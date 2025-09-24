Чтобы увидеть плюшевых милашек в естественных для них ландшафтах, необязательно отправляться в андское высокогорье. Экзотические звери теперь живут и в горах Кавказа. Вы пообщаетесь с ними в первом альпака-парке на Юге России.
После посетите фотогеничные водопады и сможете отдохнуть в Чайном домике, дегустируя напитки из местных трав. А также заедете на лермонтовскую гору Кольцо.
После посетите фотогеничные водопады и сможете отдохнуть в Чайном домике, дегустируя напитки из местных трав. А также заедете на лермонтовскую гору Кольцо.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Поездка в гости к альпакам. Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых. Вы погуляете по парку, насладитесь гармонией животного и растительного мира и сможете сделать красивые снимки.
- Медовые водопады. Затем мы отвезём вас к водопадам, которые расположены неподалёку от фермы. Сюда приезжают любители заповедной природы и зрелищных панорам. Вы отдохнёте среди первозданных пейзажей. А если пожелаете, посетите Чайный домик, где можно взбодриться тонизирующими травяными напитками и отведать более 20 видов варенья.
- Гора Кольцо. В дополнение мы заедем в лермонтовское место, упомянутое в романе «Герой нашего времени». Это не только знаковая литературная локация, но и необычный природный памятник, где получаются красивые снимки.
Ежедневно по расписанию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Альпака-парк
- Медовые водопады
- Чайный домик
- Гора Кольцо
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Входной билет на ферму альпак: 1000 руб. /чел.
- Экосбор Медовые водопады: 200 руб. /чел.
- Питание
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
24 сен 2025
Замечательная лайтовая эускурсия без напряга, но с множеством положительных эмоций! Очень довольны всеми посещёнными локациями. Погода была отличная, виды во круг потрясающие! В Альпак-парке чисто и красиво. Милые контактные зверюшки. Получились отличные фотки. Рекомендую
Д
Дмитрий
21 сен 2025
Все очень понравилось гид нигде не торопил, все рассказывал и показывал как мы просили, всем рекомендую!
А
Алена
20 сен 2025
Замечательная экскурсия! Все очень понравилось.
Н
Николай
15 сен 2025
Д
Дмитрий
12 сен 2025
Всë прошло замечательно,машина приехала заранее,гид Дмитрий интересовался про удобство в поездке,расказывал про город про окружение города,прилегающие территории,про легенды Кавказа,также подсказывал куда можно ещë съездить полюбоваться красотами,поездкой довольны!
Т
Татьяна
28 авг 2025
Поездка получилась очень уютная, получили массу положительных впечатлений, за что большое спасибо нашему гиду Руслану. Всё спланировано было чётко, побывали на всех локациях, времени везде было достаточно.
С
Светлана
25 авг 2025
И
Ирина
24 авг 2025
Отличная экскурсия с пятилетним ребенком, хороший водитель экскурсовод. Масса впечатлений от альпакпарка.
К
Кирилл
20 авг 2025
Очень приятная и лёгкая экскурсия. Посетили все места, плюсом купили вкусный мёд, покушали обалденных хычинов и ещё прокатились на Зиплайне! Огромное спасибо
Дмитрию за хорошие впечатления!
Дмитрию за хорошие впечатления!
E
Elena
9 авг 2025
В
Владимир
10 июн 2025
Е
Елена
1 дек 2024
Виды потрясающие. Павел, который нас сопровождал оставил самые приятные впечатления. Путешествие было комфортным. Мы остались в восторге.
Е
Елена
30 сен 2024
Замечательная экскурсия. Отличные локации. Отдельное спасибо гиду Даниилу за безопасное вождение.,знание исторических моментов края. Вежлив и предупредителен с каждым туристом. Всем рекомендую посетить эту экскурсию. Спасибо огромное
Е
Елега
10 июн 2024
О
Ольга
23 окт 2023
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
Поездка в горы Кавказа обязательна для всех, кто оказался в Кавминводах. Медовые водопады и другие природные чудеса ждут вас
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Индивидуальная экскурсия в Пятигорске: питомник волков, сказочный великан и живописные водопады ждут вас. Подходит для семей с детьми
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Медовые водопады и гора Кольцо
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Суббота
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
1600 ₽ за человека