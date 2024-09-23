6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
Начало: Заберу вас прямо из дома, отеля, санатория
«узнать, как живёт ферма и как там живётся альпакам, как хозяйство будет развиваться в дальнейшем и какие планы строят владельцы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
7 чудес ущелья Хасаут из Пятигорска
Открыть незабываемую природу Приэльбрусья, попробовать хычины и погладить животных на ферме
«4️⃣ Ферма альпак — место обитания милых и невероятно контактных южноамериканских верблюдов, которые очень комфортно ощущают себя в местном климате»
Завтра в 08:00
26 янв в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
«Затем мы отвезём вас к водопадам, что расположены неподалёку от фермы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
100009000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТерещенко23 сентября 2024Замечательная поездка. Немного жаль, что-то не удалось увидеть ввиду капризов погоды… Но это абсолютно не испортило впечатления. Олег много рассказал про локации, мы немного скорректировать маршрут.. Однозначно рекомендую.
- ЭЭлина28 августа 2024Благодарим за прекрасную экскурсию. Гид Артём сделал все по высшему разряду.
- ДДарья25 июля 2024Всё было организовано на высшем уровне, начиная с комфортного транспорта и заканчивая насыщенной программой экскурсий. Альпаки просто невероятные создания! Не хотелось
- ТТатьяна4 марта 2024Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группеВсё супер, кубанский волк огонь 😁 виды потрясающие, альпаки такие классные, главное эмоции, их словами не передать, а эмоции мы получили потрясающие, так держать!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На ферму»
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