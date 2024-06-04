Экскурсии на Машук из Пятигорска

Найдено 17 экскурсий в категории «Машук» в Пятигорске, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
172 отзыва
Пятигорск: путеводитель по историческим эпохам с личным гидом
Погрузитесь в историю Пятигорска с экскурсией, где каждый шаг - это встреча с прошлым. Старинные ванны, гроты и истории ждут вас
Начало: У памятника О. Бендеру
«А после полюбуемся Пятигорском с высоты смотровых площадок горы Машук»
12 июня в 17:00
13 июня в 16:00
5 200 за всё до 4 чел.
Полет на параплане с инструктором
🪂 На параплане
Индивидуальная
4 часа
64 отзыва
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
«Вы рассмотрите с высоты величественные горы Машук, Бештау и Золотой Курган и живописные города Пятигорск и Ессентуки»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
«Многие обзорные экскурсии по Пятигорску начинаются с горы Машук — и это неспроста»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
«Виды Эльбруса и парк на горе Машук»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
Понять уникальность старинного кладбища и услышать интересные сюжеты о людях и памятниках
Начало: У входа в Пятигорский некрополь
«За 1,5-2 часа прогулки по старинному некрополю у подножия горы Машук мы вспомним выдающихся деятелей 18-20 вв»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
4 800 за всё до 4 чел.
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
«Необычной частью нашего путешествия станет посещение пятигорских горячих сероводородных источников, выходящих из недр земли на южном склоне горы Машук»
Завтра в 00:59
10 июня в 00:59
25 000 за всё до 7 чел.
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
«На Машук можно подняться по канатной дороге — но это довольно скучный и слишком быстрый способ, тем более что гора невысокая»
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000 за всё до 8 чел.
Курортные истории Пятигорска
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Курортные истории Пятигорска
Погрузитесь в уникальную атмосферу курортного Пятигорска, исследуя его исторические районы и живописные уголки
Начало: У горы Машук в Пятигорске
«Машукский заповедник, озеро Провал и не только»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
85007 650 за всё до 4 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«А если пожелаете, подниметесь по канатной дороге на гору Машук и полюбуетесь окрестностями Пятигорска с высоты 994 метров»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
«А в завершение вы сможете подняться по канатной дороге на вершину горы Машук, на высоту 820 м»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
«По дороге я расскажу о Машуке, окрестных горах-лакколитах и немного о Пятигорске»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Прогуляться в хорошей компании и наградить себя свежесваренным напитком
Начало: В Пятигорске
«Наш путь будет пролегать по грунтовой тропе от места дуэли Лермонтова через Поляну песен, мимо надписи «Пятигорск» на склоне Машука»
Сегодня в 03:30
Завтра в 03:30
от 3 340 за всё до 8 чел.
Полёт на параплане с видом на Пятигорск и горы Бештау и Машук
🪂 На параплане
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Полёт на параплане с видом на Пятигорск и горы Бештау и Машук
Начало: Проспект Калинина, 92/3
«Что Вас ожидает: Вы сможете полюбоваться видами на легендарные горы Машук и Бештау с высоты птичьего полёта»
Расписание: Ежедневно согласно фактической погоде
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 500 за человека
Архитектурные сюжеты Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города
Начало: У памятника Ермолову
«Гора Машук, старинные дома и минеральные воды»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по небу: полёт на параплане в Пятигорске
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по небу: полёт на параплане в Пятигорске
Взмыть в небо в тандеме с инструктором и полюбоваться горами Машук и Бештау в мини-группе
Начало: У гостевого дворца «Ника»
«А затем поднимитесь на высоту нескольких сотен метров, полюбуетесь видами на легендарные горы Машук и Бештау»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500 за человека
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Индивидуальная
2 часа
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Пробежаться по главным достопримечательностям Пятигорска
Начало: У места вашего проживания
«Потому что мы совмещаем бег в курортной зоне вокруг Машука и увлекательную экскурсию»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 3 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
    Замечательный гид Александр, очень увлекательный рассказчик, время пролетело незаметно, настолько было интересно. От души рекомендую, эта экскурсия останется в памяти надолго, были приятно удивлены эрудированным гидом и его знаниям. Нескучно и познавательно! Спасибо!!!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
    Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰 пили свежесваренный кофе в
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    турке на горелке, мальчишек Александр угостил лимонадом, и всё это дело заедали восточными, местными сладостями😋 На обратном пути посетили место дуэли Лермонтова. Огромное спасибо, нашему гиду👏Он смог заинтересовать не только меня интересными легендами и познавательными фактами, но и моих мальчишек!!!))) Все мы были в восторге от проведенного вечера🎉Сыновья задавали много вопросов по теме и без, и на все получили ответы🙌 Дома всë в красках пересказывали бабушке, сказали что дядя был очень классный и у них было впечатление, что они его давно знают🤩 Кто решит интересно провести время- советую!!! Будем следующий раз в Пятегорске - обязательно воспользуюсь услугами Александра в других экскурсиях🙌

    Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰
  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Непередаваемые эмоции! Очень благодарна Анне и ее команде за это невероятное событие. Однозначно рекомендую. Настоятельно рекомендую внимательно читать описание, в нем буквально все указано.
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно -оформлять заявку. Лететь и
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    получать новые эмоции,незабываемые впечатления как от самого полёта,так и от прекрасных видов,которые открываются с точки старта на горе,действительно панорамный вид Пятигорска и окрестностей. Анна сопроводит вас информационно,учтены будут все мельчайшие подробности. Василий,инструктор -профессионал,человек преданный своему делу,знающий все тонкости полёта. Рекомендую,не пожалеете 👍👍👍🔥🔥🔥

    Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся
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    солнышко. Кирилл любезно забрал нас от места проживания, учёл особенности экскурсантов, а на вершине горы угостил ароматным чаем с вкусняшками. Запоминающийся опыт и первые покоренные почти 1000 м сына. Мы остались довольны! Столь ранний подъем себя оправдал)))

    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся солнышко
  • O
    Olga
    27 мая 2024
    Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
    Отличная экскурсия.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
    Виктория провела замечательную экскурсию! Узнали очень много интересного, экскурсия прошла настолько легко, познавательно и приятно, как будто нам показывал город
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    близкий знакомый, влюблённый в город. Очень непринуждённо. Время пролетело незаметно. На следующий день отправились снова по тому же маршруту, чтобы ещё раз увидеть те же места, ощутить энергию Пятигорска, усвоить информацию, сохранить в памяти на долго! Спасибо! Рекомендуем! Супер!

  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
    Невероятный гид, очень спокойно, интересно, очень заботливо. Сама экскурсия удивительная, некрополь - кладезь историй про город, через него можно узнать всю историю города. Ну и виды невероятные. Александр - спасибо, Александр - любовь 💜
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
    Замечательная экскурсия! Отличный гид Анастасия! Даже плохая погода и дождь не смогли нам помешать. Отдельное спасибище Анастасии -эта прекрасная девушка выручила мою семью в другой, личной ситуации. Очень понравилось всей нашей семье: особенно моей взрослой маме и моим дочкам! Рекомендую! И сами обязательно обратимся ещё!
    Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!
  • И
    Илона
    21 мая 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и чуткого гида (спойлер: не
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    найдете). Поднимались с ребенком 11 лет. Легко, весело, много болтали. Посмотрели закат, попили чай с местными травами. Спасибо огромное Кириллу 🫶🏻

    Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного иЭто было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного иЭто было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Машук»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
  2. Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
  3. Полет на параплане с инструктором
  4. Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
  5. Влюбиться в Пятигорск за один день
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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