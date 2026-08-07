Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города
Пятигорск привык удивлять гостей не только природой, но и изящной архитектурой. Во многом это заслуга братьев Бернардацци. Вы услышите, кем они были и как преобразовали город. А также оцените их главные архитектурные шедевры, расположенные в потрясающе живописных местах. Насладитесь видами на гору Машук и попробуете местную минеральную воду.
Описание экскурсии
Курортный город братьев Бернардацци
Я расскажу вам, как развивалась архитектура Пятигорска: как создавались первые планы будущего города и с какими проблемами сталкивались строители при возведении зданий. А также поделюсь историей жизни братьев-архитекторов Джузеппе и Джованни Бернардацци. Вы узнаете, как они попали на Кавказские Минеральные Воды и как им удалось преобразовать пустынную долину в чистенький, новенький городок, где шумят целебные ключи и цветут сады.
Гора Машук, старинные дома и минеральные воды
Вы прогуляетесь по живописным бульварам и увидите старинные здания, созданные Бернардацци в XIX веке: Казённую ресторацию, Николаевские ванны, католический собор, Офицерский дом, беседку Эолова арфа и грот Дианы в Николаевском цветнике. А также услышите, какие зодчие пришли на смену братьям и как они изменили облик Пятигорска. Побываете у подножия горы Машук, посетите минеральную галерею и, по желанию, продегустируете несколько видов лечебной воды.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
По желанию, в программу можно включить: «Домик Лермонтова», дом-музей Алябьева, подъем-спуск на фуникулере на гору Машук. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ермолову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1157 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Марина, я представляю команду профессиональных гидов. Более 14 лет мы изучаем историю и географию, легенды и традиции, культуру и обычаи Северного Кавказа. Все маршруты путешествий «авторские», каждый участник команды имеет специальную подготовку, большинство из нас — гиды не в первом поколении. С радостью познакомим вас с красотами и удивительными местами нашего живописного региона!
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