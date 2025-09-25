читать дальше

выбрали экскурсию перед посещением дворца - Галина очень много рассказала об истории самого дворца и Янтарной комнаты. И очень хорошо, что в экскурсию входит и посещение сада лицеистов. Все-таки удивительно насколько тут переплетаются судьбы известных людей прошлого.

Благодарим Галину за экскурсию и за то, что подсказала заранее как купить билеты во дворец - получилось посетить дворец сразу после окончания экскурсии, а потом и в Лицей успели. Очень рекомендуем!