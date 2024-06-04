1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск: путеводитель по историческим эпохам с личным гидом
Погрузитесь в историю Пятигорска с экскурсией, где каждый шаг - это встреча с прошлым. Старинные ванны, гроты и истории ждут вас
Начало: У памятника О. Бендеру
«А после полюбуемся Пятигорском с высоты смотровых площадок горы Машук»
12 июня в 17:00
13 июня в 16:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
«Вы рассмотрите с высоты величественные горы Машук, Бештау и Золотой Курган и живописные города Пятигорск и Ессентуки»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
«Многие обзорные экскурсии по Пятигорску начинаются с горы Машук — и это неспроста»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
«Виды Эльбруса и парк на горе Машук»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
Понять уникальность старинного кладбища и услышать интересные сюжеты о людях и памятниках
Начало: У входа в Пятигорский некрополь
«За 1,5-2 часа прогулки по старинному некрополю у подножия горы Машук мы вспомним выдающихся деятелей 18-20 вв»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
«Необычной частью нашего путешествия станет посещение пятигорских горячих сероводородных источников, выходящих из недр земли на южном склоне горы Машук»
Завтра в 00:59
10 июня в 00:59
25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
«На Машук можно подняться по канатной дороге — но это довольно скучный и слишком быстрый способ, тем более что гора невысокая»
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Курортные истории Пятигорска
Погрузитесь в уникальную атмосферу курортного Пятигорска, исследуя его исторические районы и живописные уголки
Начало: У горы Машук в Пятигорске
«Машукский заповедник, озеро Провал и не только»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
85007 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«А если пожелаете, подниметесь по канатной дороге на гору Машук и полюбуетесь окрестностями Пятигорска с высоты 994 метров»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
«А в завершение вы сможете подняться по канатной дороге на вершину горы Машук, на высоту 820 м»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
«По дороге я расскажу о Машуке, окрестных горах-лакколитах и немного о Пятигорске»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Прогуляться в хорошей компании и наградить себя свежесваренным напитком
Начало: В Пятигорске
«Наш путь будет пролегать по грунтовой тропе от места дуэли Лермонтова через Поляну песен, мимо надписи «Пятигорск» на склоне Машука»
Сегодня в 03:30
Завтра в 03:30
от 3 340₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Полёт на параплане с видом на Пятигорск и горы Бештау и Машук
Начало: Проспект Калинина, 92/3
«Что Вас ожидает: Вы сможете полюбоваться видами на легендарные горы Машук и Бештау с высоты птичьего полёта»
Расписание: Ежедневно согласно фактической погоде
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города
Начало: У памятника Ермолову
«Гора Машук, старинные дома и минеральные воды»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по небу: полёт на параплане в Пятигорске
Взмыть в небо в тандеме с инструктором и полюбоваться горами Машук и Бештау в мини-группе
Начало: У гостевого дворца «Ника»
«А затем поднимитесь на высоту нескольких сотен метров, полюбуетесь видами на легендарные горы Машук и Бештау»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Пробежаться по главным достопримечательностям Пятигорска
Начало: У места вашего проживания
«Потому что мы совмещаем бег в курортной зоне вокруг Машука и увлекательную экскурсию»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 3 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 июня 2024Замечательный гид Александр, очень увлекательный рассказчик, время пролетело незаметно, настолько было интересно. От души рекомендую, эта экскурсия останется в памяти надолго, были приятно удивлены эрудированным гидом и его знаниям. Нескучно и познавательно! Спасибо!!!
- ООльга3 июня 2024Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰 пили свежесваренный кофе в
- ВВероника31 мая 2024Непередаваемые эмоции! Очень благодарна Анне и ее команде за это невероятное событие. Однозначно рекомендую. Настоятельно рекомендую внимательно читать описание, в нем буквально все указано.
- ООльга29 мая 2024Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно -оформлять заявку. Лететь и
- ООльга28 мая 2024Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся
- OOlga27 мая 2024Отличная экскурсия.
- ЕЕлена26 мая 2024Виктория провела замечательную экскурсию! Узнали очень много интересного, экскурсия прошла настолько легко, познавательно и приятно, как будто нам показывал город
- ННаталья25 мая 2024Невероятный гид, очень спокойно, интересно, очень заботливо. Сама экскурсия удивительная, некрополь - кладезь историй про город, через него можно узнать всю историю города. Ну и виды невероятные. Александр - спасибо, Александр - любовь 💜
- ССветлана22 мая 2024Замечательная экскурсия! Отличный гид Анастасия! Даже плохая погода и дождь не смогли нам помешать. Отдельное спасибище Анастасии -эта прекрасная девушка выручила мою семью в другой, личной ситуации. Очень понравилось всей нашей семье: особенно моей взрослой маме и моим дочкам! Рекомендую! И сами обязательно обратимся ещё!
- ИИлона21 мая 2024Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и чуткого гида (спойлер: не
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Машук»
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