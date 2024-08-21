Туры в монастыри, церкви и храмы Пскова

Найдено 3 тура в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Пскове, цены от 13 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Псковская классика за 3 дня
На автобусе
4 отзыва
2.5 дня
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
«Собор Рождества Иоанна Предтечи — один из первых каменных соборов Пскова, и единственный храм в городе, построенный по новгородским традициям»
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
2 сен в 08:15
4 сен в 08:15
от 15 850 за человека
По городам, крепостям и храмам: выходные в Пскове, Изборске и Печорах
Пешая
На автобусе
2 дня
По городам, крепостям и храмам: выходные в Пскове, Изборске и Печорах
Побывать в подземелье, увидеть древние башни и рассмотреть 7-ярусный деревянный иконостас
Начало: Г. Псков, ж/д вокзал, утро
«В Троицком соборе рассмотрим уникальный 7-ярусный иконостас — деревянный с позолотой, сохранившийся с 17-18 веков»
25 000 за человека
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Начало: Санкт-Петербург
«Посещение древнего Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря»
Сегодня в 10:00
21 сен в 10:00
от 13 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    21 августа 2024
    Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
    Первый раз ездила с "Большой Страной", понравилась чёткая организация, полная информация по туру. Всегда были на связи, это важно. С учётом
    читать дальше

    того, что это первый опыт, было беспокойство, что информация по месту размещения придёт мне только на пути к Ижевску. Но в итоге все прошло отлично, спасибо большое!

  • И
    Ирина
    14 августа 2024
    Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
    Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!
    Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    13 августа 2024
    Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
    Высокое качество!
  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Псковская классика за 3 дня
    Замечательная поездка. Гиды Атмосферы путешествий на высоте. А организация тура вне всяких похвал. Нужно обратить внимание туристам на день недели
    читать дальше

    начала путешествий. От этого зависит очередность экскурсий. Я приехала в Псков в среду, а экскурсия по городу была в последний день. Кпк- то не привычно. Но это мое упущение. А так все отлично.

  • Н
    Наталья
    1 мая 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и
    читать дальше

    прекрасному городу Пскову. Я приобретала тур "Нетленная классика" в качестве подарка ко Дню рождения для своей сестры, очень волновалась, чтобы подарок понравился - в Пскове ей прежде бывать не приходилось. Но с вашей помощью ее впечатления от подарка превзошли все мои ожидания. Спасибо вам огромное! Рекомендуем вашу компанию своим друзьям, рассказываем об увиденном и услышанном, вспоминаем красоту города и его окрестностей по многочисленным фотографиям. Моя сестра, кстати, - профессиональный фотограф. Не исключаю, что часть сделанных ею во время поездки фотографий появятся потом на фотовыставках, в интернете и в печатных изданиях. С наилучшими пожеланиями, благодарностью и надеждой на новые встречи!

  • Н
    Надежда
    14 апреля 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Добрый день! Мы посетили город Псков 9-11 апреля 2021г., тур "Нетленная классика" Путешествие оставило незабываемые впечатления! Замечательные гиды, работающие в
    читать дальше

    вашем агентстве, сделали нашу поездку очень увлекательной. Мария Богданова с такой любовью рассказывала о Пушкинских местах, что невозможно было не влюбиться в этот край, прекрасное исполнение стихов великого поэта сопровождало нас на протяжении всей экскурсии. Браво, Мария! Еще две экскурсии нам провела Виолетта: обзорная по Пскову и Изборк - Псково-Печорская лавра. Поразило не только знание истории родного края, православных канонов, имен, дат, событий, изложенных красивым, правильным языком, но и чувство юмора и просто хорошее позитивное настроение! Спасибо всем сотрудникам агентства, организовавшим для нас это чудесное путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Псковская классика за 3 дня
  2. По городам, крепостям и храмам: выходные в Пскове, Изборске и Печорах
  3. Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Какие места ещё посмотреть в Пскове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Кремль
  4. Музей Пушкина
  5. Михайловское
  6. Новгородский кремль
  7. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит тур в Пскове в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 тура от 13 200 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Пскове на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 7 ⭐ отзывов, цены от 13200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам