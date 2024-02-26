Встречаемся и отправляемся знакомиться с визитной карточкой Пскова и местом его рождения — белокаменным Кромом. Архитектурный ансамбль расположен на скалистом мысе при впадении реки Псковы в Великую. Вы полюбуетесь видом на водную гладь и долину, рассмотрите крепостные укрепления с каменными стенами и башнями, объекты Довмонтова города с фундаментами храмов и гражданских зданий, приказные палаты. Увидим Троицкий собор, история которого началась в 10-м веке: он был возведён по распоряжению княгини Ольги и должен был стать главным городским храмом. Известно, что перед Ледовым побоищем князь Александр Невский молился именно здесь. Осмотрим и монумент князю и его дружине.

После познавательной прогулки пообедаем в ресторане с видом на Кремль и набережную, а затем у вас будет свободное время в отеле, чтобы расслабиться в сауне и поплавать в бассейне. Вечером поужинаем в ресторане, стилизованном под Средневековье.