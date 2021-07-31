Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Автобусная экскурсия на Талабские острова

Поплавать на катере по Псковскому озеру и посетить Спасо-Елеазаровский женский монастырь

4.2
5 отзывов
«Есть в озере Псковском три острова чудных», — пишут старинные книги о Талабах.

В группе до 40 человек вы отправитесь в путешествие по этим чудесным местам.

Познакомитесь с историей, культурой, самобытным укладом и климатом островов им.

Залита и Белова.

А также осмотрите монастырь XV века, узнаете о его основании, закрытии и возрождении.
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Автобусная экскурсия на Талабские острова

Что вас ожидает

Остров им. Залита, где вы посетите храм Николая Чудотворца. Более 40 лет его настоятелем был всемирно известный отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров».

Остров им. Белова — настоящий рай дикой природы. Вы встретите на нем множество птиц, занесенных в Красную книгу.

Спасо-Елеазаровский женский монастырь, где издревле жили монахи-подвижники и духовные старцы. Вы увидите самую древнюю чудотворную икону Псковского музея-заповедника «Спас Вседержитель», которая хранится в специальной капсуле. А также узнаете, почему в XX веке монастырь был закрыт, а монахи — расстреляны.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: катер — 800 р. с человека, обед — 400 р. с человека
  • Если вы едете из Петербурга, вам подойдет утренняя ласточка с прибытием в Псков в 10.25
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: на площади Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Александра
Александра
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 32 года. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 10 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
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5 реальных отзывов от туристов

И
31 июля 2021
Мария- экскурсовод- профессионал высокого класса. !
Д
31 июля 2021
Я впервые побывала на Талабских островах и осталась в полном восторге. Экскурсовод Мария очень увлекательно вела нас по маршруту, я никогда не думала, что меня настолько заинтересует экскурсия (особенно если учесть, что я не воцерковленный человек). Лёгкий дождь абсолютно не испортил впечатление от этого дня. Мне удалось сделать множество фотографий и, вероятно, я поеду ещё раз на острова, и даже позову с собой друзей. Спасибо!
С
20 июля 2021
Экскурсия понравилась, и автобус, и катер, и пешая прогулка по заповедник на о. Белого. Организация экскурсии отличная - всё этапы во время, без задержек. Экскурсовод Юлия очень доброжелательная, интересно рассказывает….
Во время экскурсии проникаешься историей края. Узнаешь много новых названий, их происхождение - Юлия всегда очень подробно уточняет происхождение названий рек, озёр. …. очень познавательно. Сами острова - уникальные, очень красивая природа, чистый воздух…. после поездки наполняется силами и отличными эмоциями.
И
19 июля 2021
Удручающее мероприятие. Демонстрация нищеты богом забытой глубинки. При этом 10-минутное "путешествие" на катере обошлось дороже, чем на "Ласточке" доехать из Питера до Пскова. Судя по прочитанным в других местах отзывал "ресторан "Ерш" оказался верен уровню "пищеблока". Навязанный комплексный обед не соответствовавший выставленному счёту. Наверное в него включалась такая "экзотика" как отношение далёкое от понятия сервис. Попытка отказаться от посещения заранее (до экскурсии) была категорически отметена. Требовалась оплата за обед ещё до выезда на место. Вместо кондиционера или хотя бы вентилятора открытая дверь на улицу, Группе из 20 человек накрывали на столы в течении 20 минут. Советовал бы воздерживаться от посещения заведения тех, кого занесёт в это "дно" цивилизации. Не хочу обвинять кого-то, но место явно не стоит того, чтобы убивать на него время и деньги. (Если вы не религиозный фанат или почитатель вкусов некой Ольги Кормухиной). Очень жалко людей, обречённых влачить существование на никому не нужном клочке земли. Представляю, как должно быть горько осознавать им себя экспонатами бесперспективности в глазах привозимых поглазеть на них "экскурсантов".
Александра
Ответ гида:
Основным лейтмотивом экскурсии на Талабские острова является самобытная природа и история островов и людей живших и живущих на них. Каким-то образом так сложилось, что православие и его отражение в архитектуре занимают значимое место в истории и культуре Псковской области, как и россии в целом. То, что остров Залита в большой степени знаменит Николаем Гурьяновым, служившим в храме Николая Чудотворца более 40 лет, а также то, что в программу входит посещение Спасо-Елеазаровскорго женского монастыря - прописано в описании экскурсии. Хотя, для того, чтобы получить удовольствие от экскурсии совершенно не обязательно быть религиозным человеком.
К сожалению, действительно, дата Вашей экскурсии попала в период нетипичной для Пскова погоды. Действительно было очень жарко. В таких условиях некоторые системы могут давать сбой. Мы искренне просим прощения за возможное несоответствие Ваших ожиданий и реальных возможностей инфраструктуры на островах в тяжелых погодных условиях.
Будем рады видеть Вас на других наших экскурсиях, но настоятельно просим внимательно читать описание.
Я
11 июля 2021
Экскурсия отличная. Гид, Юлия Владимировна, замечательный, тактичный человек и прекрасный экскурсовод, Места совершенно неизвестные с необычной историей, образ жизни островитян своеоразен.

Однако, кроме экскурсионной программы. предполагалось покупаться в озере. А тут на всех нас навалилась жара и не первый день. Вода вокруг озер зацвела, стала представлять из себя что-то, что напоминает вылитую в воду краску, Крайне неприятен был тяжелый запах гниющей воды. Для всех, и местных жителей тоже, это оказалось совершенно неожиданным событием. А для нас - купания не получилось.

У меня есть замечание к информации на сайте Tripster.ru
Я считаю, что надо указывать полную стоимость экскурсии, а не только оплату работы гида. Экскурсия состоит из всех частей: работы гида, автобус, катер и обед. Стоимость переезда на катере 800 руб. и обеда 400 руб. в анонсе экскурсии нет

За экскурсию очень благодарны

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Александра проводит ещё 8 экскурсий

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