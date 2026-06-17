Мы создали волшебный маршрут в горах Кавказа, который подойдёт всем, а особенно семьям с детьми. Вы посетите питомник, узнаете о благородных представителях семейства псовых и посмотрите на них влюблёнными глазами хозяйки — профессионального кинолога. Рассмотрите душевную коллекцию Музея волка. А после заглянете на чай к великану Эмегену и полюбуетесь водопадами в долине реки Аликоновка.

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Описание экскурсии

Такие красивые, мощные и умные волки

В селе Элькуш вы посетите место с удивительной историей. Женщина-кинолог оставила Петербург и переехала в поселение в горах Карачаево-Черкессии, чтобы открыть в республике питомник, который мог бы посетить любой желающий. Сейчас в «Долине волков» содержатся полярные, сибирские и другие породы волков, хаски и даже волкособы — о каждом подробно рассказывает хозяйка питомника. Так, посетители развивают качественное новое отношение к природе и оставляют позади некоторые стереотипы о хищниках. Самых доброжелательных животных можно покормить и погладить.

На территории также находится Музей волка, где собраны несколько сотен экспонатов, включая предметы из Южной Америки, Ямала и других уголков планеты. Вы тоже можете захватить с собой сувенир, как-то связанный с волками, и внести свою лепту в пополнение коллекции.

В гости к великану Эмегену

По дороге мы заедем на смотровую, где вам откроются необыкновенные пейзажи местных красот над ущельем Березовой реки. После отправимся на Медовые водопады. А если с вами будут дети, то мы рекомендуем (по желанию) заехать по пути в Дом сказочного великана Эмегена. Это настоящая ожившая сказка, где вы и дети станут героями! В комплексе всё можно трогать, сам интерьер дома выполнен из натуральных материалов с этнографической точностью. А ещё здесь можно посетить Чайный домик, где вам предложат продегустировать и при желании купить чай с вареньем.

Медовые водопады

В долине реки Аликоновка вы насладитесь приятным шумом сбегающей с горных склонов воды, кристально чистым воздухом и девственной природой. Здесь же стоит и пообедать в местном заведении, отведав шашлык и традиционные хычины. Кроме того, мы отвезём вас к горе Кольцо с чудесным видом на Кисловодск, посёлок Мирный, долину рек Подкумок и Аликоновка.

В путешествии вы также услышите интересные факты о регионе, культуре и обычаях местных народов.

Организационные детали