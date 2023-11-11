Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады

Пройти по следам Лермонтова, побывать в живописном ущелье и попробовать варенье из базилика

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Вы отправитесь в путешествие по одному из самых популярных маршрутов из курортов Кавминод.

Гора Кольцо откроет панорамы живописной долины, в которой разместился Кисловодск, и напомнит эпизоды лермонтовской «Княжны Мэри». Затем ваше сердце завоюют искристые водопады Аликоновского ущелья. Также вас ждёт дегустация чая и варенья из чеснока, клевера и базилика.
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
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Описание

Что вас ожидает

Гора Кольцо

Первая остановка на нашем пути — памятник природы и литературно-историческое место, связанное с пребыванием Лермонтова на Кавказе. Вы сделаете атмосферные снимки и представите, как «сквозь каменное окошко» здесь любовался закатом писатель и герои его произведений. Не обойдётся и без легенды — у такой необычной горы она есть, и не одна.

Чайный домик

Вы продегустируете чай на горных травах, мёд и варенье с необычными вкусами: из чеснока, баклажана, базилика, клевера или сосновых шишек.

Медовые водопады

Далее мы переедем в Карачаево-Черкесию, где в Аликоновском ущелье располагается живописный комплекс из пяти водопадов. Вы узнаете о происхождении их «сладкого» названия и исследуете каждый природный шедевр с разных сторон. А над урочищем неподалёку подниметесь на скалу Указатель, с которой вам откроется ещё один вдохновляющий вид.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике или минивэне
  • Время выезда обговаривается в индивидуальном порядке
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор — 200 руб.
  • Обед в кафе национальной кухни — 300-500 руб.
  • По желанию можно включить в программу активные виды отдыха:
    — Самый длинный в России зиплайн — 1500-2000 руб. /чел.
    — Конная прогулка — 300 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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