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Беговая экскурсия вокруг горы Машук

Пятигорск предлагает уникальную возможность совместить бег и экскурсию вокруг горы Машук. Откройте для себя знаковые места и насладитесь природой
Пятигорск известен не только своими курортами, но и возможностью активного отдыха.

Беговая экскурсия вокруг горы Машук - это шанс для бегунов насладиться красотой природы и историей города. Маршрут проходит по асфальтированным
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дорожкам, что делает его доступным для всех уровней подготовки. В пути вы увидите место дуэли Лермонтова, озеро Провал и другие достопримечательности. Это не только возможность поддержать форму, но и узнать больше о Пятигорске

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏃‍♂️ Совмещение бега и экскурсии
  • 🌄 Красивые виды на Кавказ
  • 📚 Исторические места
  • 🛤️ Удобный маршрут
  • 👟 Подходит для всех уровней

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для участия в беговой экскурсии вокруг Машука - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для активного отдыха, а природа радует своей красотой. В апреле и октябре также можно насладиться маршрутом, но стоит быть готовым к возможным изменениям погоды. В зимние месяцы маршрут доступен, но может потребоваться дополнительная подготовка из-за возможных осадков и холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Беговая экскурсия вокруг горы Машук

Что можно увидеть

  • Место дуэли М.Ю. Лермонтова
  • Смотровая площадка
  • Озеро Провал
  • Парк «Нагорный»
  • Китайская беседка
  • Пятигорский Орел
  • Эолова арфа
  • Парк «Цветник»
  • Эммануэлевский парк
  • Ворота любви
  • Поляна песен

Описание экскурсии

Дистанция составит 11 км. Маршрут несложный, проходит по полностью асфальтированным дорожкам. В тёмное время суток дорога освещена уличными фонарями.

Вы увидите:

  • Место дуэли М. Ю. Лермонтова
  • Смотровую площадку с видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет
  • Озеро Провал с Остапом Бендером у входа
  • Парк «Нагорный» и гору Горячая
  • Китайскую беседку
  • Знаменитого пятигорского Орла
  • Эолову арфу
  • Парк «Цветник»
  • Эммануэлевский парк
  • Ворота любви
  • Поляну песен

Кому подойдёт

Экскурсия подходит как для опытных бегунов, так и для новичков, способных пробежать в неспешном темпе 11 км. От подготовки группы будет зависеть только время прохождения маршрута: обычно оно занимает от 1,5 до 2 часов.

Организационные детали

  • Вашим проводником буду я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас в указанном месте в Пятигорске, довезём до места старта пробежки и после окончания привезём обратно
  • Экскурсия возможна с детьми от 14 лет
  • Вам необходимы: удобные кроссовки, спортивная одежда по погоде, бутылка воды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ринат
Ринат — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Меня зовут Ринат. Я занимаюсь различными видами спорта: бег, велосипед, плавание, альпинизм, триатлон. Много путешествую. Я люблю Машук и пробежал вокруг него не одну сотню раз. Вместе со своей командой энтузиастов хочу показать вам прелести активной жизни в Пятигорске, поговорить о спорте и рассказать про достопримечательности, мимо которых мы будем пробегать.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
К
Спасибо большое Ринату и Наталье за прекраcное беговое утро.
Мы отлично пробежались по знаменитому Пятигорскому кольцу, забежам в несколько знаковых для жителей Пятигосрка мест. Мест, которые притягивают туристов. Пока бежали, много
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говорили про Пятигорск. людей проживающих здесь и о беге. Уверено могу сказать, в следующий свой приезд пробежим с Ринатом "восьмерку" вокруг горы Бештау и Машук.

Рекомендую всем кто любит активный вид отдыха.

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