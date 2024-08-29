Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по вторникам, средам и пятницам
8 апр в 10:30
9 апр в 10:30
от 18 100 ₽ за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресениям
6 апр в 08:30
7 апр в 08:30
от 26 400 ₽ за человека
На границе времён на 4 дня из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
28 апр в 08:30
3 мая в 08:30
от 26 850 ₽ за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
1 мая в 08:15
2 мая в 08:15
27 100 ₽ за человека
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Даты заезда - 23 мая, 27 июня, 18 июля, 15 августа, 19 сентября
23 мая в 08:00
27 июн в 08:00
от 20 950 ₽ за человека
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
8 апр в 08:30
9 апр в 08:30
от 18 600 ₽ за человека
Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по вторникам
1 апр в 08:30
8 апр в 08:30
от 18 000 ₽ за человека
Путешествуя по земле Псковской: древние крепости, святые обители, пушкинские места
Изучить кремль, усадьбы и монастыри, съездить в Изборск и пройти по следам великого поэта
Начало: Ж/д вокзал Пскова, у таблички «Я люблю Псков», 8:2...
31 мар в 08:20
1 апр в 08:20
16 250 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаргарита29 августа 2024Очень хорошая, увлекательная и содержательная поездка. В первый день экскурсия по Пскову, мы получили массу интересной информации, о которой не
- ЕЕлена12 июля 2024Замечательная поездка. Гиды Атмосферы путешествий на высоте. А организация тура вне всяких похвал. Нужно обратить внимание туристам на день недели
- РРодионова27 мая 2024По древним городам и пушкинским местам с проживанием в SPA-отелеПродуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
- ООльга26 мая 2024По древним городам и пушкинским местам с проживанием в SPA-отелеОчень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
- ЛЛидия15 января 2024Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
- ААлексей8 ноября 2023Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
- ЛЛюбовь23 января 2023Очень все понравилось! Программа, организация - все безупречно, огромное спасибо!!!
- ММорозова19 сентября 2022Очень хорошо подобраны экскурсии. За очень короткий период времени увидели и услышали огромное количество очень интересных мест и информации. Экскурсоводы-
- ННаталья1 мая 2021Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Святогорский монастырь»
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