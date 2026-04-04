Приглашаю погрузиться в атмосферу старинного ремесла и собственными руками создать тарелку, украшенную символами древнего Пскова. Это больше, чем просто занятие по лепке.
Вы прикоснётесь к традициям псковских мастеров, узнаете о значении исконных орнаментов и унесёте с собой не просто сувенир, а частичку живой истории, сделанную вами.
Вы прикоснётесь к традициям псковских мастеров, узнаете о значении исконных орнаментов и унесёте с собой не просто сувенир, а частичку живой истории, сделанную вами.
Описание мастер-класса
- вы узнаете, какими ремёслами славилась Псковская земля
- поймёте, какой смысл и историю несут в себе древние символы
Затем самая интересная часть — практика. Вы научитесь:
- формировать тарелку из цельного пласта глины без гончарного круга
- создавать рельефный узор или наносить отпечатки
- расписывать изделие специальными красками — ангобами, которые не исчезнут при обжиге
Что происходит с изделием дальше
После занятия начинается таинство, известное гончарам с древности. Вашу работу я бережно доведу до совершенства:
- сушка и обжиг: тарелка должна высохнуть, а затем будет обожжена в печи для придания прочности
- глазурование: я покрою её глазурью для красоты и водостойкости и снова отправлю в печь
Весь процесс займёт 3–4 недели. Готовое изделие вы сможете получить с доставкой (курьерской службой или транспортной компанией) или забрать самостоятельно. И на вашей полке появится не просто тарелка, а красивый и душевный предмет — частица Псковской земли, созданная вами.
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- Что включено: материалы, инструменты, покрытие глазурью, двойной обжиг
- Доставка транспортной компанией за ваш счёт
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2200 ₽
|Дети до 12 лет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Киселёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 287 туристов
Занимаюсь художественной керамикой больше 15 лет. Когда-то жила в большом городе, но много лет назад переехала на Псковщину. Теперь живу на хуторе с мужем и тремя дочками, руковожу небольшой керамической
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
мы месили глину своими руками, мы лепили своим руками, украшали своими руками мы радовались тому, что сделали наши руки.
Используя этот чат, благодарим нашего наставника и мастера Елену!
Используя этот чат, благодарим нашего наставника и мастера Елену!
Елена
Ответ организатора:
Юлия, спасибо за отзыв! Вы с Леонидом были прекрасными собеседниками - мне было интересно с вами пообщаться! И надеюсь, когда-нибудь попаду на спектакль вашего театра
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