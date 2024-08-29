Пещеры Псково Печерского монастыря – туры в Пскове

Найдено 3 тура в категории «Пещеры Псково Печерского монастыря» в Пскове, цены от 9 100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Пешая
На автобусе
1 отзыв
1.5 день
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
26 сен в 10:30
от 9 100 за человека
Псковская классика за 3 дня
На автобусе
5 отзывов
2.5 дня
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
27 сен в 08:15
1 окт в 08:00
от 15 850 за человека
Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы
На автобусе
2.5 дня
Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы
Начало: ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по вторникам
20 сен в 20:00
21 сен в 09:00
от 14 150 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    29 августа 2024
    Псковская классика за 3 дня
    Очень хорошая, увлекательная и содержательная поездка. В первый день экскурсия по Пскову, мы получили массу интересной информации, о которой не
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    знали ранее. Экскурсия в Пушкинские Горы еще больше понравилась, очень хороший Гид, интересные факты жизни А. С. Пушкина. Печерский монастырь немного разочаровал своим ремонтом, но экскурсия в Изборск была прекрасной. В целом, мы очень довольны этой поездкой и уже порекомендовали ее своим друзьям.

  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Псковская классика за 3 дня
    Замечательная поездка. Гиды Атмосферы путешествий на высоте. А организация тура вне всяких похвал. Нужно обратить внимание туристам на день недели
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    начала путешествий. От этого зависит очередность экскурсий. Я приехала в Псков в среду, а экскурсия по городу была в последний день. Кпк- то не привычно. Но это мое упущение. А так все отлично.

  • С
    Светлана
    14 сентября 2021
    Краткий справочник Пскова за 2 дня
    Путешествовала с компанией Атмосфера путешествий 11-12 сентября: пешеходная экскурсия по Пскову произвела неизгладимое впечатление, экскурсовод Мария (красивая рыжеволосая улыбчивая девушка,
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    влюбленная в свой город) рассказывала так увлекательно, что вся группа была в полнейшем восторге, и это не просто слова! Как прекрасно, что в нашей любимой стране есть увлеченные люди, которые любят свое дело, свои родные места, так много знают, интересуются историей, литературой! Это замечательно! отдельное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич (фамилию запомнила))), которая провела экскурсию на следующий день по Изборску и Печорам. Умница, красавица, интересно, искрометно, замечательно! И спасибо водителю Александру, который очень быстро и мягко довез нас куда было нужно. Организация работы компании Атмосфера путешествий просто великолепная, хочется путешествовать с ними снова и снова!!! вернусь обязательно!!!

  • Н
    Наталья
    1 мая 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и
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    прекрасному городу Пскову. Я приобретала тур "Нетленная классика" в качестве подарка ко Дню рождения для своей сестры, очень волновалась, чтобы подарок понравился - в Пскове ей прежде бывать не приходилось. Но с вашей помощью ее впечатления от подарка превзошли все мои ожидания. Спасибо вам огромное! Рекомендуем вашу компанию своим друзьям, рассказываем об увиденном и услышанном, вспоминаем красоту города и его окрестностей по многочисленным фотографиям. Моя сестра, кстати, - профессиональный фотограф. Не исключаю, что часть сделанных ею во время поездки фотографий появятся потом на фотовыставках, в интернете и в печатных изданиях. С наилучшими пожеланиями, благодарностью и надеждой на новые встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Пещеры Псково Печерского монастыря»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Краткий справочник Пскова за 2 дня
  2. Псковская классика за 3 дня
  3. Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы
Какие места ещё посмотреть в Пскове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Музей Пушкина
  4. Кремль
  5. Михайловское
  6. Новгородский кремль
  7. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит тур в Пскове в сентябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "Пещеры Псково Печерского монастыря" можно забронировать 3 тура от 9 100 до 15 850. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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