Туры в Довмонтов город

Найдено 3 тура в категории «Довмонтов город» в Пскове, цены от 9 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Псковская классика за 3 дня
На автобусе
4 отзыва
2.5 дня
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
2 сен в 08:15
4 сен в 08:15
от 15 850 за человека
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Пешая
На автобусе
1 отзыв
1.5 день
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
3 сен в 10:30
4 сен в 10:30
от 9 100 за человека
По городам, крепостям и храмам: выходные в Пскове, Изборске и Печорах
Пешая
На автобусе
2 дня
По городам, крепостям и храмам: выходные в Пскове, Изборске и Печорах
Побывать в подземелье, увидеть древние башни и рассмотреть 7-ярусный деревянный иконостас
Начало: Г. Псков, ж/д вокзал, утро
14 сен в 09:00
21 сен в 09:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Псковская классика за 3 дня
    Замечательная поездка. Гиды Атмосферы путешествий на высоте. А организация тура вне всяких похвал. Нужно обратить внимание туристам на день недели
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    начала путешествий. От этого зависит очередность экскурсий. Я приехала в Псков в среду, а экскурсия по городу была в последний день. Кпк- то не привычно. Но это мое упущение. А так все отлично.

  • С
    Светлана
    14 сентября 2021
    Краткий справочник Пскова за 2 дня
    Путешествовала с компанией Атмосфера путешествий 11-12 сентября: пешеходная экскурсия по Пскову произвела неизгладимое впечатление, экскурсовод Мария (красивая рыжеволосая улыбчивая девушка,
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    влюбленная в свой город) рассказывала так увлекательно, что вся группа была в полнейшем восторге, и это не просто слова! Как прекрасно, что в нашей любимой стране есть увлеченные люди, которые любят свое дело, свои родные места, так много знают, интересуются историей, литературой! Это замечательно! отдельное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич (фамилию запомнила))), которая провела экскурсию на следующий день по Изборску и Печорам. Умница, красавица, интересно, искрометно, замечательно! И спасибо водителю Александру, который очень быстро и мягко довез нас куда было нужно. Организация работы компании Атмосфера путешествий просто великолепная, хочется путешествовать с ними снова и снова!!! вернусь обязательно!!!

  • Н
    Наталья
    1 мая 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и
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    прекрасному городу Пскову. Я приобретала тур "Нетленная классика" в качестве подарка ко Дню рождения для своей сестры, очень волновалась, чтобы подарок понравился - в Пскове ей прежде бывать не приходилось. Но с вашей помощью ее впечатления от подарка превзошли все мои ожидания. Спасибо вам огромное! Рекомендуем вашу компанию своим друзьям, рассказываем об увиденном и услышанном, вспоминаем красоту города и его окрестностей по многочисленным фотографиям. Моя сестра, кстати, - профессиональный фотограф. Не исключаю, что часть сделанных ею во время поездки фотографий появятся потом на фотовыставках, в интернете и в печатных изданиях. С наилучшими пожеланиями, благодарностью и надеждой на новые встречи!

  • Н
    Надежда
    14 апреля 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Добрый день! Мы посетили город Псков 9-11 апреля 2021г., тур "Нетленная классика" Путешествие оставило незабываемые впечатления! Замечательные гиды, работающие в
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    вашем агентстве, сделали нашу поездку очень увлекательной. Мария Богданова с такой любовью рассказывала о Пушкинских местах, что невозможно было не влюбиться в этот край, прекрасное исполнение стихов великого поэта сопровождало нас на протяжении всей экскурсии. Браво, Мария! Еще две экскурсии нам провела Виолетта: обзорная по Пскову и Изборк - Псково-Печорская лавра. Поразило не только знание истории родного края, православных канонов, имен, дат, событий, изложенных красивым, правильным языком, но и чувство юмора и просто хорошее позитивное настроение! Спасибо всем сотрудникам агентства, организовавшим для нас это чудесное путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Довмонтов город»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Псковская классика за 3 дня
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  3. По городам, крепостям и храмам: выходные в Пскове, Изборске и Печорах
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Кремль
  4. Музей Пушкина
  5. Михайловское
  6. Новгородский кремль
  7. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит тур в Пскове в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "Довмонтов город" можно забронировать 3 тура от 9 100 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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