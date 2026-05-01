Мягкий ветерок, нежно колышущий воды озера, и величественные исторические памятники города создают уникальную атмосферу.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Пскову
08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.
Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
"Очарование провинциального городка" — экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Пушкинские горы
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Изборск и Печоры
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
17:15 Трансфер в загородный отель “Лукоморье 3*”.
Размещение в номерах.
Отдых на берегу Псковского озера
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Лукоморье 3**".
Ресторан "Пушкин" (для самостоятельных обедов и ужинов).
Русская баня” с бассейном и ледяной обливалкой.
Прокат спортивного инвентаря: лодок; катамаранов; гидроцикла.
Благоустроенный, чистый пляж для отдыха с мелким привозным песком.
Для комфортного отдыха пляж оборудован стационарными зонтиками и шезлонгами, кабинками для переодевания и пляжным душем, в шаговой доступности стационарный санузел с горячей водой.
Оборудованная зона с волейбольной площадкой, воркаутом и тренажерами.
Детская площадка, надувной аквапарк со спуском в воду и выделенная детская зона купания (зона “Лягушатник” для самых маленьких).
Питание: завтрак.
Отъезд
Отдых на берегу Псковского озера.
Питание: завтрак.
12:00 Трансфер в г. Псков.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове (2 ночи) изагородном отеле "Лукоморье" 3* (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Гостиницы
|2-мест. номер
|1-мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основном месте
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Ребёнок (с 3 до 13 лет) на основном месте
|Ребёнок (с 3 до 13 лет) на дополнительном месте
|Оазис 2*
|36 170
|52 170
|32 170
|35 970
|31 970
|35 570
|31 570
|Арль
|37 540
|55 290
|32 940
|37 340
|32 740
|36 940
|32 340
|Каркушин Дом 3*
|38 480
|56 860
|32 380
|38 280
|32 180
|37 880
|31 780
|Рижская 3*
|38 670
|54 050
|-
|38 470
|-
|38 070
|31 770
|Октябрьская 3*
|38 420
|52 300
|31 420
|38 220
|31 220
|37 820
|30 820
|Золотая Набережная 3*
|40 040
|59 040
|34 440
|39 840
|34 240
|39 440
|33 840
|Барселона 3*
|42 170
|59 680
|32 620
|41 970
|32 420
|41 570
|32 020
|Покровский 4*
|44 170
|64 800
|34 270
|43 970
|34 070
|43 570
|33 670
|Old Estate 4*
|50 980
|78 110
|37 880
|50 780
|37 680
|50 380
|37 280
|Двор Подзноева (главный корпус 4*)
|46 170
|68 800
|35 670
|45 970
|35 470
|45 570
|35 070
|Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты 3+*)
|44 350
|65 170
|35 300
|44 150
|35 100
|43 750
|34 700
|Двор Подзноева (бизнес корпус 3*)
|43 670
|63 800
|35 170
|43 470
|34 970
|43 070
|34 570
Варианты проживания
Гостиница «Оазис»
Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.
При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.
Номера:
Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.
Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.
Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.
Отель «Арль»
Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.
При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.
Номера:
Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)
Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).
Гостиничный комплекс «Покровский»
Пребывание в старинном Пскове, одном из красивейших городов России, запомнится надолго, если остановиться в отеле «Покровский». С первой минуты вас очаруют комфортабельные номера и неповторимый дизайн интерьеров — они зададут тон идеальному отдыху или успешной деловой поездке.
Отель расположился на главной магистрали, в самом сердце городской жизни: рядом — ключевые исторические памятники, музеи и центры деловой активности Пскова. Это делает «Покровский» одинаково удачным выбором и для туристов, и для тех, кто приехал в город по работе.
В ресторане отеля ценят гармонию вкуса, стиля и комфорта: привычные блюда здесь обретают современное звучание, раскрываясь новыми яркими нотами. А в лобби‑баре вас ждёт погружение в мир напитков — искусные миксы, продуманные сочетания и атмосфера для душевных бесед.
Отдохнуть и восстановить силы можно в атмосферной спа‑зоне отеля: здесь есть современно оснащённый бассейн, расслабляющие сауна и хаммам, а ещё — уютная релакс‑зона с удобными шезлонгами, где так приятно замедлиться и насладиться моментом.
Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»
Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.
При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).
Номера:
СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Отель «Каркушин Дом»
Гостиница «Каркушин Дом» ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.
Здесь для вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для вашего комфорта.
На территории работает ресторан, где вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.
Псковский кремль находится в 5 минутах ходьбы, а до ж/д и автовокзала можно доехать за 10 минут, до аэропорта Кресты за 15 минут.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.
На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники.
В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.
Гостиница «Рижская»
Отель «Рижская» находится в 1,3 км от центра Пскова. Для автолюбителей предусмотрена парковка.
Для гостей оборудованы 233 номера разной категории и вместимости, которые оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания, например: удобным спальным местом с чистым постельным бельем, прикроватной мебелью, розетками возле кровати, письменным столом, телевизором и собственной ванной комнатой. Доступна точка высокоскоростного интернета.
В каждом номере есть холодильник. Пообедать можно в приотельном ресторане, где подают традиционные блюда псковского региона и стран Балтии.
Конференц-зал рассчитан на 60 мест и идеально подойдет для проведения деловых встреч, конференций, семинаров.
Можете посетить Рижский парк, Дом молодёжи, Театр кукол. Расстояние до вокзала — 3,4 км, до аэропорта — 5, км.
Отель «Золотая набережная»
Отель «Барселона»
В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.
По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.
В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.
Гостиница «Двор Подзноева»
Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4*, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3* + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес- корпус уровня 3*.
При отеле: ресторан «Двор Подзноева», состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…».
Спа-центр «Спа без дна»: парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хаммам, сауна, тренажёрный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа-программ.
Номера:
- Стандарт Бизнес-корпус — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону спа.
- Стандарт корпус Студии и Апартаменты — двухместные номера площадью 18-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону спа.
- Стандарт Главный корпус — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны спа с 07:30 до 22:00.
Гостиница «Лукоморье»
Гостиница «Лукоморье» расположена в живописной деревне Молочково-Дубенец, в окружении соснового бора у берега Псковского озера. Здесь, под шум сосен и плеск волн, можно с удовольствием отдохнуть от городской суеты. Благоприятное загородное расположение обеспечит комфортный семейный и корпоративный отдых.
На территории имеются разнообразные номера и коттеджи различной вместимости и комплектации, где каждый гость найдет подходящий вариант. Во всех апартаментах есть телевизор, холодильник, туалет и ванная комната.
Питание для отдыхающих организовано в ресторане, где вы можете насладиться блюдами деревенской и европейской кухни. В летний период времени работает кафе на пляже.
Гости могут насладиться широким выбором развлечений у воды. В прокат можно взять: спортивный инвентарь, водный транспорт для активного времяпрепровождения. Также, гостям доступна русская баня, которая поместит до 12 человек. У пляжа благоустроенная зона с зонтиками от солнца, обзорными беседками и шезлонгами. Летом на детской площадке установлен надувной батут. Озеро предлагает всесезонную рыбалку, где можно поймать леща, карася, окуня, плотву и другие виды рыбы. В пункте проката имеются все необходимые снасти.
Расстояние до железнодорожного вокзала «Псков» - 25,7 км, до аэропорта «Кресты» - 27,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в загородном отеле «Лукоморье» 3** (3 ночи). Стандартный номер (ванная, туалет, ТВ, холодильник). Расчетный час 12:00/размещение с 14:00
- Проживание в гостинице в г. Пскове (2 ночи). Расчетный час 12:00
- Питание: 6 завтраков, 3 обеда
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Трансфер Псков - отель «Лукоморье» 3* - Псков
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата за полупансион: 2 400 руб. /чел. (3 ужина)
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Прокат инвентаря и услуги отеля за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.