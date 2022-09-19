читать дальше высший пилотаж. Интереснейшая информация,отлично преподнесли. Вне конкуренции по Пушкинским местам Мария Богданова. Вне всяких похвал. БРАВО! Остальные экскурсии сопровождали Мария Рыжкевич-благодарим сердечно. Спасибо организации за отличный транспорт,отличное питание. Отличное вождение водителем. Всем спасибо! Будем рекомендовать вас.

Очень хорошо подобраны экскурсии. За очень короткий период времени увидели и услышали огромное количество очень интересных мест и информации. Экскурсоводы-