Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Пушкине, цены от 1900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Волшебство Царского Села
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице
Расписание: ежедневно в 13:15
Завтра в 13:15
28 сен в 13:15
1900 ₽ за человека
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
29 сен в 11:00
1 окт в 11:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Екатерининскому парку - в Пушкине
Пешая
30 минут
-
30%
2 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Екатерининскому парку
Индивидуальная фотопрогулка в Пушкине поможет сохранить ваши эмоции на фоне исторических аллей и набережной. Прекрасный способ запечатлеть моменты
Начало: У входа в Екатерининский парк
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
8960 ₽12 800 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2025
    Волшебство Царского Села
    Впервые посетили Царское село и очень повезло что в этом нам помогла Галина. Интересно и живо познакомила нас с парками и Екатерининским дворцом. И влюбила нас в это место! Рекомендуем!
    Впервые посетили Царское село и очень повезло что в этом нам помогла Галина. Интересно и живо
  • И
    Ирина
    24 сентября 2025
    Волшебство Царского Села
    Галина, очень профессионально и подробно провела экскурсию. Благодаря ей, к концу прогулки начали хорошо разбираться во вкусах и предпочтениях владельцев
    дворцового комплекса, в архитектурных стилях модных в различные эпохи и реализованных на территории парка поколениями правителей. Рекомендовала какие интересные объекты можно посмотреть самостоятельно.

  • Н
    Наталья
    4 сентября 2025
    Волшебство Царского Села
    Галина, отличный гид, очень содержательная экскурсия, знание истории на 5+. Мы остались довольны, рекомендую.
  • И
    Иванов
    23 августа 2025
    Волшебство Царского Села
    Экскурсия была очень интересная - Галина прекрасный экскурсовод! Само Царское Село очень впечатлило - великолепное сочетание природы и архитектуры.
    Рады, что
    выбрали экскурсию перед посещением дворца - Галина очень много рассказала об истории самого дворца и Янтарной комнаты. И очень хорошо, что в экскурсию входит и посещение сада лицеистов. Все-таки удивительно насколько тут переплетаются судьбы известных людей прошлого.
    Благодарим Галину за экскурсию и за то, что подсказала заранее как купить билеты во дворец - получилось посетить дворец сразу после окончания экскурсии, а потом и в Лицей успели. Очень рекомендуем!

  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    Фотопрогулка по Екатерининскому парку - в Пушкине
    Всё прошло отлично. Спасибо Александру за наше маленькое путешествие)
  • З
    Злата
    30 июня 2025
    Фотопрогулка по Екатерининскому парку - в Пушкине
    Отличная прогулка, после которой остались не только воспоминания, но и чудесные, теплые и атмосферные фотографии. Я в полном восторге. Спасибо Александру за чуткость и профессионализм.

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волшебство Царского Села
  2. Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
  3. Фотопрогулка по Екатерининскому парку - в Пушкине
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Екатерининский парк
  2. Александровский парк
  3. Самое главное
  4. Царскосельский лицей
  5. Александровский дворец
  6. Адмиралтейство
  7. Екатерининский дворец
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в сентябре 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1900 до 8960 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
