров и копчёной рыбы
- Заранее сообщите нам об аллергии или пищевой непереносимости
- К сожалению, животные любых видов и размеров в экскурсию не допускаются
в среду, субботу и воскресенье в 10:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 75 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5000 ₽
|Дети до 10 лет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 388 туристов
Здравствуйте! Я Александра, представитель оператора водного транспорта, экскурсионной службы, организации питания в ресторане «Ёрш талабский» и гостинице «Тихая гавань». Наше агентство — первооткрыватель туризма на Талабские острова с 2017 года. Будем рады организовать путешествие так, чтобы он было не только запоминающимся и интересным, но и комфортным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Большое спасибо за экскурсию. Чувствуется, что экскурсия организована сплоченной и любящей свое дело командой. Самостоятельно вред ли смогла бы так организовать поездку в такие замечательные и не похожие на другие места. Всем желаю мира, здоровья, любви и удачи! Талабским островам - вновь возродиться и процветать!
О
Все понравилось
О
Выбирала данную экскурсию по отзывам и очень остались довольны с мужем. Спасибо большое организаторам и экскурсоводу Марии. Замечательные острова: природа, потрясающая положительная энергетика, уединение и отдых от шумных мегаполисов (нам повезло, было очень мало туристов). Рекомендуем:)
В
Очень хорошая организация путешествия и интересный маршрут!
Экскурсия понравилась, полностью оправдав наши ожидания. Отличная организация, трансферы, обед.
Гид Ирина дала много исторической информации, а так же освещала вопросы православия.
Острова навеки останутся в нашем сердце, возможно посчастливится побывать на них еще.
Гид Ирина дала много исторической информации, а так же освещала вопросы православия.
Острова навеки останутся в нашем сердце, возможно посчастливится побывать на них еще.
О
Отлично организованный тур! Все четко по обозначенному расписанию, продумано до мелочей, без задержек и потерь времени. Порадовало то, что сразу после бронирования мы получили максимально полную информацию от организаторов, Маргарита
Л
Была на экскурсии в июле 2025. Очень понравилось все - и содержание, и логистика, и профессионализм экскурсовода и всех водителей. Вдобавок повезло с погодой и удалось искупаться в озере и это дополнительно украсило путешествие. Всем рекомендую эту нестандартную поездку из Пскова.
Живу в Псковской области, а на Талабах до этого был только по работе. И наконец решил, что надо съездить на острова для себя.
Конец сезона турнавигации - группа оказалась небольшой, 18
Конец сезона турнавигации - группа оказалась небольшой, 18
А
Мне ее очень повезло с погодой,шел дождь. Но даже при такой погоде все очень круто. Красивая река,природа по берегам,птицы,аисты,выдры плавают. Катер хороший быстрый,удобный. На острове лишь и красота. Церковь маленькая и восстановлена. фрески на стенах решили похоже рестораторы оставить как они сохранились с 13 века.
A
Хорошо организовано! Спасибо огромное за незабываемые впечатления!
М
Все было отлично- и организация, и экскурсовод, и транспорт
Л
Всем рекомендую. Гид замечательный, впечатлений масса.
М
Путешествие превзошло все ожидания. Гид была просто прекрасна. Время на все распределено очень грамотно. Скучать было некогда. Большое спасибо! Всем очень рекомендую!
Ю
Гид Наталья с любовью и глубоким знанием рассказывает про Талабы) всем советую)
Н
Экскурсия отличная. Мы не первый раз на Талабских островах. Планируем пожить на островах следующим летом!
Есть пожелание, сначала посетить остров Белова, а потом Залит. На Залите накупили рыбы и тяжело было с ней ходить по острову Белова. Негде было ее оставить. Но это несущественно
Есть пожелание, сначала посетить остров Белова, а потом Залит. На Залите накупили рыбы и тяжело было с ней ходить по острову Белова. Негде было ее оставить. Но это несущественно
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии на «На Талабские острова - из Пскова (всё включено)»
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Пскова - на Талабские острова (на вашем авто)
Познакомьтесь с историей Талабских островов, посетите древние храмы и насладитесь видами Псковского озера на индивидуальной экскурсии
24 мая в 09:00
25 мая в 09:00
17 800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на индивидуальном катере и посетить древние храмы
Начало: Гостиница в Пскове
22 мая в 09:00
23 мая в 09:00
25 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Путешествие к Талабским островам из Пскова: на автобусе и катере
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
Начало: Пл. Ленина,1
Расписание: в четверг и субботу в 11:00
4 июн в 11:00
6 июн в 11:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
Из центра Пскова на катере - к Талабским островам
Отправиться к древним святыням и дикой природе Псковского озера
Начало: От стен кремля
Завтра в 11:30
21 мая в 11:30
от 30 000 ₽ за человека
5000 ₽ за человека