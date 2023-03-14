Архитектурные сюжеты Пятигорска

Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города

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Пятигорск привык удивлять гостей не только природой, но и изящной архитектурой. Во многом это заслуга братьев Бернардацци. Вы услышите, кем они были и как преобразовали город. А также оцените их главные архитектурные шедевры, расположенные в потрясающе живописных местах. Насладитесь видами на гору Машук и попробуете местную минеральную воду.
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Архитектурные сюжеты Пятигорска
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Описание

Что вас ожидает

Курортный город братьев Бернардацци

Я расскажу вам, как развивалась архитектура Пятигорска: как создавались первые планы будущего города и с какими проблемами сталкивались строители при возведении зданий. А также поделюсь историей жизни братьев-архитекторов Джузеппе и Джованни Бернардацци. Вы узнаете, как они попали на Кавказские Минеральные Воды и как им удалось преобразовать пустынную долину в чистенький, новенький городок, где шумят целебные ключи и цветут сады.

Гора Машук, старинные дома и минеральные воды

Вы прогуляетесь по живописным бульварам и увидите старинные здания, созданные Бернардацци в XIX веке: Казённую ресторацию, Николаевские ванны, католический собор, Офицерский дом, беседку Эолова арфа и грот Дианы в Николаевском цветнике. А также услышите, какие зодчие пришли на смену братьям и как они изменили облик Пятигорска. Побываете у подножия горы Машук, посетите минеральную галерею и, по желанию, продегустируете несколько видов лечебной воды.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • По желанию, в программу можно включить: «Домик Лермонтова», дом-музей Алябьева, подъем-спуск на фуникулере на гору Машук. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Ермолову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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