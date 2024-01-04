Речные прогулки в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Пскове, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875 за всё до 4 чел.
Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Талабские острова: духовные святыни и живописные тропы
Исследуйте святые места Талабских островов и насладитесь прогулкой по реликтовому лесу. Узнайте о чудесах старцев и увезите с собой сотни фото-воспоминаний
Начало: На улице Коммунальная
16 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
18 760 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зоя
    4 января 2024
    Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
    Экскурсия была спланирована и организована на отлично! Было интересно и взрослым и детям! Наш гид Дмитрий очень интересный рассказчик!! Спасибо!
  • И
    Ирина
    25 сентября 2023
    Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
    "А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать, очень осерчаю D))))))" -
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    с этого началось наше "знакомство" с Талабскими островами! Да, я очень капризный путешественник, и мне важно и нужно получить информацию, эрудированный попутчик, умный, знающий, открытый к диалогу, с кем можно обсудить тему экскурсии и не только, кто не оставит мой вопрос без ответа. И нам мега-повезло!!!! Да, мы поехали на экскурсию с Дмитрием - чудесный, потрясающий человек, умнейший, очень доброжелательный. С ним мы провели прекрасный день. Много нового узнали взрослые, а так же подростки - среди нас были 13-летние детки)). Самое чудесное, что наша прогулка совпала с поминанием отца Николая Гурьянова, который умер 24 августа 2002 года у себя в домике на Талабских островах (о. Залит). Да, было много паломников, церковных людей, службу вел Тихон (в миру Георгий Александрович Шевкунов). Но мой отзыв не об этом. Организация нашего путешествия была на высоте - начиная с переписки, уточнения деталей. Встретились четко по времени, по дороге общались, экскурсия началась с машины)) Катерок у нас был чудесный!!! Все чистенько, уютно, моряк наш был одет прямо по параде))) Это было очень душевно и причятно! Мы посетили два острова, много гуляли, природа великолепная! о. Залит мне даже особенно понравился, потому как ощущение было побыть в народе местном, пообщаться с людьми местными - для меня это самое ценное. Сама неспешная прогулка в таких местах должна быть именно с таким человеком, как Дмитрий. Это место силы и рядом должен быть человек спокойный, душевный. Мы до сих пор вспоминаем это путешествие и сердечное спасибо организаторам, а Дмитрию всех благ и мира в душе и в семье!!! Побольше таких людей вокруг всем!!!

    "А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать
  • Н
    Наталья
    27 июля 2023
    Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
    Благодарим за путешествие наших организаторов! При оформлении поездки Екатерина терпеливо отвечала на любые вопросы, чем сняла недопонимание некоторых моментов. Вся поездка была
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    четко организована по времени - успели все! Даже искупаться в Псковском озере. Приятным бонусом вначале было то, что автобус забрал нас прямо с вокзала, исключив необходимость искать место сбора. Само путешествие было невероятно приятным эмоционально, лёгким на восприятие информации, неспешным по прогулкам, спокойным и добрым от рассказчика. Особое спасибо Николаю, как экскурсоводу. Ничего грузящего. Все лаконично и по-существу, а главное много доброты. Отдохнули по-настоящему!

    Благодарим за путешествие наших организаторов!Благодарим за путешествие наших организаторов!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Речные прогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
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  3. Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
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  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 19 875. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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