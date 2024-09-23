Экскурсии по фермам Пятигорска

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Пятигорске, цены от 9000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
9 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
Начало: Заберу вас прямо из дома, отеля, санатория
«узнать, как живёт ферма и как там живётся альпакам, как хозяйство будет развиваться в дальнейшем и какие планы строят владельцы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
7 чудес ущелья Хасаут из Пятигорска
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
7 чудес ущелья Хасаут из Пятигорска
Открыть незабываемую природу Приэльбрусья, попробовать хычины и погладить животных на ферме
«4️⃣ Ферма альпак — место обитания милых и невероятно контактных южноамериканских верблюдов, которые очень комфортно ощущают себя в местном климате»
Завтра в 08:00
26 янв в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
На машине
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
«Затем мы отвезём вас к водопадам, что расположены неподалёку от фермы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
100009000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Терещенко
    23 сентября 2024
    Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
    Замечательная поездка. Немного жаль, что-то не удалось увидеть ввиду капризов погоды… Но это абсолютно не испортило впечатления. Олег много рассказал про локации, мы немного скорректировать маршрут.. Однозначно рекомендую.
  • Э
    Элина
    28 августа 2024
    Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
    Благодарим за прекрасную экскурсию. Гид Артём сделал все по высшему разряду.
  • Д
    Дарья
    25 июля 2024
    Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
    Всё было организовано на высшем уровне, начиная с комфортного транспорта и заканчивая насыщенной программой экскурсий. Альпаки просто невероятные создания! Не хотелось
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    от них уходить! Получили невероятные эмоции от взаимодействия с ними! Долина Нарзанов - это совершенно особенное место. Чистейший воздух, живописные пейзажи и целебные источники - всё это делает поездку незабываемой. Мы прогулялись по окрестностям, наслаждаясь природой и кристально чистой водой. На медовых водопадах спустились на зиплайне, насладились видами водопадов! Остались в восторге! Особенно хочется отметить нашего гида Николая. Он был настоящим профессионалом: увлеченно и подробно рассказывал об истории и особенностях каждого места, отвечал на все вопросы и создавал дружелюбную атмосферу. Благодаря ему, поездка стала ещё более интересной и насыщенной. Мы остались очень довольны этой поездкой и с удовольствием рекомендуем её всем, кто хочет провести время с пользой и получить море положительных эмоций!

  • Т
    Татьяна
    4 марта 2024
    Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
    Всё супер, кубанский волк огонь 😁 виды потрясающие, альпаки такие классные, главное эмоции, их словами не передать, а эмоции мы получили потрясающие, так держать!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На ферму»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
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  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Озеро Провал
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в январе 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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