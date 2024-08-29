1.5 день
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
26 сен в 10:30
от 9 100₽ за человека
2.5 дня
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
27 сен в 08:15
1 окт в 08:00
от 15 850₽ за человека
2.5 дня
Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы
Начало: ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по вторникам
20 сен в 20:00
21 сен в 09:00
от 14 150₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаргарита29 августа 2024Очень хорошая, увлекательная и содержательная поездка. В первый день экскурсия по Пскову, мы получили массу интересной информации, о которой не
- ЕЕлена12 июля 2024Замечательная поездка. Гиды Атмосферы путешествий на высоте. А организация тура вне всяких похвал. Нужно обратить внимание туристам на день недели
- ССветлана14 сентября 2021Путешествовала с компанией Атмосфера путешествий 11-12 сентября: пешеходная экскурсия по Пскову произвела неизгладимое впечатление, экскурсовод Мария (красивая рыжеволосая улыбчивая девушка,
- ННаталья1 мая 2021Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Пещеры Псково Печерского монастыря»
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