Пройти по следам Лермонтова, побывать в живописном ущелье и попробовать варенье из базилика
Гора Кольцо откроет панорамы живописной долины, в которой разместился Кисловодск, и напомнит эпизоды лермонтовской «Княжны Мэри». Затем ваше сердце завоюют искристые водопады Аликоновского ущелья. Также вас ждёт дегустация чая и варенья из чеснока, клевера и базилика.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Гора Кольцо
Первая остановка на нашем пути — памятник природы и литературно-историческое место, связанное с пребыванием Лермонтова на Кавказе. Вы сделаете атмосферные снимки и представите, как «сквозь каменное окошко» здесь любовался закатом писатель и герои его произведений. Не обойдётся и без легенды — у такой необычной горы она есть, и не одна.
Чайный домик
Вы продегустируете чай на горных травах, мёд и варенье с необычными вкусами: из чеснока, баклажана, базилика, клевера или сосновых шишек.
Медовые водопады
Далее мы переедем в Карачаево-Черкесию, где в Аликоновском ущелье располагается живописный комплекс из пяти водопадов. Вы узнаете о происхождении их «сладкого» названия и исследуете каждый природный шедевр с разных сторон. А над урочищем неподалёку подниметесь на скалу Указатель, с которой вам откроется ещё один вдохновляющий вид.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике или минивэне
- Время выезда обговаривается в индивидуальном порядке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Экологический сбор — 200 руб.
- Обед в кафе национальной кухни — 300-500 руб.
- По желанию можно включить в программу активные виды отдыха:
— Самый длинный в России зиплайн — 1500-2000 руб. /чел.
— Конная прогулка — 300 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в месте вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.