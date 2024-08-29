Святогорский монастырь

Найдено 8 туров в категории «Святогорский монастырь» в Пскове, цены от 16 250 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Псковская классика за 3 дня
На автобусе
2.5 дня
5 отзывов
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по вторникам, средам и пятницам
8 апр в 10:30
9 апр в 10:30
от 18 100 ₽ за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
На автобусе
3.5 дня
1 отзыв
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресениям
6 апр в 08:30
7 апр в 08:30
от 26 400 ₽ за человека
На границе времён на 4 дня из Москвы
На автобусе
3.5 дня
2 отзыва
На границе времён на 4 дня из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
28 апр в 08:30
3 мая в 08:30
от 26 850 ₽ за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
1 мая в 08:15
2 мая в 08:15
27 100 ₽ за человека
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
На автобусе
2.5 дня
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Даты заезда - 23 мая, 27 июня, 18 июля, 15 августа, 19 сентября
23 мая в 08:00
27 июн в 08:00
от 20 950 ₽ за человека
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
На автобусе
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
8 апр в 08:30
9 апр в 08:30
от 18 600 ₽ за человека
Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы
На автобусе
2.5 дня
Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по вторникам
1 апр в 08:30
8 апр в 08:30
от 18 000 ₽ за человека
Путешествуя по земле Псковской: древние крепости, святые обители, пушкинские места
На автобусе
3 дня
Путешествуя по земле Псковской: древние крепости, святые обители, пушкинские места
Изучить кремль, усадьбы и монастыри, съездить в Изборск и пройти по следам великого поэта
Начало: Ж/д вокзал Пскова, у таблички «Я люблю Псков», 8:2...
31 мар в 08:20
1 апр в 08:20
16 250 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    29 августа 2024
    Псковская классика за 3 дня
    Очень хорошая, увлекательная и содержательная поездка. В первый день экскурсия по Пскову, мы получили массу интересной информации, о которой не
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    знали ранее. Экскурсия в Пушкинские Горы еще больше понравилась, очень хороший Гид, интересные факты жизни А. С. Пушкина. Печерский монастырь немного разочаровал своим ремонтом, но экскурсия в Изборск была прекрасной. В целом, мы очень довольны этой поездкой и уже порекомендовали ее своим друзьям.

  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Псковская классика за 3 дня
    Замечательная поездка. Гиды Атмосферы путешествий на высоте. А организация тура вне всяких похвал. Нужно обратить внимание туристам на день недели
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    начала путешествий. От этого зависит очередность экскурсий. Я приехала в Псков в среду, а экскурсия по городу была в последний день. Кпк- то не привычно. Но это мое упущение. А так все отлично.

  • Р
    Родионова
    27 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам с проживанием в SPA-отеле
    Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам с проживанием в SPA-отеле
    Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
  • Л
    Лидия
    15 января 2024
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
  • А
    Алексей
    8 ноября 2023
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
  • Л
    Любовь
    23 января 2023
    Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
    Очень все понравилось! Программа, организация - все безупречно, огромное спасибо!!!
  • М
    Морозова
    19 сентября 2022
    На границе времён на 4 дня из Москвы
    Очень хорошо подобраны экскурсии. За очень короткий период времени увидели и услышали огромное количество очень интересных мест и информации. Экскурсоводы-
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    высший пилотаж. Интереснейшая информация,отлично преподнесли. Вне конкуренции по Пушкинским местам Мария Богданова. Вне всяких похвал. БРАВО! Остальные экскурсии сопровождали Мария Рыжкевич-благодарим сердечно. Спасибо организации за отличный транспорт,отличное питание. Отличное вождение водителем. Всем спасибо! Будем рекомендовать вас.

  • Н
    Наталья
    1 мая 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и
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    прекрасному городу Пскову. Я приобретала тур "Нетленная классика" в качестве подарка ко Дню рождения для своей сестры, очень волновалась, чтобы подарок понравился - в Пскове ей прежде бывать не приходилось. Но с вашей помощью ее впечатления от подарка превзошли все мои ожидания. Спасибо вам огромное! Рекомендуем вашу компанию своим друзьям, рассказываем об увиденном и услышанном, вспоминаем красоту города и его окрестностей по многочисленным фотографиям. Моя сестра, кстати, - профессиональный фотограф. Не исключаю, что часть сделанных ею во время поездки фотографий появятся потом на фотовыставках, в интернете и в печатных изданиях. С наилучшими пожеланиями, благодарностью и надеждой на новые встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Святогорский монастырь»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Псковская классика за 3 дня
  2. Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
  3. На границе времён на 4 дня из Москвы
  4. Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
  5. Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Какие места ещё посмотреть в Пскове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Музей-заповедник «Изборск»
  7. Псковское озеро
  8. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в марте 2025
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