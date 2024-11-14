Вы совершите променад по местам, где в дореволюционные времена развлекались и проводили время отдыхающие.
Гид проведёт вас по знаковым местам города, познакомит с расписанием курортников-аристократов, расскажет забавные случаи из жизни отдыхающих.
А ещё вы узнаете секреты настоящего дворянского чаепития не на словах, а на деле, испив чаю с угощением.
Гид проведёт вас по знаковым местам города, познакомит с расписанием курортников-аристократов, расскажет забавные случаи из жизни отдыхающих.
А ещё вы узнаете секреты настоящего дворянского чаепития не на словах, а на деле, испив чаю с угощением.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Как и почему появилась присказка: «Пятигорск — для лечения, Железноводск — для мучения, Кисловодск — для развлечения»
- Историю автора экстремальной пятигорской забавы «танцы над бездной» (генерала и одного из первых стендаперов России)
- Каким был бальный этикет отдыхающих
- Правила для дуэлянтов
Кроме того,
- Вы сможете примерить элементы костюма 19 века и устроить фотосессию
- Мы вспомним популярную когда-то игру «Вы поедете на бал?»
- Обязательно заглянем в одно из атмосферных кафе или устроим пикник
На прогулке вы увидите: дом генерала Верзилина, НИИ курортологии (здание бывшей Ресторации), грот Дианы, Солнечные часы, Театр оперетты и многое другое.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет приятно и познавательно прогуляться по Пятигорску и погрузиться в атмосферу курортного города 19-20 веков. Будем рады видеть семьи с детьми старше 7 лет.
Организационные детали
- В программу включено чаепитие, если у вас есть пищевая аллергия, предупредите нас заранее
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лермонтовском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 5468 туристов
Я Алёна — экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге и не только. Наша команда имеет большой опыт работы с детьми и семьямиЗадать вопрос
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