Долина волков, Дом великана и Медовые водопады

Отправиться в сказочную поездку по Карачаево-Черкессии, стать ближе к природе и вернуться в детство

Мы создали волшебный маршрут в горах Кавказа, который подойдет всем, а особенно семьям с детьми.

Вы посетите питомник, узнаете о благородных представителях семейства псовых и посмотрите на них влюбленными глазами хозяйки — профессионального кинолога. Рассмотрите душевную коллекцию Музея волка. А после заглянете на чай к великану Эмегену и полюбуетесь водопадами в долине реки Аликоновка.
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
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Описание

Что вас ожидает

Такие красивые, мощные и умные волки

В селе Элькуш вы посетите место с удивительной историей. Женщина-кинолог оставила Петербург и переехала в поселение в горах Карачаево-Черкессии, чтобы открыть в республике питомник, который мог бы посетить любой желающий. Сейчас в «Долине волков» содержатся полярные, сибирские и другие породы волков, хаски и даже волкособы — о каждом подробно рассказывает хозяйка питомника. Так, посетители развивают качественное новое отношение к природе и оставляют позади некоторые стереотипы о хищниках. Самых доброжелательных животных можно покормить и погладить.

На территории также находится Музей волка, где собраны несколько сотен экспонатов, включая предметы из Южной Америки, Ямала и других уголков планеты. Вы тоже можете захватить с собой сувенир, как-то связанный с волками, и внести свою лепту в пополнение коллекции.

В гости к великану Эмегену

По дороге мы заедем на смотровую, где вам откроются необыкновенные пейзажи местных красот над ущельем Березовой реки. После отправимся на Медовые водопады. А если с вами будут дети, то мы рекомендуем заехать по пути в Дом сказочного великана Эмегена. Это настоящая ожившая сказка, где вы и дети станут героями! В комплексе всё можно трогать, сам интерьер дома выполнен из натуральных материалов с этнографической точностью. А еще здесь можно посетить Чайный домик, где вам предложат продегустировать и при желании купить чай с вареньем.

Медовые водопады

В долине реки Аликоновка вы насладитесь приятным шумом сбегающей с горных склонов воды, кристально чистым воздухом и девственной природой. Здесь же стоит и пообедать в местном заведении, отведав шашлык и традиционные хычины. Кроме того, мы отвезем вас к горе Кольцо с чудесным видом на Кисловодск, поселок Мирный, долину рек Подкумок и Аликоновка.

В путешествии вы также услышите интересные факты о регионе, культуре и обычаях местных народов.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле включен в стоимость
  • Мы заберем вас с адреса вашего проживания и привезем обратно
  • Дополнительные расходы: «Долина волков» — 350 руб. /взрослого, 150 руб. /ребенка; Медовые водопады — 100 руб. /человека; Дом великана — 200 руб. /человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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