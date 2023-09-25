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Путешествие к Талабским островам из Пскова: на автобусе и катере

Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
Талабские острова — одно из самых удивительных мест Псковской области. Здесь сочетаются богатая история, живописная природа и древние храмы.

Вы узнаете, какого революционера казнили на островах, как с ними связан Николай Чудотворец и как к ним относилась царская династия. Насладитесь сказочными панорамами озера, сосновыми рощами и песчаными дюнами.
5
9 отзывов
Путешествие к Талабским островам из Пскова: на автобусе и катере
Путешествие к Талабским островам из Пскова: на автобусе и катере
Путешествие к Талабским островам из Пскова: на автобусе и катере

Описание экскурсии

Остров им. Залита

Много веков люди на этом острове жили по собственному укладу, а их экономическую независимость защищал сам царь-император. Вы узнаете, почему так произошло. А также увидите могилу знаменитого старца Николая Гурьянова и побываете в его ветхом домике. Посетим мы и древний храм Николая Чудотворца, где 40 лет служил прославленный залитский праведник.

Остров им. Белова

Это остров-заповедник, известный девственной природой. Вы полюбуетесь песчаными дюнами, понаблюдаете за живущими здесь цаплями и, если позволит погода, искупаетесь в Псковском озере. Кроме того, рассмотрите церковь Петра и Павла XV века. Мы раскроем, в честь кого назван остров и какие интересные события на нем происходили.

Организационные детали

  • Трансферы на автобусе и катере включены в стоимость
  • Экскурсия с гидом начинается и заканчивается в Пскове
  • Экскурсия проходит с мая до конца августа (только про благоприятных погодных условиях)

в четверг и субботу в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пл. Ленина,1
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 3998 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, и я представляю команду опытных и квалифицированных гидов, которые любят Псков и готовы поделиться своей любовью с вами. Мы работаем с 2018 года и всегда стараемся учесть все пожелания путешественников. До встречи на древней псковской земле!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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1
Ирина
"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать, очень осерчаю D))))))" - с этого началось наше "знакомство" с Талабскими островами! Да, я
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очень капризный путешественник, и мне важно и нужно получить информацию, эрудированный попутчик, умный, знающий, открытый к диалогу, с кем можно обсудить тему экскурсии и не только, кто не оставит мой вопрос без ответа. И нам мега-повезло!!!! Да, мы поехали на экскурсию с Дмитрием - чудесный, потрясающий человек, умнейший, очень доброжелательный. С ним мы провели прекрасный день. Много нового узнали взрослые, а так же подростки - среди нас были 13-летние детки)). Самое чудесное, что наша прогулка совпала с поминанием отца Николая Гурьянова, который умер 24 августа 2002 года у себя в домике на Талабских островах (о. Залит). Да, было много паломников, церковных людей, службу вел Тихон (в миру Георгий Александрович Шевкунов). Но мой отзыв не об этом.
Организация нашего путешествия была на высоте - начиная с переписки, уточнения деталей. Встретились четко по времени, по дороге общались, экскурсия началась с машины)) Катерок у нас был чудесный!!! Все чистенько, уютно, моряк наш был одет прямо по параде))) Это было очень душевно и причятно! Мы посетили два острова, много гуляли, природа великолепная! о. Залит мне даже особенно понравился, потому как ощущение было побыть в народе местном, пообщаться с людьми местными - для меня это самое ценное.
Сама неспешная прогулка в таких местах должна быть именно с таким человеком, как Дмитрий. Это место силы и рядом должен быть человек спокойный, душевный. Мы до сих пор вспоминаем это путешествие и сердечное спасибо организаторам, а Дмитрию всех благ и мира в душе и в семье!!! Побольше таких людей вокруг всем!!!

&quot;А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать,
&quot;А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать,
&quot;А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать,
&quot;А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать,
&quot;А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать,
&quot;А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать,
&quot;А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать,
&quot;А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать,+2
&quot;А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать,
&quot;А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать,
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Н
Благодарим за путешествие наших организаторов!
При оформлении поездки Екатерина терпеливо отвечала на любые вопросы, чем сняла недопонимание некоторых моментов.
Вся поездка была четко организована по времени - успели все! Даже искупаться в
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Псковском озере. Приятным бонусом вначале было то, что автобус забрал нас прямо с вокзала, исключив необходимость искать место сбора.
Само путешествие было невероятно приятным эмоционально, лёгким на восприятие информации, неспешным по прогулкам, спокойным и добрым от рассказчика. Особое спасибо Николаю, как экскурсоводу. Ничего грузящего. Все лаконично и по-существу, а главное много доброты.
Отдохнули по-настоящему!

Благодарим за путешествие наших организаторов!
Благодарим за путешествие наших организаторов!
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Александра
Уже больше месяца назад побывали на Талабских островах. Одним словом-восторг! Умиротворение, покой, душевное равновесие. У нас был отличный гид Алина, очень интересно рассказала нам об этих местах и просто душевно поговорили. Всем рекомендуем съездить на Талабские острова. Мы хотим туда обязательно вернуться
Уже больше месяца назад побывали на Талабских островах. Одним словом-восторг! Умиротворение, покой, душевное равновесие. У нас
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А
Нашим гидом была Ольга. Спасибо ей огромное за удивительный день, подарок для нашего юбиляра, который был в составе группы удался, даже дети сказали, а что уже экскурсия закончилась (путешествие длилось около 6 часов) - так быстро пролетает время только если всё очень нравится. Желаем Ольге успехов.
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Е
Замечательная экскурсия! Всем обязательно к посещению!!! Невероятная энергетика островов, красивейшая природа, спокойствие и умиротворение, прогулка с ветерком на катере - мы все остались под впечатлением! Отдельное спасибо нашему гиду Светлане!!! Мы обязательно еще вернемся на эти острова!
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А
Отличная душевная неспешная экскурсия, Ольга замечательно рассказывает и не торопит, знает секретные места Талабских островов и народа сету, очень запоминающаяся экскурсия! Спасибо!
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