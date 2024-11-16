По городам, крепостям и храмам: выходные в Пскове, Изборске и Печорах
Побывать в подземелье, увидеть древние башни и рассмотреть 7-ярусный деревянный иконостас
Отправимся в Псковскую область — посетим один из древнейших городов, впервые упоминающийся в летописях 903 года, и другие значимые места.
Среди которых монастырь в Печорах, где в сопровождении местного монаха спустимся читать дальше
в пещеры, и древние башни крепости в Изборске.
В Троицком соборе рассмотрим уникальный 7-ярусный иконостас — деревянный с позолотой, сохранившийся с 17-18 веков. По пути заедем к источникам и страусам и оленям на ферму.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять удобную обувь, так как в программе запланированы пешие экскурсии.
Если вам нужен 1-местный номер, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату и при наличии свободных номеров.
Проживание. 2-, 3-местное размещение в гостинице не менее 3* или в доме с баней — по вашему желанию и возможности в конкретные даты. Санузлы в номерах (если гостиница) или на этаже (если дом). За доплату возможно 1-местное размещение (просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты).
Питание. Включён завтрак в гостинице. Остальное питание организуется в кафе и оплачивается отдельно.
Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн (зависит от количества человек). Есть кондиционер.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Уровень сложности. Между городами передвижение на транспорте. В городах запланированы пешие экскурсии/прогулки.
Программа тура по дням
1 день
Псков
Встречаемся, завтракаем в кафе (по желанию и за доплату) и отправляемся знакомиться с городом. Погуляем по одному из древнейших городов России, который впервые упоминается в летописях 903 года. Здесь сохранились старинные монастыри, церкви и башни. Посетим кремль, увидим Приказные палаты, Довмонтов город, Троицкий собор и 7-ярусный деревянный иконостас 18 века. Экскурсию для нас проведёт местный гид.
После обеда отправимся в Печоры, где заселимся в гостиницу или дом с баней.
2 день
Печоры и Изборск
Сегодня прогуляемся по городу, образованному вокруг Псково-Печорского Свято-Успенского мужского монастыря. Вы узнаете о происхождении названия и в сопровождении местного монаха заглянете в пещеры. На обед остановимся в монастырской трапезной.
Во второй половине дня познакомимся с Изборском. Но сначала заглянем в гости к страусам и оленям. Затем увидим каменную крепость 1330 года и заедем к Словенским ключам, где можно набрать вкусной воды. Прогуляемся и насладимся пейзажами.
На ужин, если будет желание, остановимся в кафе с русской кухней. Тур завершится в Пскове.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Все переезды по программе
Экскурсии по программе
Входные билеты
Что не входит в цену
Билеты до Пскова и обратно в ваш город
Остальное питание
1-местное размещение - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Псков, ж/д вокзал, утро
Завершение: Г. Псков, ж/д вокзал, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Пскове
Друзья, я занимаюсь туризмом с детства, вырос на туристических маршрутах, шагал в не по размеру сшитых наспех штормовках и штанах, носил самодельные рюкзаки, а вместо спальника у меня был красный читать дальше
пуховик. Сейчас прошло время, у меня прекрасное снаряжение, и я продолжаю путешествовать. Я счастлив, что занимаюсь любимым делом, и что могу радовать людей, идущих рядом со мной. Я приглашаю вас в нашу группу. Вам обязательно понравятся наши приключения. До встречи на маршруте!