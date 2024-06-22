Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Посетим храм святого Николая Чудотворца и заглянем в дом батюшки, чудотворца и провидца Николая Гурьянова, в неиссякаемую чудесную силу которого верят многие паломники.
Побываем в деревне Самолва на Чудском озере, а в музее Рыбацкого края познакомимся с хозяйкой, которая угостит вас необычным обедом, и рассмотрим картины местных художников. Вам остаётся только доехать до Пскова (удобно — на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 800 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 10 лет. При себе необходимо иметь паспорт РФ.
Проживание. В мини-отеле «Тихая гавань», в 2-местных номерах с удобствами.
Питание. В стоимость входит обед в первый день. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Острова Талабск и Белова
Встречаемся и после завтрака в кафе отправляемся к пристани. Разместимся на катере и по Псковскому озеру домчим до деревни Остров-Залит на острове Талабск. По прибытии оставим вещи в гостинице и начнём экскурсию. Вы сразу сможете ощутить иной ритм жизни и особую атмосферу спокойствия, которая здесь царит. Поймаем его и, никуда не спеша, исследуем местность. Посетим храм святого Николая Чудотворца на южном побережье. Побываем в доме старца Николая Гурьянова, который провёл на острове 44 года, за его добрым словом и поддержкой приезжали со всей страны.
Затем переедем на небольшой островок с песчаными дюнами и сосновыми лесами им. Белова (Верхний). Заглянем в подземный храм преподобного Досифея Верхнеостровского, который обнаружили здесь недавно, прогуляемся, любуясь живописными пейзажами, я расскажу вам историю острова.
По возвращении на остров Талабск пообедаем, и после размещения в гостинице у вас останется свободное время. Можно поужинать в ресторане или закупиться копчёной рыбкой, ведь остров — настоящий рыбный рай: в былые времена местные рыбаки снабжали солёным лакомством императора и соседние страны.
Спасо-Елеазаровский монастырь, деревня Самолва, музей Рыбацкого края
Позавтракав, переправимся на берег и доедем до Спасо-Елеазаровского женского монастыря, основанного преподобным Евфросином в 15-м веке посреди лесов. Посмотрим на обитель, где жили монахи-подвижники, монахи-учёные, духовные старцы. Затем переедем в деревню Самолва, где посетим Ремдовский природный заказник. На его территории находятся церкви и часовни 15-20-го веков, археологические памятники: городища, культовые камни и каменные кресты. Предположительно, именно здесь произошло Ледовое побоище. Заглянем в музей, посвящённый этому историческому событию, пройдёмся по берегу Чудского озера.
В завершении вас ждёт необычный обед, приготовленный хозяйкой частного музея Рыбацкого края, который расположился в воссозданном старинном доме. Вы услышите увлекательный рассказ о прошлом края и посмотрите на экспозицию картин местных художников. После — трансфер на ж. -д. вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное проживание в номере с удобствами
- Обед в 1-й день
- Трансферы и экскурсии по программе
- При проживании в 4-местном номере с удобствами, с двухъярусными кроватями стоимость тура составит 9870 руб
Что не входит в цену
- Проезд до Пскова и обратно (поможем с приобретением билетов)
- Питание: завтраки - 400-420 руб., обед во 2-й день - 550 руб
- Экскурсия в музее Ледового побоища: взрослые - 350 руб., льготный билет - 150 руб
- Экскурсия в музее Рыбацкого края (цена уточняется)
- Наушники - 360 руб