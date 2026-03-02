От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску

Пятигорск — город, где история, литература и целебная сила природы сплетаются воедино.
Моя задача — провести вас по этим слоям, от лермонтовских мест и старинных галерей до горных панорам и бирюзовых озёр в толще скал.
Вы не просто увидите достопримечательности — вы почувствуете пульс курорта, поймёте его судьбу и увезёте с собой цельный образ этого уникального места.
Моя задача — провести вас по этим слоям, от лермонтовских мест и старинных галерей до горных панорам и бирюзовых озёр в толще скал.
Вы не просто увидите достопримечательности — вы почувствуете пульс курорта, поймёте его судьбу и увезёте с собой цельный образ этого уникального места.
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии — это логичный путь, который поможет вам прочувствовать ритм города. Вот ключевые точки путешествия:
- парк «Цветник» — погружение в атмосферу старинного курорта: изящная архитектура, фонтаны и неспешный ритм прогулок
- Питьевая галерея — дегустация трёх основных типов лечебной воды
- Лермонтовские ванны — первое курортное здание Пятигорска, с которого началась его бальнеологическая слава
- Грот Дианы и грот Лермонтова — уединённые уголки, где поэт любил отдыхать и где разворачивалось действие его произведений.
- место дуэли Лермонтова — тихий сквер у подножия Машука, где вы сможете вспомнить трагическую судьбу гения
- бульвар Гагарина и Эммануэлевский парк — старинные дачи и истории о первом трамвае «Босоножка»
- Провал — рукотворный тоннель к таинственному озеру с бирюзовой водой, скрытому в недрах горы
- Академическая галерея — величественное белокаменное сооружение, которое по праву называют архитектурной короной города
- Эолова Арфа — захватывающая панорама всего Пятигорска и его окрестностей
- Китайская беседка — обзорная точка, где царит особое умиротворение.
- скульптура Орла — главный символ Кавказских Минеральных Вод
- «Бесстыжие» ванны — природный каскад ванн с тёплой минеральной водой, откуда открываются завораживающие горные виды
По ходу путешествия вы узнаете, как складывалась судьба города:
- как на карте появился Пятигорск
- что на самом деле означает его имя
- почему местные источники определили судьбу города
- чем ценна вода из каменных недр лакколитов
- как за полтора века менялись традиции бальнеотерапии
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле BMW. Детское кресло есть
- Во время путешествия можем сделать кофе-паузу. Других дополнительных расходов не предполагается
- По понедельникам вход к озеру Провал закрыт
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 158 туристов
Наша команда — аттестованные гиды и коренные жители Кавказских Минеральных Вод. Мы любим и гордимся своим краем, для нас он не просто место на карте, а дом, наполненный историей, легендами,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна - чудесный экскурсовод, прекрасно знающий свой родной город Пятигорск. К тому же имеет высшее образование в сфере туризма. Понравилось практически все: от мгновенного реагирования на мою заявку и моего
+2
Вам был полезен этот отзыв?
З
Дорогая Татьяна, Спасибо вам огромное за потрясающую экскурсию! Это был не просто тур, а настоящее путешествие во времени. Ваша энергия, любовь к Пятигорску и талант рассказчика покорили меня полностью. Я увожу с собой в Санкт-Петербург не только фотографии, но и море ярких впечатлений и новых знаний.
Вы — лучший гид! Очень надеюсь вернуться и услышать ваши истории снова.
С искренней благодарностью, Наталья
Вы — лучший гид! Очень надеюсь вернуться и услышать ваши истории снова.
С искренней благодарностью, Наталья
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Идеальная вводная экскурсия в Пятигорск от Татьяны. Приехали с женой на 2 дня, не пожалели о выборе ни на секундочку Плюсы:
1) Быстрый ответ на заявку на экскурсию 2) Татьяна забирает
1) Быстрый ответ на заявку на экскурсию 2) Татьяна забирает
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия состоялась. Программа насыщенная. Рассказывает интересно. Время пролетело незаметно. Посетили все обещанные места. Рекомендую
+1
Вам был полезен этот отзыв?
И
Здравствуйте! Были недавно на экскурсии с Татьяной, очень довольны: Татьяна забрала нас из Кисловодска, доставила обратно, все было четко по плану и таймингу. Во время поездки было ощущение, что нет
Вам был полезен этот отзыв?
После экскурсии с Татьяной влюбились в этот город ещё сильнее! Экскурсия получилась насыщенной и очень интересной: узнали и про историю города, и про лермонтовские места, и даже про геологию Кавказских Минеральных Вод. Рассказ живой, эмоциональный, без скучных фактов. Спасибо огромное — и всем советуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску»
Индивидуальная
По тропам Машука: пикник-путешествие из Пятигорска
Восхитительные виды, душевные беседы и полный релакс
Начало: У подножья горы Машук
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
от 2500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск: машина времени у подножия Машука
Озеро Провалъ, Елизаветинская галерея, грот Дианы, «Цветник» и многое другое - на обзорной прогулке
Начало: У кафе Печорин
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Хайкинг с хаски на гору Машук
Пушистые проводники, свежий воздух и чарующие панорамы Кавказа - из Пятигорска
Начало: На месте дуэли Лермонтова
Завтра в 01:00
30 мая в 00:00
от 4670 ₽ за человека
от 7400 ₽ за экскурсию