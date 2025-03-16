Пятигорск известен не только своими курортами, но и возможностью активного отдыха.Беговая экскурсия вокруг горы Машук - это шанс для бегунов насладиться красотой природы и историей города. Маршрут проходит по асфальтированным

дорожкам, что делает его доступным для всех уровней подготовки. В пути вы увидите место дуэли Лермонтова, озеро Провал и другие достопримечательности. Это не только возможность поддержать форму, но и узнать больше о Пятигорске

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в беговой экскурсии вокруг Машука - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для активного отдыха, а природа радует своей красотой. В апреле и октябре также можно насладиться маршрутом, но стоит быть готовым к возможным изменениям погоды. В зимние месяцы маршрут доступен, но может потребоваться дополнительная подготовка из-за возможных осадков и холода.

Сейчас август — это идеальное время.