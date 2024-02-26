Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Вы погуляете по уютному Пскову, где и родились великие князь и княгиня, и сможете почувствовать связь времён и прикоснуться к прошлому.
Полюбуетесь белокаменным Кремлём, заглянете в знаменитые церкви и монастыри, погуляете по территории Изборской крепости 14-го века.
В заключительный день побываем в имении родственников Александра Сергеевича, вы увидите место его захоронения в фамильной усыпальнице.
А жить мы будем в комфортном SPA-отеле с саунами и бассейном, и у вас будет время расслабиться в них и восстановить силы.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. В спа-отеле 4* «Олд эстейт» или «Двор Подзноева» (в зависимости от нужного формата кроватей). Размещение двухместное.
Питание. В стоимость входят 2 завтрака в отеле (шведский стол). Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Прогулка по Пскову, отдых в SPA отеля
Встречаемся и отправляемся знакомиться с визитной карточкой Пскова и местом его рождения — белокаменным Кромом. Архитектурный ансамбль расположен на скалистом мысе при впадении реки Псковы в Великую. Вы полюбуетесь видом на водную гладь и долину, рассмотрите крепостные укрепления с каменными стенами и башнями, объекты Довмонтова города с фундаментами храмов и гражданских зданий, приказные палаты. Увидим Троицкий собор, история которого началась в 10-м веке: он был возведён по распоряжению княгини Ольги и должен был стать главным городским храмом. Известно, что перед Ледовым побоищем князь Александр Невский молился именно здесь. Осмотрим и монумент князю и его дружине.
После познавательной прогулки пообедаем в ресторане с видом на Кремль и набережную, а затем у вас будет свободное время в отеле, чтобы расслабиться в сауне и поплавать в бассейне. Вечером поужинаем в ресторане, стилизованном под Средневековье.
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырь
Утром направимся в усадьбу «Михайловское», куда в имение своей матери после окончания лицея и позже приезжал Александр Сергеевич Пушкин. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия, которая вдохновила поэта на многие известные произведения, прогуляемся по липовым аллеям, увидим столетний яблоневый сад, озёра и каскадные пруды и осмотрим старинные здания. Побываем с экскурсией в родовом имении предков писателя — музее-усадьбе «Петровское», где вы подробно познакомитесь с жизнью Ганнибалов.
Пообедав в ресторане, посетим Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь, где в 1837 году был похоронен Александр Сергеевич. Вы осмотрите ворота, ведущие к комлексу сооружений, небольшую каменную привратницкую, дом наместника начала прошлого столетия, Успенский собор и фамильную усыпальницу Ганнибалов-Пушкиных. Вечером вернёмся в отель.
Псково-Печерский монастырь, Изборская крепость и Труворово городище, озеро с лебедями
После завтрака в сопровождении гида едем на экскурсию в Печоры, знаменитые Псково-Печерской обителью и «Богом зданными» пещерами. Посетим монастырь, окружённый мощной крепостной стеной. Посмотрим на сооружения 16-19 веков, построенные в разных стилях: Успенскую и Покровскую церкви, церковь Николы Вратаря, Большую звонницу, Михайловский собор. При получении разрешения от монастыря побываем в ближних пещерах, где покоятся останки иноков и святых старцев и находятся могилы предков известных деятелей.
Затем переедем в древний Изборск. Пообедаем в ресторане традиционными русскими блюдами и пойдём гулять по территории Изборской крепости 14-го века, возведённой на горе Журавлиная. Вы узнаете о её значении в истории города и происходивших здесь событиях, насладитесь пейзажами Изборско-Мальской долины, осмотрите Труворово городище — место первого поселения, положившего начало нынешнему Изборску.
Прогуляемся к святым источникам Словенские ключи и полюбуемся живописным Городищенским озером, где живут лебеди. После насыщенной прогулки вернёмся в Псков.
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Что включено
- Проживание в SPA-отеле
- Завтраки
- Посещение сауны (турецкая/финская) и бассейна
- Трансферы по программе на «Мерседес Спринтер»
- Сопровождение гидом
- Экскурсии и все входные билеты по программе
- Скидка детям до 14 лет - 20%
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Пскова и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное проживание (при необходимости)
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