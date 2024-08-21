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прекрасному городу Пскову. Я приобретала тур "Нетленная классика" в качестве подарка ко Дню рождения для своей сестры, очень волновалась, чтобы подарок понравился - в Пскове ей прежде бывать не приходилось. Но с вашей помощью ее впечатления от подарка превзошли все мои ожидания. Спасибо вам огромное! Рекомендуем вашу компанию своим друзьям, рассказываем об увиденном и услышанном, вспоминаем красоту города и его окрестностей по многочисленным фотографиям. Моя сестра, кстати, - профессиональный фотограф. Не исключаю, что часть сделанных ею во время поездки фотографий появятся потом на фотовыставках, в интернете и в печатных изданиях. С наилучшими пожеланиями, благодарностью и надеждой на новые встречи!