Альпака - плюшевое сердце

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Приглашаем вас на самую трогательную экскурсию, где вы сможете познакомиться с экзотическими, но очень милыми и доверчивыми животными — альпаками.

Вас ждет живое и близкое общение с плюшевыми милашками, самая умилительная фотосессия и незабываемые впечатления. Чтобы увидеть добрых и доверчивых альпак вовсе необязательно лететь в Перу. Отличная поездка которая понравится не только детям, но и не оставит равнодушными взрослых.
Альпака - плюшевое сердце
Альпака - плюшевое сердце
Альпака - плюшевое сердце
Альпака - плюшевое сердце
Альпака - плюшевое сердце
Альпака - плюшевое сердце
Альпака - плюшевое сердце
Ближайшие даты:
6
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Что вас ожидает:

  • Плато Шаджатмаз
  • «лавочка счастья» — смотровая на Эльбрус
  • Экопарк Долина нарзанов
  • Экоферма с альпаками
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Умилительное путешествие в гости к плюшевым милашкам.
В ущелье реки Хасаут расположилась небольшая экоферма, где в просторных загонах содержится (привезенное из-за океана) пушистое стадо этих близких родственников южноамериканских лам и верблюдов. Альпаки прекрасно адаптировались к нашему климату и чувствуют себя здесь великолепно. Поверьте — это самые очаровательные животные в мире!
Вы сможете зайти в загон к разноцветным альпакам, погладить добродушных пушистиков, угостить их нарезанными яблоками и морковкой (корм предоставляется), поводить на шлейке и совершить невероятную, трогательную и удивительную фотосессию!

Во время экскурсии вы сможете:

  • познакомиться с обитателями — они такие разные, но все как на подбор красивые и дружелюбные, и все по-своему интересны.
  • принять участие в кормлении — за трапезой знакомства завязываются лучше всего.
  • устроить милейшую фотосессию.
  • услышать рассказ о том, когда, как и почему эти милые звери появились на Кавказе и как прижились.
  • узнать, как живёт ферма и как там живётся альпакам, как хозяйство будет развиваться в дальнейшем и какие планы строят владельцы.
  • Поезда в экопарк «Долина Нарзанов».
  • Это уникальная территория с минеральными родниками не имеющих аналогов в мире. Тут расположено около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам. Парк находится в одном из самых красивых мест Скалистого хребта. В районе предгорья, который с четырех сторон замыкают высокие холмы. Некоторые участки долины возвышаются над уровнем моря более чем на 1300 м.
  • Обязательно поднимемся на плато Шатджатмаз и посетим одну из лучших смотровых площадок на высоте 2126 м. над уровнем моря. Отсюда, Эльбрус виден во всей красе и кажется, что до него можно дотронуться рукой. «Седовласый великан» предстанет нам в окружении гор Главного Кавказского Хребта, на расстоянии меньше 50 км.

В поездке с собой обязательно надо иметь:

  • оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
  • наличные деньги;
  • удобную спортивную обувь и одежду;
  • крем от загара и солнцезащитные очки;
  • отличное настроение и фотоаппарат.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на комфортном внедорожнике
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие с красивым видом
Что не входит
  • Экологические сборы (100 руб. /чел)
  • Питание (кафе)
  • Входные билеты на эко-ферму (300 руб. /чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Наличные деньги
  • Удобную спортивную обувь и одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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