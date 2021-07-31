Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Что вас ожидает

Остров им. Залита, где вы посетите храм Николая Чудотворца. Более 40 лет его настоятелем был всемирно известный отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров».

Остров им. Белова — настоящий рай дикой природы. Вы встретите на нем множество птиц, занесенных в Красную книгу.

Спасо-Елеазаровский женский монастырь, где издревле жили монахи-подвижники и духовные старцы. Вы увидите самую древнюю чудотворную икону Псковского музея-заповедника «Спас Вседержитель», которая хранится в специальной капсуле. А также узнаете, почему в XX веке монастырь был закрыт, а монахи — расстреляны.

Организационные детали