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очень капризный путешественник, и мне важно и нужно получить информацию, эрудированный попутчик, умный, знающий, открытый к диалогу, с кем можно обсудить тему экскурсии и не только, кто не оставит мой вопрос без ответа. И нам мега-повезло!!!! Да, мы поехали на экскурсию с Дмитрием - чудесный, потрясающий человек, умнейший, очень доброжелательный. С ним мы провели прекрасный день. Много нового узнали взрослые, а так же подростки - среди нас были 13-летние детки)). Самое чудесное, что наша прогулка совпала с поминанием отца Николая Гурьянова, который умер 24 августа 2002 года у себя в домике на Талабских островах (о. Залит). Да, было много паломников, церковных людей, службу вел Тихон (в миру Георгий Александрович Шевкунов). Но мой отзыв не об этом.

Организация нашего путешествия была на высоте - начиная с переписки, уточнения деталей. Встретились четко по времени, по дороге общались, экскурсия началась с машины)) Катерок у нас был чудесный!!! Все чистенько, уютно, моряк наш был одет прямо по параде))) Это было очень душевно и причятно! Мы посетили два острова, много гуляли, природа великолепная! о. Залит мне даже особенно понравился, потому как ощущение было побыть в народе местном, пообщаться с людьми местными - для меня это самое ценное.

Сама неспешная прогулка в таких местах должна быть именно с таким человеком, как Дмитрий. Это место силы и рядом должен быть человек спокойный, душевный. Мы до сих пор вспоминаем это путешествие и сердечное спасибо организаторам, а Дмитрию всех благ и мира в душе и в семье!!! Побольше таких людей вокруг всем!!!