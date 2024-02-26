По древним городам и пушкинским местам
Авторский тур в Пскове

Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта

5
1 отзыв
История Древней Руси ведёт отсчёт от рода Рюриковичей, из которого происходили княгиня Ольга и её внук Владимир, крестивший Русь.

Вы погуляете по уютному Пскову, где и родились великие князь и княгиня, и сможете почувствовать связь времён и прикоснуться к прошлому.

Полюбуетесь белокаменным Кремлём, заглянете в знаменитые церкви и монастыри, погуляете по территории Изборской крепости 14-го века.

В заключительный день побываем в имении родственников Александра Сергеевича, вы увидите место его захоронения в фамильной усыпальнице.

А жить мы будем в комфортном SPA-отеле с саунами и бассейном, и у вас будет время расслабиться в них и восстановить силы.
По древним городам и пушкинским местам
По древним городам и пушкинским местам
По древним городам и пушкинским местам
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. В спа-отеле 4* «Олд эстейт» или «Двор Подзноева» (в зависимости от нужного формата кроватей). Размещение двухместное.

Питание. В стоимость входят 2 завтрака в отеле (шведский стол). Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Пскову, отдых в SPA отеля

Встречаемся и отправляемся знакомиться с визитной карточкой Пскова и местом его рождения — белокаменным Кромом. Архитектурный ансамбль расположен на скалистом мысе при впадении реки Псковы в Великую. Вы полюбуетесь видом на водную гладь и долину, рассмотрите крепостные укрепления с каменными стенами и башнями, объекты Довмонтова города с фундаментами храмов и гражданских зданий, приказные палаты. Увидим Троицкий собор, история которого началась в 10-м веке: он был возведён по распоряжению княгини Ольги и должен был стать главным городским храмом. Известно, что перед Ледовым побоищем князь Александр Невский молился именно здесь. Осмотрим и монумент князю и его дружине.

После познавательной прогулки пообедаем в ресторане с видом на Кремль и набережную, а затем у вас будет свободное время в отеле, чтобы расслабиться в сауне и поплавать в бассейне. Вечером поужинаем в ресторане, стилизованном под Средневековье.

Прогулка по Пскову, отдых в SPA отеляПрогулка по Пскову, отдых в SPA отеляПрогулка по Пскову, отдых в SPA отеляПрогулка по Пскову, отдых в SPA отеляПрогулка по Пскову, отдых в SPA отеляПрогулка по Пскову, отдых в SPA отеляПрогулка по Пскову, отдых в SPA отеляПрогулка по Пскову, отдых в SPA отеляПрогулка по Пскову, отдых в SPA отеляПрогулка по Пскову, отдых в SPA отеля
2 день

Усадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырь

Утром направимся в усадьбу «Михайловское», куда в имение своей матери после окончания лицея и позже приезжал Александр Сергеевич Пушкин. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия, которая вдохновила поэта на многие известные произведения, прогуляемся по липовым аллеям, увидим столетний яблоневый сад, озёра и каскадные пруды и осмотрим старинные здания. Побываем с экскурсией в родовом имении предков писателя — музее-усадьбе «Петровское», где вы подробно познакомитесь с жизнью Ганнибалов.

Пообедав в ресторане, посетим Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь, где в 1837 году был похоронен Александр Сергеевич. Вы осмотрите ворота, ведущие к комлексу сооружений, небольшую каменную привратницкую, дом наместника начала прошлого столетия, Успенский собор и фамильную усыпальницу Ганнибалов-Пушкиных. Вечером вернёмся в отель.

Усадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырьУсадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырьУсадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырьУсадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырьУсадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырьУсадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырьУсадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырьУсадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырь
3 день

Псково-Печерский монастырь, Изборская крепость и Труворово городище, озеро с лебедями

После завтрака в сопровождении гида едем на экскурсию в Печоры, знаменитые Псково-Печерской обителью и «Богом зданными» пещерами. Посетим монастырь, окружённый мощной крепостной стеной. Посмотрим на сооружения 16-19 веков, построенные в разных стилях: Успенскую и Покровскую церкви, церковь Николы Вратаря, Большую звонницу, Михайловский собор. При получении разрешения от монастыря побываем в ближних пещерах, где покоятся останки иноков и святых старцев и находятся могилы предков известных деятелей.

Затем переедем в древний Изборск. Пообедаем в ресторане традиционными русскими блюдами и пойдём гулять по территории Изборской крепости 14-го века, возведённой на горе Журавлиная. Вы узнаете о её значении в истории города и происходивших здесь событиях, насладитесь пейзажами Изборско-Мальской долины, осмотрите Труворово городище — место первого поселения, положившего начало нынешнему Изборску.

Прогуляемся к святым источникам Словенские ключи и полюбуемся живописным Городищенским озером, где живут лебеди. После насыщенной прогулки вернёмся в Псков.

Псково-Печерский монастырь, Изборская крепость и Труворово городище, озеро с лебедямиПсково-Печерский монастырь, Изборская крепость и Труворово городище, озеро с лебедямиПсково-Печерский монастырь, Изборская крепость и Труворово городище, озеро с лебедямиПсково-Печерский монастырь, Изборская крепость и Труворово городище, озеро с лебедями

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в SPA-отеле
  • Завтраки
  • Посещение сауны (турецкая/финская) и бассейна
  • Трансферы по программе на «Мерседес Спринтер»
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии и все входные билеты по программе
  • Скидка детям до 14 лет - 20%
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Пскова и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за одноместное проживание (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
26 фев 2024
Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!!
Наша большая рекомендация!!!
Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы

Тур входит в следующие категории Пскова

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