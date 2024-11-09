По следам «водяного общества»: прогулка по Пятигорску. Групповая экскурсия

Погрузиться в атмосферу курортов Кавказских Минеральных Вод 19 века
«Однако пора.

Пойду к Елисаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается всё водяное общество», — написал в своём журнале Печорин.

Приглашаю вас пройти по следам «героя нашего времени» и узнать, как лечились, жили, развлекались и отдыхали на курорте в 19 веке.
По следам «водяного общества»: прогулка по Пятигорску. Групповая экскурсия
По следам «водяного общества»: прогулка по Пятигорску. Групповая экскурсия
По следам «водяного общества»: прогулка по Пятигорску. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Горячеводская долина

Я расскажу о зарождении курортов и целебных водах, о бытовых трудностях первых посетителей и их развлечениях. Что представлял собой Пятигорск 19 века, как проходило лечение в минеральных ваннах — и каким был первый питьевой источник, вокруг которого кипела жизнь водяного общества. Поговорим об условиях и стоимости курортного бытия — и сравним с ценами 21 века.

Пятигорск в лицах

Погрузимся в интриги и повседневную жизнь того времени! Я поделюсь историями о знаменитостях, приезжавших на воды и оставивших свой след на КМВ, о покорённых Кавказом поэтах и их наследии. О местной знати, первых домохозяевах, заезжих домах, знаменитых медиках и звёздах курортного сервиса. Вы узнаете о диагнозах, с которыми приезжали лечиться, пикантных развлечениях и азартных играх курортников.

Маршрут прогулки:

  • Лермонтовский квартал
  • Емануелевский парк
  • Эолова арфа
  • Комплекс «Академическая галерея»
  • Елизаветинский источник
  • Пушкинские ванны
  • Пятигорский бульвар
  • Парк Цветник

в субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 800 ₽
Дети до 12 летБесплатно
Дети от 12 лет1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника генералу Ермолову
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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