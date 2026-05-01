Лето в Пскове с отдыхом на Псковском озере

Отдых в Пскове и на берегу Псковского озера — это погружение в атмосферу спокойствия и гармонии.

Мягкий ветерок, нежно колышущий воды озера, и величественные исторические памятники города создают уникальную атмосферу.

Прогулки по
живописным набережным, знакомство с древними крепостями и уютными улочками Пскова, а также возможность насладиться живописными закатами над озером делают этот отдых незабываемым. Здесь можно отдохнуть от суеты, погрузиться в историю и насладиться красотой природы.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

"Очарование провинциального городка" — экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

2 день

Пушкинские горы

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

3 день

Изборск и Печоры

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в загородный отель “Лукоморье 3*”.

Размещение в номерах.

4 день

Отдых на берегу Псковского озера

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Лукоморье 3**".

Ресторан "Пушкин" (для самостоятельных обедов и ужинов).

Русская баня” с бассейном и ледяной обливалкой.

Прокат спортивного инвентаря: лодок; катамаранов; гидроцикла.

Благоустроенный, чистый пляж для отдыха с мелким привозным песком.

Для комфортного отдыха пляж оборудован стационарными зонтиками и шезлонгами, кабинками для переодевания и пляжным душем, в шаговой доступности стационарный санузел с горячей водой.

Оборудованная зона с волейбольной площадкой, воркаутом и тренажерами.

Детская площадка, надувной аквапарк со спуском в воду и выделенная детская зона купания (зона “Лягушатник” для самых маленьких).

Питание: завтрак.

5 день

Отдых на берегу Псковского озера

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Лукоморье 3**".

Ресторан "Пушкин" (для самостоятельных обедов и ужинов).

Русская баня” с бассейном и ледяной обливалкой.

Прокат спортивного инвентаря: лодок; катамаранов; гидроцикла.

Благоустроенный, чистый пляж для отдыха с мелким привозным песком.

Для комфортного отдыха пляж оборудован стационарными зонтиками и шезлонгами, кабинками для переодевания и пляжным душем, в шаговой доступности стационарный санузел с горячей водой.

Оборудованная зона с волейбольной площадкой, воркаутом и тренажерами.

Детская площадка, надувной аквапарк со спуском в воду и выделенная детская зона купания (зона “Лягушатник” для самых маленьких).

Питание: завтрак.

6 день

Отъезд

Отдых на берегу Псковского озера.

Питание: завтрак.

12:00 Трансфер в г. Псков.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове (2 ночи) изагородном отеле "Лукоморье" 3* (3 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основном местеРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. местоРебёнок (с 3 до 13 лет) на основном местеРебёнок (с 3 до 13 лет) на дополнительном месте
Оазис 2*36 17052 17032 17035 97031 97035 57031 570
Арль 37 54055 290 32 94037 34032 74036 94032 340
Каркушин Дом 3*38 48056 86032 38038 28032 18037 88031 780
Рижская 3*38 67054 050 -38 470-38 07031 770
Октябрьская 3*38 42052 30031 420 38 22031 22037 82030 820
Золотая Набережная 3*40 04059 04034 44039 84034 24039 440 33 840
Барселона 3*42 170 59 68032 62041 97032 42041 57032 020
Покровский 4* 44 17064 80034 27043 97034 070 43 57033 670
Old Estate 4*50 98078 11037 88050 78037 68050 38037 280
Двор Подзноева (главный корпус 4*)46 17068 80035 67045 97035 47045 57035 070
Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты 3+*)44 35065 17035 30044 15035 10043 75034 700
Двор Подзноева (бизнес корпус 3*)43 67063 80035 17043 47034 97043 07034 570

Варианты проживания

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.

Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.

Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)

Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).

Гостиничный комплекс «Покровский»

2 ночи

Пребывание в старинном Пскове, одном из красивейших городов России, запомнится надолго, если остановиться в отеле «Покровский». С первой минуты вас очаруют комфортабельные номера и неповторимый дизайн интерьеров — они зададут тон идеальному отдыху или успешной деловой поездке.

Отель расположился на главной магистрали, в самом сердце городской жизни: рядом — ключевые исторические памятники, музеи и центры деловой активности Пскова. Это делает «Покровский» одинаково удачным выбором и для туристов, и для тех, кто приехал в город по работе.

В ресторане отеля ценят гармонию вкуса, стиля и комфорта: привычные блюда здесь обретают современное звучание, раскрываясь новыми яркими нотами. А в лобби‑баре вас ждёт погружение в мир напитков — искусные миксы, продуманные сочетания и атмосфера для душевных бесед.

Отдохнуть и восстановить силы можно в атмосферной спа‑зоне отеля: здесь есть современно оснащённый бассейн, расслабляющие сауна и хаммам, а ещё — уютная релакс‑зона с удобными шезлонгами, где так приятно замедлиться и насладиться моментом.

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»

2 ночи

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Отель «Каркушин Дом»

2 ночи

Гостиница «Каркушин Дом» ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.

Здесь для вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для вашего комфорта.

На территории работает ресторан, где вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.

Псковский кремль находится в 5 минутах ходьбы, а до ж/д и автовокзала можно доехать за 10 минут, до аэропорта Кресты за 15 минут.

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники.

В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Отель «Рижская» находится в 1,3 км от центра Пскова. Для автолюбителей предусмотрена парковка.

Для гостей оборудованы 233 номера разной категории и вместимости, которые оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания, например: удобным спальным местом с чистым постельным бельем, прикроватной мебелью, розетками возле кровати, письменным столом, телевизором и собственной ванной комнатой. Доступна точка высокоскоростного интернета.

В каждом номере есть холодильник. Пообедать можно в приотельном ресторане, где подают традиционные блюда псковского региона и стран Балтии.

Конференц-зал рассчитан на 60 мест и идеально подойдет для проведения деловых встреч, конференций, семинаров.

Можете посетить Рижский парк, Дом молодёжи, Театр кукол. Расстояние до вокзала — 3,4 км, до аэропорта — 5, км.

Отель «Золотая набережная»

2 ночи
Отель «Барселона»

2 ночи

В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.

По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.

В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.

Гостиница «Двор Подзноева»

2 ночи

Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4*, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3* + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес- корпус уровня 3*.

При отеле: ресторан «Двор Подзноева», состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…».

Спа-центр «Спа без дна»: парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хаммам, сауна, тренажёрный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа-программ.

Номера:

  • Стандарт Бизнес-корпус — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону спа.
  • Стандарт корпус Студии и Апартаменты — двухместные номера площадью 18-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону спа.
  • Стандарт Главный корпус — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны спа с 07:30 до 22:00.
Гостиница «Лукоморье»

3 ночи

Гостиница «Лукоморье» расположена в живописной деревне Молочково-Дубенец, в окружении соснового бора у берега Псковского озера. Здесь, под шум сосен и плеск волн, можно с удовольствием отдохнуть от городской суеты. Благоприятное загородное расположение обеспечит комфортный семейный и корпоративный отдых.

На территории имеются разнообразные номера и коттеджи различной вместимости и комплектации, где каждый гость найдет подходящий вариант. Во всех апартаментах есть телевизор, холодильник, туалет и ванная комната.

Питание для отдыхающих организовано в ресторане, где вы можете насладиться блюдами деревенской и европейской кухни. В летний период времени работает кафе на пляже.

Гости могут насладиться широким выбором развлечений у воды. В прокат можно взять: спортивный инвентарь, водный транспорт для активного времяпрепровождения. Также, гостям доступна русская баня, которая поместит до 12 человек. У пляжа благоустроенная зона с зонтиками от солнца, обзорными беседками и шезлонгами. Летом на детской площадке установлен надувной батут. Озеро предлагает всесезонную рыбалку, где можно поймать леща, карася, окуня, плотву и другие виды рыбы. В пункте проката имеются все необходимые снасти.

Расстояние до железнодорожного вокзала «Псков» - 25,7 км, до аэропорта «Кресты» - 27,6 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в загородном отеле «Лукоморье» 3** (3 ночи). Стандартный номер (ванная, туалет, ТВ, холодильник). Расчетный час 12:00/размещение с 14:00
  • Проживание в гостинице в г. Пскове (2 ночи). Расчетный час 12:00
  • Питание: 6 завтраков, 3 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков - отель «Лукоморье» 3* - Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за полупансион: 2 400 руб. /чел. (3 ужина)
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Прокат инвентаря и услуги отеля за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

