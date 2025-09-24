А Александр Замечательная лайтовая эускурсия без напряга, но с множеством положительных эмоций! Очень довольны всеми посещёнными локациями. Погода была отличная, виды во круг потрясающие! В Альпак-парке чисто и красиво. Милые контактные зверюшки. Получились отличные фотки. Рекомендую

Д Дмитрий Все очень понравилось гид нигде не торопил, все рассказывал и показывал как мы просили, всем рекомендую!

А Алена Замечательная экскурсия! Все очень понравилось.

Н Николай

Д Дмитрий Всë прошло замечательно,машина приехала заранее,гид Дмитрий интересовался про удобство в поездке,расказывал про город про окружение города,прилегающие территории,про легенды Кавказа,также подсказывал куда можно ещë съездить полюбоваться красотами,поездкой довольны!

Т Татьяна Поездка получилась очень уютная, получили массу положительных впечатлений, за что большое спасибо нашему гиду Руслану. Всё спланировано было чётко, побывали на всех локациях, времени везде было достаточно.

С Светлана

И Ирина Отличная экскурсия с пятилетним ребенком, хороший водитель экскурсовод. Масса впечатлений от альпакпарка.

К Кирилл Очень приятная и лёгкая экскурсия. Посетили все места, плюсом купили вкусный мёд, покушали обалденных хычинов и ещё прокатились на Зиплайне! Огромное спасибо

Дмитрию за хорошие впечатления!

E Elena

В Владимир

Е Елена Виды потрясающие. Павел, который нас сопровождал оставил самые приятные впечатления. Путешествие было комфортным. Мы остались в восторге.

Е Елена Замечательная экскурсия. Отличные локации. Отдельное спасибо гиду Даниилу за безопасное вождение.,знание исторических моментов края. Вежлив и предупредителен с каждым туристом. Всем рекомендую посетить эту экскурсию. Спасибо огромное

Е Елега