1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Талабские острова: духовные святыни и живописные тропы
Исследуйте святые места Талабских островов и насладитесь прогулкой по реликтовому лесу. Узнайте о чудесах старцев и увезите с собой сотни фото-воспоминаний
Начало: На улице Коммунальная
16 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
18 760₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗоя4 января 2024Экскурсия была спланирована и организована на отлично! Было интересно и взрослым и детям! Наш гид Дмитрий очень интересный рассказчик!! Спасибо!
- ИИрина25 сентября 2023"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать, очень осерчаю D))))))" -
- ННаталья27 июля 2023Благодарим за путешествие наших организаторов! При оформлении поездки Екатерина терпеливо отвечала на любые вопросы, чем сняла недопонимание некоторых моментов. Вся поездка была
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Речные прогулки»
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