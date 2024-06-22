Встречаемся и после завтрака в кафе отправляемся к пристани. Разместимся на катере и по Псковскому озеру домчим до деревни Остров-Залит на острове Талабск. По прибытии оставим вещи в гостинице и начнём экскурсию. Вы сразу сможете ощутить иной ритм жизни и особую атмосферу спокойствия, которая здесь царит. Поймаем его и, никуда не спеша, исследуем местность. Посетим храм святого Николая Чудотворца на южном побережье. Побываем в доме старца Николая Гурьянова, который провёл на острове 44 года, за его добрым словом и поддержкой приезжали со всей страны.

Затем переедем на небольшой островок с песчаными дюнами и сосновыми лесами им. Белова (Верхний). Заглянем в подземный храм преподобного Досифея Верхнеостровского, который обнаружили здесь недавно, прогуляемся, любуясь живописными пейзажами, я расскажу вам историю острова.

По возвращении на остров Талабск пообедаем, и после размещения в гостинице у вас останется свободное время. Можно поужинать в ресторане или закупиться копчёной рыбкой, ведь остров — настоящий рыбный рай: в былые времена местные рыбаки снабжали солёным лакомством императора и соседние страны.