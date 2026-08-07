Пятигорск привык удивлять гостей не только природой, но и изящной архитектурой. Во многом это заслуга братьев Бернардацци. Вы услышите, кем они были и как преобразовали город. А также оцените их главные архитектурные шедевры, расположенные в потрясающе живописных местах. Насладитесь видами на гору Машук и попробуете местную минеральную воду.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Курортный город братьев Бернардацци

Я расскажу вам, как развивалась архитектура Пятигорска: как создавались первые планы будущего города и с какими проблемами сталкивались строители при возведении зданий. А также поделюсь историей жизни братьев-архитекторов Джузеппе и Джованни Бернардацци. Вы узнаете, как они попали на Кавказские Минеральные Воды и как им удалось преобразовать пустынную долину в чистенький, новенький городок, где шумят целебные ключи и цветут сады.

Гора Машук, старинные дома и минеральные воды

Вы прогуляетесь по живописным бульварам и увидите старинные здания, созданные Бернардацци в XIX веке: Казённую ресторацию, Николаевские ванны, католический собор, Офицерский дом, беседку Эолова арфа и грот Дианы в Николаевском цветнике. А также услышите, какие зодчие пришли на смену братьям и как они изменили облик Пятигорска. Побываете у подножия горы Машук, посетите минеральную галерею и, по желанию, продегустируете несколько видов лечебной воды.

Организационные детали