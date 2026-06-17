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Долина волков, Дом великана и Медовые водопады

Отправиться в сказочную поездку по Карачаево-Черкессии, стать ближе к природе и вернуться в детство
Мы создали волшебный маршрут в горах Кавказа, который подойдёт всем, а особенно семьям с детьми.

Вы посетите питомник, узнаете о благородных представителях семейства псовых и посмотрите на них влюблёнными глазами хозяйки — профессионального кинолога. Рассмотрите душевную коллекцию Музея волка. А после заглянете на чай к великану Эмегену и полюбуетесь водопадами в долине реки Аликоновка.
5
29 отзывов
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады

Описание экскурсии

Такие красивые, мощные и умные волки

В селе Элькуш вы посетите место с удивительной историей. Женщина-кинолог оставила Петербург и переехала в поселение в горах Карачаево-Черкессии, чтобы открыть в республике питомник, который мог бы посетить любой желающий. Сейчас в «Долине волков» содержатся полярные, сибирские и другие породы волков, хаски и даже волкособы — о каждом подробно рассказывает хозяйка питомника. Так, посетители развивают качественное новое отношение к природе и оставляют позади некоторые стереотипы о хищниках. Самых доброжелательных животных можно покормить и погладить.

На территории также находится Музей волка, где собраны несколько сотен экспонатов, включая предметы из Южной Америки, Ямала и других уголков планеты. Вы тоже можете захватить с собой сувенир, как-то связанный с волками, и внести свою лепту в пополнение коллекции.

В гости к великану Эмегену

По дороге мы заедем на смотровую, где вам откроются необыкновенные пейзажи местных красот над ущельем Березовой реки. После отправимся на Медовые водопады. А если с вами будут дети, то мы рекомендуем (по желанию) заехать по пути в Дом сказочного великана Эмегена. Это настоящая ожившая сказка, где вы и дети станут героями! В комплексе всё можно трогать, сам интерьер дома выполнен из натуральных материалов с этнографической точностью. А ещё здесь можно посетить Чайный домик, где вам предложат продегустировать и при желании купить чай с вареньем.

Медовые водопады

В долине реки Аликоновка вы насладитесь приятным шумом сбегающей с горных склонов воды, кристально чистым воздухом и девственной природой. Здесь же стоит и пообедать в местном заведении, отведав шашлык и традиционные хычины. Кроме того, мы отвезём вас к горе Кольцо с чудесным видом на Кисловодск, посёлок Мирный, долину рек Подкумок и Аликоновка.

В путешествии вы также услышите интересные факты о регионе, культуре и обычаях местных народов.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле включён в стоимость
  • Мы заберём вас с адреса вашего проживания и привезём обратно
  • Дополнительные расходы: «Долина волков» — 500 ₽ с чел.; Медовые водопады — 200 ₽ за чел.; Дом великана — 750 ₽/взрослый, 500 ₽/детский

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1176 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
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2
1
А
Поездка получилась приятная. Гид общительный, но не навязчивый. Места красивые, действительно есть, что посмотреть. Для нас это был один из лучших туров по горам за последние годы.
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Зоя
Остались очень довольны днём, проведённый с гидом Лолитой!
Сначала заехали к волкам. Хозяйка Татьяна - потрясающая женщина, волки живут в отличных условиях, выглядят здоровыми и ухоженными, большинство из них ласковые и
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даются гладиться.
С собой брать: печенье Юбилейное/ сушки/ крекеры/ яблоки/ морковь/ сосиски. Получите огромное удовольствие, угощая таких хищников печеньками. Все любят разное, кстати)
Потом поехали на гору Кольцо. Симпатично, подниматься недолго. Виды по дороге везде потрясающие.
Далее были Медовые водопады. Вход 200 р, внутри красиво, можно помочить ножки, насладиться природой.
Ну и в завершение заехали в Чайный домик, напробовались варенья и мёда, купили мёд с чили, необычное сочетание!
Лолита - очень приятная, предупредительная и деликатная. Всегда очень рады когда гиды профессиональные, интересно рассказывают, но при этом не забивают эфир только собой. Лолита именно такая! И в целом очень живая и классная!
В общем, советуем и экскурсию, и эту команду, уверены, что также получите удовольствие!
Все места в окрестностях Кисловодска, при начале в 11 уже к 17 были дома, не устали, а наоборот ещё хотелось бы немного времени вместе провести!

Остались очень довольны днём, проведённый с гидом Лолитой!
Остались очень довольны днём, проведённый с гидом Лолитой!
Остались очень довольны днём, проведённый с гидом Лолитой!
Остались очень довольны днём, проведённый с гидом Лолитой!
Остались очень довольны днём, проведённый с гидом Лолитой!
Остались очень довольны днём, проведённый с гидом Лолитой!
Остались очень довольны днём, проведённый с гидом Лолитой!
Остались очень довольны днём, проведённый с гидом Лолитой!+2
Остались очень довольны днём, проведённый с гидом Лолитой!
Остались очень довольны днём, проведённый с гидом Лолитой!
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Елена
Невероятно интересная и насыщенная экскурсия, самая необычная из всех, на которых я была! Однозначно стоит на нее идти как детям, так и взрослым! Спасибо огромное Лолите, очень харизматичная и заботливая
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девушка, замечательный рассказчик и аккуратный водитель, показала множество красивейших локаций, в ее компании точно не будет скучно. Долина волков находится в месте необыкновенной красоты, меня радушно встретила хозяйка Долины Татьяна с Цефаром, показали музей, а затем меня передали потрясающей Олесе, которая познакомила меня с другими жителями питомника. С какой любовью она рассказывала о каждом из них, это очень трогательно и душевно. Меня переполняло чувство радости и трепета когда я кормила и гладила этих умных и сильных животных. Здесь волчок не кусает за бочок, а идет к человеку чтобы погладили и приласкали.

Невероятно интересная и насыщенная экскурсия, самая необычная из всех, на которых я была! Однозначно стоит на
Невероятно интересная и насыщенная экскурсия, самая необычная из всех, на которых я была! Однозначно стоит на
Невероятно интересная и насыщенная экскурсия, самая необычная из всех, на которых я была! Однозначно стоит на
Невероятно интересная и насыщенная экскурсия, самая необычная из всех, на которых я была! Однозначно стоит на
Невероятно интересная и насыщенная экскурсия, самая необычная из всех, на которых я была! Однозначно стоит на
Невероятно интересная и насыщенная экскурсия, самая необычная из всех, на которых я была! Однозначно стоит на
Невероятно интересная и насыщенная экскурсия, самая необычная из всех, на которых я была! Однозначно стоит на
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Оксана
Огромное спасибо Лолите за невероятный день, который мы провели в рамках этой экскурсии! Профессионал на высшем уровне!! Даже поездку она выстроила так, что мы все успели сделать без дождя, хотя
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погода в этот день была дождливая! Мы выбрали время начала экскурсии 9 утра, и успели везде до больших экскурсионных групп. Отдельно спасибо за предложение спуститься к Медовым водопадам на зиплайне, это было невероятно! На волчью ферму всем рекомендуем!!! В общем, все было шикарно, всем рекомендуем экскурсию, особенно в сопровождении Лолиты!!!

Огромное спасибо Лолите за невероятный день, который мы провели в рамках этой экскурсии! Профессионал на высшем
Огромное спасибо Лолите за невероятный день, который мы провели в рамках этой экскурсии! Профессионал на высшем
Огромное спасибо Лолите за невероятный день, который мы провели в рамках этой экскурсии! Профессионал на высшем
Огромное спасибо Лолите за невероятный день, который мы провели в рамках этой экскурсии! Профессионал на высшем
Огромное спасибо Лолите за невероятный день, который мы провели в рамках этой экскурсии! Профессионал на высшем
Огромное спасибо Лолите за невероятный день, который мы провели в рамках этой экскурсии! Профессионал на высшем
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Наташа
На экскурсии нас сопровождала гид Лолита. Машина большая и комфортная. Дорога абсолютно не напрягает, стиль вождения очень аккуратный.
В долине волков не забудьте купить угощение питомцам, так гораздо интересней.
На водопадах очень
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вкусные хычины.
Время за рассказами пролетает незаметно.
Если будет по пути и останется время, очень рекомендую заехать в Рио-де-Кавказ - интереснейшее место, о котором мы узнали благодаря Лолите.
Экскурсия началась и закончилась вовремя, мы остались очень довольны мероприятием. Спасибо!

На экскурсии нас сопровождала гид Лолита. Машина большая и комфортная. Дорога абсолютно не напрягает, стиль вождения очень аккуратный.
На экскурсии нас сопровождала гид Лолита. Машина большая и комфортная. Дорога абсолютно не напрягает, стиль вождения очень аккуратный.
На экскурсии нас сопровождала гид Лолита. Машина большая и комфортная. Дорога абсолютно не напрягает, стиль вождения очень аккуратный.
На экскурсии нас сопровождала гид Лолита. Машина большая и комфортная. Дорога абсолютно не напрягает, стиль вождения очень аккуратный.
На экскурсии нас сопровождала гид Лолита. Машина большая и комфортная. Дорога абсолютно не напрягает, стиль вождения очень аккуратный.
На экскурсии нас сопровождала гид Лолита. Машина большая и комфортная. Дорога абсолютно не напрягает, стиль вождения очень аккуратный.
На экскурсии нас сопровождала гид Лолита. Машина большая и комфортная. Дорога абсолютно не напрягает, стиль вождения очень аккуратный.
На экскурсии нас сопровождала гид Лолита. Машина большая и комфортная. Дорога абсолютно не напрягает, стиль вождения очень аккуратный.
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Е
Провели интересно время на экскурсии с прекрасной Лолитой! Интересно все рассказывала и отлично вела машину 👍🏼

Прокатились на зиплайне — было здорово!

Ребенок 8 лет отлично провел время на ферме альпак (попросили
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скорректировать маршрут для нас), в чайном домике купили очень вкусное варенье, урбеч и чай!

После, по рекомендации Лолиты, поели просто бесподобные хычины и попили айран, было очень вкусно 🥰

Все замечательно, спасибо большое 🌸

Провели интересно время на экскурсии с прекрасной Лолитой! Интересно все рассказывала и отлично вела машину 👍🏼
Провели интересно время на экскурсии с прекрасной Лолитой! Интересно все рассказывала и отлично вела машину 👍🏼
Провели интересно время на экскурсии с прекрасной Лолитой! Интересно все рассказывала и отлично вела машину 👍🏼
Провели интересно время на экскурсии с прекрасной Лолитой! Интересно все рассказывала и отлично вела машину 👍🏼
Провели интересно время на экскурсии с прекрасной Лолитой! Интересно все рассказывала и отлично вела машину 👍🏼
Провели интересно время на экскурсии с прекрасной Лолитой! Интересно все рассказывала и отлично вела машину 👍🏼
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