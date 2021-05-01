За 3 дня вы ближе познакомитесь с городом Псковом и его богатой историей. Посетите основные и самые интересные достопримечательности.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:15, 10:30
Описание тура
Что вас ждет: Обзорная по Пскову На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей. Посетите основные достопримечательности: Ольгинскую часовню, де перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь». Собор Рождества Иоанна Предтечи — один из первых каменных соборов Пскова, и единственный храм в городе, построенный по новгородским традициям.
Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха, место откуда открывается панорамный вид на б
Ольшую часть города, и где почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Рождества Богородицы Снетогорский монастырь — родоначальник псковской архитектурной школы. Покровский угол — место славной победы псковичей над польским королем Стефаном Баторием. Три памятника — Княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю и три совершенно разные истории ждут вас. Мы покажем вам постройки гражданской архитектуры, отражающей жизнь губернского, дореволюционного Пскова. Города, который был практически уничтожен в годы ВОВ. На протяжении всего маршрута вы будете видеть храмы совершенно особой псковской школы архитектуры. Узнаете, как же это строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик», и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни. Кремль и Троицкий собор Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом. Варлаамовский угол — часть крепостных сооружений Окольного города Пскова, фрагмент пятого кольца крепостных стен, который был отреставрирован в 2019 году. Именно здесь псковичи отразили осаду шведского короля Густава Адольфа в 1615 году и именно отсюда открывается великолепный вид на слияние рек Псковы и Великой. Финский парк и Гремячая башня — любимый парк для прогулок и отдыха у местных жителей, на противоположном берегу которого возвышается таинственная Гремячая башня, о которой сложено множество легенд и преданий. Экскурсия в Пушкинские Горы Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском. Экскурсия в Изборск и Печоры В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли – Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I. Важная информация:
- Тур подстроен под поезда из Санкт-Петербурга «Ласточка», прибывающих утром в Псков к началу программы тура.
- Если Вы прибываете на поезде из Москвы (прибытие в 08:05), укажите эту информацию в комментарии к заказу. Вас встретят в 08:05 на вокзале. Стоимость тура увеличится на 400 рублей. Важная информация: Порядок оплаты группового сборного тура: после оформления документов (подтверждение бронирования и договор на оказание услуг) платёж делится на 2 части: 50% Вы оплачиваете в течение недели с момента бронирования, остаток по сумме - за неделю до заезда на тур.
Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый. Цена за человека в 2х местном номере
|15 850 ₽
|Взрослый. Одноместный номер
|18 800 ₽
|Пенсионный. Цена за человека в 2х местном номере
|15 500 ₽
|Пенсионный. Одноместный номер
|18 450 ₽
|Детский (5-14 лет). Цена за человека в 2х местном номере
|15 100 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псковский Кремль
- Троицкий собор
- Довмонтов город
- Ольгинская часовня
- Собор Рождества Иоанна Предтечи
- Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
- Памятник княгине Ольге
- Памятник Скобарю
- Памятник Двум капитанам
- Церковь Василия Великого на Горке
- Церковь Николы со Усохи
- Снетогорский монастырь
- Покровская башня
- Варлаамовский угол
- Финский парк и Гремячая башня
- Церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома
- Имение Пушкина - Михайловское
- Свято-Успенский Святогорский монастырь
- Усадьба Тригорское
- Изборская Крепость
- Словенские ключи
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Что включено
- Встреча и проводы на ж/д вокзале
- Размещение в отеле (2 ночи, гостиница / «Арль/»)
- Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
- Экскурсия в Пушкинские горы
- Экскурсия в Изборск и Печоры
- Входные билеты на платные объекты
- Пакет питания: 2 завтрака и 3 обеда
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 180 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
1 мая 2021
Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и прекрасному городу Пскову. Я приобретала тур "Нетленная классика" в качестве
Н
Надежда
14 апр 2021
Добрый день! Мы посетили город Псков 9-11 апреля 2021г., тур "Нетленная классика" Путешествие оставило незабываемые впечатления! Замечательные гиды, работающие в вашем агентстве, сделали нашу поездку очень увлекательной. Мария Богданова с
Х
Хотюн
5 апр 2021
Добрый день! Не могу не выразить свою благодарность за предоставленный отдых в Ваших краях! Побывала у Вас 22.03.-24.03.2021 по программе «Нетленная классика». Все отзывы – в превосходной степени! И организация,
Тур входит в следующие категории Пскова
ГрупповыеНа автобусеИстория и архитектураГорыПрирода и пейзажиСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыПушкинские ГорыВыездныеПсково-Печерский монастырьПопулярные местаПсковский КремльИзборская крепостьВсе турыИзборск и ПечерыПамятник Александру НевскомуДовмонтов городПещеры Псково Печерского монастыря
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