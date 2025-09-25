Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице
Расписание: ежедневно в 13:15
Завтра в 13:15
28 сен в 13:15
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
29 сен в 11:00
1 окт в 11:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
-
30%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Екатерининскому парку
Индивидуальная фотопрогулка в Пушкине поможет сохранить ваши эмоции на фоне исторических аллей и набережной. Прекрасный способ запечатлеть моменты
Начало: У входа в Екатерининский парк
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
8960 ₽
12 800 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 сентября 2025Впервые посетили Царское село и очень повезло что в этом нам помогла Галина. Интересно и живо познакомила нас с парками и Екатерининским дворцом. И влюбила нас в это место! Рекомендуем!
- ИИрина24 сентября 2025Галина, очень профессионально и подробно провела экскурсию. Благодаря ей, к концу прогулки начали хорошо разбираться во вкусах и предпочтениях владельцев
- ННаталья4 сентября 2025Галина, отличный гид, очень содержательная экскурсия, знание истории на 5+. Мы остались довольны, рекомендую.
- ИИванов23 августа 2025Экскурсия была очень интересная - Галина прекрасный экскурсовод! Само Царское Село очень впечатлило - великолепное сочетание природы и архитектуры.
Рады, что
- ИИрина13 августа 2025Всё прошло отлично. Спасибо Александру за наше маленькое путешествие)
- ЗЗлата30 июня 2025Отличная прогулка, после которой остались не только воспоминания, но и чудесные, теплые и атмосферные фотографии. Я в полном восторге. Спасибо Александру за чуткость и профессионализм.
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в сентябре 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1900 до 8960 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 7 ⭐ отзывов, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь