Лаго-Наки – это горные массивы Северо-Западного Кавказа
Расположившиеся между реками Пшехой и Белой. Лаго-Наки — это великолепные горы
Леса
Альпийские луга
Реки. Достопримечательностей у этого места очень много. В данном туре предлагается посетить Гуамское ущелье
Пещеры со сталактитовыми и сталагмитовыми натечными образованиями
Плато Лаго-Наки
Водопады «Руфабго»
Хаджохскую теснину
Дольмен и Свято-Михайловский монастырь
Головокружительный тур в горные края Адыгеи.
Посещаем самые знаменитые достопримечательности республики - водопады, каньоны и живописные ущелья.
Насыщенная трехдневка в Западный Кавказ.
Вы проедете и пройдете всю Адыгею от Гуамки до Лаго-Наки, наполнитесь энергией в местах силы и очиститесь под водопадами. Узнаете самые потаенные тропы и захватывающие истории с древних времен
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд
Проживание
Завтраки
Экскурсии
Что не входит
Питание
Входы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г Пятигорск, Автовокзал
Завершение: Пятигорск, Автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: 24-26 июня 2022; 22-24 июля 2022; 26-28 августа 2022; 23-25 сентября
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Для бронирования вышлите паспортные данные нам на вотсап
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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