На границе времён на 4 дня из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
22 июн в 08:30
23 июн в 08:30
26 850 ₽ за человека
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по четвергам с 25 апреля по 2 октября
22 июн в 09:00
29 июн в 09:00
26 700 ₽ за человека
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
26 июл в 08:00
6 сен в 08:00
15 990 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММорозова19 сентября 2022Очень хорошо подобраны экскурсии. За очень короткий период времени увидели и услышали огромное количество очень интересных мест и информации. Экскурсоводы-
- ККонстантин4 августа 2022Экскурсии просто замечательные. Мы отдыхали компанией и все влюбились в Псков и Псковскую область. Экскурсоводы молодцы!!! Юлия, Виолетта, Светлана - спасибо вам!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Спасо-Елеазаровский женский монастырь»
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