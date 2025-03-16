Пятигорск известен не только своими курортами, но и возможностью активного отдыха.
Беговая экскурсия вокруг горы Машук - это шанс для бегунов насладиться красотой природы и историей города. Маршрут проходит по асфальтированным
Беговая экскурсия вокруг горы Машук - это шанс для бегунов насладиться красотой природы и историей города. Маршрут проходит по асфальтированным
5 причин купить эту экскурсию
- 🏃♂️ Совмещение бега и экскурсии
- 🌄 Красивые виды на Кавказ
- 📚 Исторические места
- 🛤️ Удобный маршрут
- 👟 Подходит для всех уровней
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в беговой экскурсии вокруг Машука - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для активного отдыха, а природа радует своей красотой. В апреле и октябре также можно насладиться маршрутом, но стоит быть готовым к возможным изменениям погоды. В зимние месяцы маршрут доступен, но может потребоваться дополнительная подготовка из-за возможных осадков и холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Место дуэли М.Ю. Лермонтова
- Смотровая площадка
- Озеро Провал
- Парк «Нагорный»
- Китайская беседка
- Пятигорский Орел
- Эолова арфа
- Парк «Цветник»
- Эммануэлевский парк
- Ворота любви
- Поляна песен
Описание экскурсии
Дистанция составит 11 км. Маршрут несложный, проходит по полностью асфальтированным дорожкам. В тёмное время суток дорога освещена уличными фонарями.
Вы увидите:
- Место дуэли М. Ю. Лермонтова
- Смотровую площадку с видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет
- Озеро Провал с Остапом Бендером у входа
- Парк «Нагорный» и гору Горячая
- Китайскую беседку
- Знаменитого пятигорского Орла
- Эолову арфу
- Парк «Цветник»
- Эммануэлевский парк
- Ворота любви
- Поляну песен
Кому подойдёт
Экскурсия подходит как для опытных бегунов, так и для новичков, способных пробежать в неспешном темпе 11 км. От подготовки группы будет зависеть только время прохождения маршрута: обычно оно занимает от 1,5 до 2 часов.
Организационные детали
- Вашим проводником буду я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас в указанном месте в Пятигорске, довезём до места старта пробежки и после окончания привезём обратно
- Экскурсия возможна с детьми от 14 лет
- Вам необходимы: удобные кроссовки, спортивная одежда по погоде, бутылка воды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ринат — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Меня зовут Ринат. Я занимаюсь различными видами спорта: бег, велосипед, плавание, альпинизм, триатлон. Много путешествую. Я люблю Машук и пробежал вокруг него не одну сотню раз. Вместе со своей командой энтузиастов хочу показать вам прелести активной жизни в Пятигорске, поговорить о спорте и рассказать про достопримечательности, мимо которых мы будем пробегать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Спасибо большое Ринату и Наталье за прекраcное беговое утро.
Мы отлично пробежались по знаменитому Пятигорскому кольцу, забежам в несколько знаковых для жителей Пятигосрка мест. Мест, которые притягивают туристов. Пока бежали, много
Мы отлично пробежались по знаменитому Пятигорскому кольцу, забежам в несколько знаковых для жителей Пятигосрка мест. Мест, которые притягивают туристов. Пока бежали, много
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