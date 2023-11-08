КМВ посещают не только любители треккинга по горам, но и активные бегуны.



А с нами бежать интереснее! Потому что мы совмещаем бег в курортной зоне вокруг Машука и увлекательную экскурсию.



Всего за пару часов вы исследуете знаковые места и откроете для себя новые, насладитесь красотой природы и углубите знания об истории Пятигорска. А главное — сделаете это с пользой для здоровья!