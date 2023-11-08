Пробежаться по главным достопримечательностям Пятигорска
КМВ посещают не только любители треккинга по горам, но и активные бегуны.
А с нами бежать интереснее! Потому что мы совмещаем бег в курортной зоне вокруг Машука и увлекательную экскурсию.
Всего за пару часов вы исследуете знаковые места и откроете для себя новые, насладитесь красотой природы и углубите знания об истории Пятигорска. А главное — сделаете это с пользой для здоровья!
А с нами бежать интереснее! Потому что мы совмещаем бег в курортной зоне вокруг Машука и увлекательную экскурсию.
Всего за пару часов вы исследуете знаковые места и откроете для себя новые, насладитесь красотой природы и углубите знания об истории Пятигорска. А главное — сделаете это с пользой для здоровья!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дистанция составит 11 км. Маршрут несложный, проходит по полностью асфальтированным дорожкам. В тёмное время суток дорога освещена уличными фонарями.
Мы увидим:
- Место дуэли М. Ю. Лермонтова
- Смотровую площадку с видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет
- Озеро Провал с Остапом Бендером у входа
- Парк «Нагорный» и гору Горячая
- Китайскую беседку
- Знаменитого пятигорского Орла
- Эолову арфу
- Парк «Цветник»
- Эммануэлевский парк
- Ворота любви
- Поляну песен
Кому подойдёт
Экскурсия подходит как для опытных бегунов, так и для новичков, способных пробежать в неспешном темпе 11 км. От подготовки группы будет зависеть только время прохождения маршрута: обычно оно занимает от 1,5 до 2 часов.
Организационные детали
- Вашим проводником буду я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас в указанном месте в Пятигорске и привезём обратно
- Экскурсия возможна с детьми от 14 лет
- Вам необходимы: удобные кроссовки, спортивная одежда по погоде, бутылка воды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ринат — ваша команда гидов в Пятигорске
Меня зовут Ринат. Я занимаюсь различными видами спорта: бег, велосипед, плавание, альпинизм, триатлон. Много путешествую. Я люблю Машук и пробежал вокруг него не одну сотню раз. Вместе со своей командой энтузиастов хочу показать вам прелести активной жизни в Пятигорске, поговорить о спорте и рассказать про достопримечательности, мимо которых мы будем пробегать.
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Можно с детьми
Природа и пейзажи
Обзорные
Парки
Кавказские Минеральные Воды
Выездные
Машук
Популярные места
Смотровые площадки
Эолова арфа
Озеро Провал
Место дуэли Лермонтова
Парк Цветник
Китайская беседка
Самое главное
Горы
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