На Талабские острова - из Пскова (всё включено)

Откройте для себя Талабские острова с их заповедной тишиной и легендами. Уникальная возможность почувствовать жизнь вдали от материка
Талабские острова - это уникальное место, где можно ощутить заповедную тишину и узнать о жизни старца Николая.

Экскурсия включает посещение островов Залита и Белов, прогулки по живописным тропам и обед в
ресторане с блюдами местной кухни.

Туристы увидят Никольский храм и храм Петра и Павла, а также смогут насладиться природными красотами. Водный трансфер на катере и автобусный трансфер из Пскова включены в стоимость. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя этот удивительный уголок природы

5
42 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные острова
  • 🏛️ Исторические храмы
  • 🍽️ Обед с местной кухней
  • 🚤 Водный трансфер
  • 🌿 Природные тропы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Талабских островов - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. Летом можно насладиться купанием и прогулками по природным тропам. Весной и осенью острова также привлекательны, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и прохладно, можно насладиться уединением и тишиной, но некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Никольский храм
  • Храм Петра и Павла
  • Келья старца Николая

Описание экскурсии

  • Сбор группы в 10:30. Мы встретимся на площади Ленина — в центре Пскова. Для тех, кто едет на «Ласточке», возможно согласовать сбор у ж/д вокзала
  • Трансфер в 11:00. Полчаса на автобусе — и вы на причале, откуда начнётся водная часть маршрута
  • Катер в 11:40. Быстроходный крытый катер промчит вас по Псковскому озеру к первому острову
  • Экскурсия по острову Залита с 12:00 до 14:00. Вы прогуляетесь по тихим улочкам, посетите Никольский храм, келью и место захоронения старца Николая Гурьянова. Мы расскажем, каким он был и как его помнят. Будет свободное время — для прогулки, фото или просто отдыха у воды
  • Обед в 14:00. В ресторане «Ёрш Талабский» вас ждёт обед с блюдами местной кухни
  • Отплытие в 14:50 на остров Белов
  • Экскурсия по острову Белов. Вы увидите храм Петра и Павла, спуститесь в нижний пещерный храм и прогуляетесь по заповедной природной тропе. Летом будет возможность искупаться
  • Возвращение в 17:00. Катер доставит вас обратно на материк, затем — трансфер в Псков. Прибытие ориентировочно в 17:20–18:00

Порядок посещения островов может меняться по решению организаторов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

В стоимость входит

  • Автобусный трансфер из Пскова до причала
  • Водный трансфер на комфортных быстроходных крытых катерах
  • Пешеходная экскурсия по острову им. Залита и острову им. Белова
  • Обед в ресторане «Ёрш талабский»

Важная информация для участников

  • Если вы едете на «Ласточке» из Петербурга, то вам нужно выбрать билет с прибытием в Псков в 10:25 (обязательно сообщите нам заранее — мы встретим вас на ж/д вокзале). Также вы успеете на вечернюю «Ласточку»
  • Пешком придётся много ходить по просёлочным дорогам и лесным тропам, поэтому удобная обувь обязательна
  • Маленьким детям и людям с ограниченными возможностями самостоятельно преодолевать длительные переходы и неровные участки сложно — оценивайте свои силы
  • Тёплая одежда, средства от насекомых, зонт или дождевик рекомендуются, так как погода бывает непредсказуемой (обязательно проверяйте прогноз накануне)
  • Лучше взять с собой наличные для покупки сувениров и копчёной рыбы
  • Заранее сообщите нам об аллергии или пищевой непереносимости
  • К сожалению, животные любых видов и размеров в экскурсию не допускаются

в среду, субботу и воскресенье в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5000 ₽
Дети до 10 лет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 388 туристов
Здравствуйте! Я Александра, представитель оператора водного транспорта, экскурсионной службы, организации питания в ресторане «Ёрш талабский» и гостинице «Тихая гавань». Наше агентство — первооткрыватель туризма на Талабские острова с 2017 года. Будем рады организовать путешествие так, чтобы он было не только запоминающимся и интересным, но и комфортным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
3
2
1

Фотографии от путешественников

Ольга
Большое спасибо за экскурсию. Чувствуется, что экскурсия организована сплоченной и любящей свое дело командой. Самостоятельно вред ли смогла бы так организовать поездку в такие замечательные и не похожие на другие места. Всем желаю мира, здоровья, любви и удачи! Талабским островам - вновь возродиться и процветать!
О
Все понравилось
О
Выбирала данную экскурсию по отзывам и очень остались довольны с мужем. Спасибо большое организаторам и экскурсоводу Марии. Замечательные острова: природа, потрясающая положительная энергетика, уединение и отдых от шумных мегаполисов (нам повезло, было очень мало туристов). Рекомендуем:)
В
Очень хорошая организация путешествия и интересный маршрут!
Анна
Экскурсия понравилась, полностью оправдав наши ожидания. Отличная организация, трансферы, обед.
Гид Ирина дала много исторической информации, а так же освещала вопросы православия.
Острова навеки останутся в нашем сердце, возможно посчастливится побывать на них еще.
О
Отлично организованный тур! Все четко по обозначенному расписанию, продумано до мелочей, без задержек и потерь времени. Порадовало то, что сразу после бронирования мы получили максимально полную информацию от организаторов, Маргарита
все подробно рассказала и выслала инструкцию. Очень хороший микроавтобус до причала, отличный быстроходный катер. Рассказ экскурсовода Валентины Павловны был очень запоминающимся, подача информации структурирована. Хорошо, что длительность поездки продумана так, что можно оба острова посмотреть без суеты, почувствовать атмосферу, полюбоваться прекрасными видами. Острова прекрасны! Очень рады, что удалось там побывать, от души благодарим организаторов за четкость, точность тайминга, безопасность, профессионализм и доброжелательность.

Л
Была на экскурсии в июле 2025. Очень понравилось все - и содержание, и логистика, и профессионализм экскурсовода и всех водителей. Вдобавок повезло с погодой и удалось искупаться в озере и это дополнительно украсило путешествие. Всем рекомендую эту нестандартную поездку из Пскова.
Александр
Живу в Псковской области, а на Талабах до этого был только по работе. И наконец решил, что надо съездить на острова для себя.
Конец сезона турнавигации - группа оказалась небольшой, 18
человек, а значит, все всё могли слышать, увидеть, не толкаясь.
Наш экскурсовод Михаил оказался человеком, включенным не только в историю Талаб, но и в их текущую повестку. И со спокойным чувством юмора.
Когда после такой эксурсии сюда хочется вернутся снова - значит, все прошло на ура.
Спасибо!

А
Мне ее очень повезло с погодой,шел дождь. Но даже при такой погоде все очень круто. Красивая река,природа по берегам,птицы,аисты,выдры плавают. Катер хороший быстрый,удобный. На острове лишь и красота. Церковь маленькая и восстановлена. фрески на стенах решили похоже рестораторы оставить как они сохранились с 13 века.
A
Хорошо организовано! Спасибо огромное за незабываемые впечатления!
М
Все было отлично- и организация, и экскурсовод, и транспорт
Л
Всем рекомендую. Гид замечательный, впечатлений масса.
М
Путешествие превзошло все ожидания. Гид была просто прекрасна. Время на все распределено очень грамотно. Скучать было некогда. Большое спасибо! Всем очень рекомендую!
Ю
Гид Наталья с любовью и глубоким знанием рассказывает про Талабы) всем советую)
Н
Экскурсия отличная. Мы не первый раз на Талабских островах. Планируем пожить на островах следующим летом!
Есть пожелание, сначала посетить остров Белова, а потом Залит. На Залите накупили рыбы и тяжело было с ней ходить по острову Белова. Негде было ее оставить. Но это несущественно

