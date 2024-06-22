В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Авторский тур в Пскове

Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища

Представьте, что на выходные вы оказались в тихом и уютном месте вдали от шумных городов, полном спокойствия и безмятежности. Добавьте к этому богатую историю, увлекательные легенды и вкусные угощения. Мы приглашаем вас в путешествие по Талабским островам.

Посетим храм святого Николая Чудотворца и заглянем в дом батюшки, чудотворца и провидца Николая Гурьянова, в неиссякаемую чудесную силу которого верят многие паломники.

Побываем в деревне Самолва на Чудском озере, а в музее Рыбацкого края познакомимся с хозяйкой, которая угостит вас необычным обедом, и рассмотрим картины местных художников. Вам остаётся только доехать до Пскова (удобно — на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга).
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Ближайшие даты:
22
июн
13
июл
3
авг
24
авг
14
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет. При себе необходимо иметь паспорт РФ.

Проживание. В мини-отеле «Тихая гавань», в 2-местных номерах с удобствами.

Питание. В стоимость входит обед в первый день. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Острова Талабск и Белова

Встречаемся и после завтрака в кафе отправляемся к пристани. Разместимся на катере и по Псковскому озеру домчим до деревни Остров-Залит на острове Талабск. По прибытии оставим вещи в гостинице и начнём экскурсию. Вы сразу сможете ощутить иной ритм жизни и особую атмосферу спокойствия, которая здесь царит. Поймаем его и, никуда не спеша, исследуем местность. Посетим храм святого Николая Чудотворца на южном побережье. Побываем в доме старца Николая Гурьянова, который провёл на острове 44 года, за его добрым словом и поддержкой приезжали со всей страны.

Затем переедем на небольшой островок с песчаными дюнами и сосновыми лесами им. Белова (Верхний). Заглянем в подземный храм преподобного Досифея Верхнеостровского, который обнаружили здесь недавно, прогуляемся, любуясь живописными пейзажами, я расскажу вам историю острова.

По возвращении на остров Талабск пообедаем, и после размещения в гостинице у вас останется свободное время. Можно поужинать в ресторане или закупиться копчёной рыбкой, ведь остров — настоящий рыбный рай: в былые времена местные рыбаки снабжали солёным лакомством императора и соседние страны.

Острова Талабск и БеловаОстрова Талабск и БеловаОстрова Талабск и БеловаОстрова Талабск и БеловаОстрова Талабск и БеловаОстрова Талабск и БеловаОстрова Талабск и БеловаОстрова Талабск и БеловаОстрова Талабск и БеловаОстрова Талабск и БеловаОстрова Талабск и Белова
2 день

Спасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого края

Позавтракав, переправимся на берег и доедем до Спасо-Елеазаровского женского монастыря, основанного преподобным Евфросином в 15-м веке посреди лесов. Посмотрим на обитель, где жили монахи-подвижники, монахи-учёные, духовные старцы. Затем переедем в деревню Самолва, где посетим Ремдовский природный заказник. На его территории находятся церкви и часовни 15-20-го веков, археологические памятники: городища, культовые камни и каменные кресты. Предположительно, именно здесь произошло Ледовое побоище. Заглянем в музей, посвящённый этому историческому событию, пройдёмся по берегу Чудского озера.

В завершении вас ждёт необычный обед, приготовленный хозяйкой частного музея Рыбацкого края, который расположился в воссозданном старинном доме. Вы услышите увлекательный рассказ о прошлом края и посмотрите на экспозицию картин местных художников. После — трансфер на ж. -д. вокзал.

Спасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого краяСпасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого края

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное проживание в номере с удобствами
  • Обед в 1-й день
  • Трансферы и экскурсии по программе
  • При проживании в 4-местном номере с удобствами, с двухъярусными кроватями стоимость тура составит 9870 руб
Что не входит в цену
  • Проезд до Пскова и обратно (поможем с приобретением билетов)
  • Питание: завтраки - 400-420 руб., обед во 2-й день - 550 руб
  • Экскурсия в музее Ледового побоища: взрослые - 350 руб., льготный билет - 150 руб
  • Экскурсия в музее Рыбацкого края (цена уточняется)
  • Наушники - 360 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из Москвы, в 10:25 встреча прибывших из Санкт-Петербурга
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пскова

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыЭкскурсии на Талабские островаСпасо-Елеазаровский женский монастырьСвятые местаЦерковь Николая ЧудотворцаПрирода и пейзажиНабережнаяПопулярные местаНа острова

Похожие туры из Пскова

Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
г. Псков
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 32 930 за человека
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
г. Псков
16 июня
23 июня
30 июня
7 июля
от 34 080 за человека
Псков и Талабские острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Псков и Талабские острова
г. Псков
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 15 840 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пскове
Все туры из Пскова
All Airlines
ХорошоТам