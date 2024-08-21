2.5 дня
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
«Собор Рождества Иоанна Предтечи — один из первых каменных соборов Пскова, и единственный храм в городе, построенный по новгородским традициям»
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
2 сен в 08:15
4 сен в 08:15
от 15 850₽ за человека
2 дня
По городам, крепостям и храмам: выходные в Пскове, Изборске и Печорах
Побывать в подземелье, увидеть древние башни и рассмотреть 7-ярусный деревянный иконостас
Начало: Г. Псков, ж/д вокзал, утро
«В Троицком соборе рассмотрим уникальный 7-ярусный иконостас — деревянный с позолотой, сохранившийся с 17-18 веков»
25 000₽ за человека
2 дня
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Начало: Санкт-Петербург
«Посещение древнего Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря»
Сегодня в 10:00
21 сен в 10:00
от 13 200₽ за человека
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- ННадежда14 апреля 2021Добрый день! Мы посетили город Псков 9-11 апреля 2021г., тур "Нетленная классика" Путешествие оставило незабываемые впечатления! Замечательные гиды, работающие в
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