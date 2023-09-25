Талабские острова — одно из самых удивительных мест Псковской области. Здесь сочетаются богатая история, живописная природа и древние храмы.
Вы узнаете, какого революционера казнили на островах, как с ними связан Николай Чудотворец и как к ним относилась царская династия. Насладитесь сказочными панорамами озера, сосновыми рощами и песчаными дюнами.
Вы узнаете, какого революционера казнили на островах, как с ними связан Николай Чудотворец и как к ним относилась царская династия. Насладитесь сказочными панорамами озера, сосновыми рощами и песчаными дюнами.
Описание экскурсии
Остров им. Залита
Много веков люди на этом острове жили по собственному укладу, а их экономическую независимость защищал сам царь-император. Вы узнаете, почему так произошло. А также увидите могилу знаменитого старца Николая Гурьянова и побываете в его ветхом домике. Посетим мы и древний храм Николая Чудотворца, где 40 лет служил прославленный залитский праведник.
Остров им. Белова
Это остров-заповедник, известный девственной природой. Вы полюбуетесь песчаными дюнами, понаблюдаете за живущими здесь цаплями и, если позволит погода, искупаетесь в Псковском озере. Кроме того, рассмотрите церковь Петра и Павла XV века. Мы раскроем, в честь кого назван остров и какие интересные события на нем происходили.
Организационные детали
- Трансферы на автобусе и катере включены в стоимость
- Экскурсия с гидом начинается и заканчивается в Пскове
- Экскурсия проходит с мая до конца августа (только про благоприятных погодных условиях)
в четверг и субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пл. Ленина,1
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 3998 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, и я представляю команду опытных и квалифицированных гидов, которые любят Псков и готовы поделиться своей любовью с вами. Мы работаем с 2018 года и всегда стараемся учесть все пожелания путешественников. До встречи на древней псковской земле!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать, очень осерчаю D))))))" - с этого началось наше "знакомство" с Талабскими островами! Да, я
+2
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Н
Благодарим за путешествие наших организаторов!
При оформлении поездки Екатерина терпеливо отвечала на любые вопросы, чем сняла недопонимание некоторых моментов.
Вся поездка была четко организована по времени - успели все! Даже искупаться в
При оформлении поездки Екатерина терпеливо отвечала на любые вопросы, чем сняла недопонимание некоторых моментов.
Вся поездка была четко организована по времени - успели все! Даже искупаться в
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Уже больше месяца назад побывали на Талабских островах. Одним словом-восторг! Умиротворение, покой, душевное равновесие. У нас был отличный гид Алина, очень интересно рассказала нам об этих местах и просто душевно поговорили. Всем рекомендуем съездить на Талабские острова. Мы хотим туда обязательно вернуться
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А
Нашим гидом была Ольга. Спасибо ей огромное за удивительный день, подарок для нашего юбиляра, который был в составе группы удался, даже дети сказали, а что уже экскурсия закончилась (путешествие длилось около 6 часов) - так быстро пролетает время только если всё очень нравится. Желаем Ольге успехов.
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Е
Замечательная экскурсия! Всем обязательно к посещению!!! Невероятная энергетика островов, красивейшая природа, спокойствие и умиротворение, прогулка с ветерком на катере - мы все остались под впечатлением! Отдельное спасибо нашему гиду Светлане!!! Мы обязательно еще вернемся на эти острова!
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А
Отличная душевная неспешная экскурсия, Ольга замечательно рассказывает и не торопит, знает секретные места Талабских островов и народа сету, очень запоминающаяся экскурсия! Спасибо!
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