Талабские острова - это уникальное место, где можно ощутить заповедную тишину и узнать о жизни старца Николая.Экскурсия включает посещение островов Залита и Белов, прогулки по живописным тропам и обед в

ресторане с блюдами местной кухни. Туристы увидят Никольский храм и храм Петра и Павла, а также смогут насладиться природными красотами. Водный трансфер на катере и автобусный трансфер из Пскова включены в стоимость. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя этот удивительный уголок природы

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Талабских островов - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. Летом можно насладиться купанием и прогулками по природным тропам. Весной и осенью острова также привлекательны, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и прохладно, можно насладиться уединением и тишиной, но некоторые активности могут быть ограничены.

