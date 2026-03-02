От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску

От исторических галерей до смотровых площадок в горах
Пятигорск — город, где история, литература и целебная сила природы сплетаются воедино.

Моя задача — провести вас по этим слоям, от лермонтовских мест и старинных галерей до горных панорам и бирюзовых озёр в толще скал.

Вы не просто увидите достопримечательности — вы почувствуете пульс курорта, поймёте его судьбу и увезёте с собой цельный образ этого уникального места.
5
21 отзыв
От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии — это логичный путь, который поможет вам прочувствовать ритм города. Вот ключевые точки путешествия:

  • парк «Цветник» — погружение в атмосферу старинного курорта: изящная архитектура, фонтаны и неспешный ритм прогулок
  • Питьевая галерея — дегустация трёх основных типов лечебной воды
  • Лермонтовские ванны — первое курортное здание Пятигорска, с которого началась его бальнеологическая слава
  • Грот Дианы и грот Лермонтова — уединённые уголки, где поэт любил отдыхать и где разворачивалось действие его произведений.
  • место дуэли Лермонтова — тихий сквер у подножия Машука, где вы сможете вспомнить трагическую судьбу гения
  • бульвар Гагарина и Эммануэлевский парк — старинные дачи и истории о первом трамвае «Босоножка»
  • Провал — рукотворный тоннель к таинственному озеру с бирюзовой водой, скрытому в недрах горы
  • Академическая галерея — величественное белокаменное сооружение, которое по праву называют архитектурной короной города
  • Эолова Арфа — захватывающая панорама всего Пятигорска и его окрестностей
  • Китайская беседка — обзорная точка, где царит особое умиротворение.
  • скульптура Орла — главный символ Кавказских Минеральных Вод
  • «Бесстыжие» ванны — природный каскад ванн с тёплой минеральной водой, откуда открываются завораживающие горные виды

По ходу путешествия вы узнаете, как складывалась судьба города:

  • как на карте появился Пятигорск
  • что на самом деле означает его имя
  • почему местные источники определили судьбу города
  • чем ценна вода из каменных недр лакколитов
  • как за полтора века менялись традиции бальнеотерапии

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле BMW. Детское кресло есть
  • Во время путешествия можем сделать кофе-паузу. Других дополнительных расходов не предполагается
  • По понедельникам вход к озеру Провал закрыт
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 158 туристов
Наша команда — аттестованные гиды и коренные жители Кавказских Минеральных Вод. Мы любим и гордимся своим краем, для нас он не просто место на карте, а дом, наполненный историей, легендами,
особой атмосферой, которыми мы стремимся поделиться с вами! К каждому гостю относимся с вниманием и индивидуальным подходом — без шаблонных речей, выбирая темы и маршрут, которые вызывают у вас наибольший интерес. Наши экскурсии проходят в комфортном ритме, с возможностью осмотреть достопримечательности и получить насыщенные впечатления от экскурсии!

Отзывы и рейтинг

Елена
Татьяна - чудесный экскурсовод, прекрасно знающий свой родной город Пятигорск. К тому же имеет высшее образование в сфере туризма. Понравилось практически все: от мгновенного реагирования на мою заявку и моего
запроса на изменения времени экскурсии на час пораньше до комфортного перемещения по городу на автомобиле и пешком. Я была в Пятигорске в командировке всего на 3 дня и очень хотелось увидеть знаковые места города хотя бы за несколько часов. Татьяне удалось показать мне исторический Пятигорск, рассказать историю возникновения каждого архитектурного сооружения, я даже успела попробовала минеральную воду в бювете и купить местные сладости в сувенирной лавке. К тому же Татьяна называет своих туристов гостями, с ней чувствовалось,что ты приехал, действительно к ней в гости, а она как радушная хозяйка старается сделать так, чтобы тебе всё понравилось. Буду вспоминать эти чудесные моменты. Огромное спасибо!

З
Дорогая Татьяна, Спасибо вам огромное за потрясающую экскурсию! Это был не просто тур, а настоящее путешествие во времени. Ваша энергия, любовь к Пятигорску и талант рассказчика покорили меня полностью. Я увожу с собой в Санкт-Петербург не только фотографии, но и море ярких впечатлений и новых знаний.
Вы — лучший гид! Очень надеюсь вернуться и услышать ваши истории снова.
С искренней благодарностью, Наталья
Иван
Идеальная вводная экскурсия в Пятигорск от Татьяны. Приехали с женой на 2 дня, не пожалели о выборе ни на секундочку Плюсы:
1) Быстрый ответ на заявку на экскурсию 2) Татьяна забирает
вас сразу из дома - никуда не нужно идти/ждать сбора 3) Комфортная машина с водой и кондиционером 4) Ключевые места Пятигорска из кино и литературы: 12 стульев, Лермонтов. Для меня особенно приятно было увидеть пару мест съёмок фильма 12 стульев. Кино интересуюсь больше, чем литературой 5) Пили лечебную лечебную минеральную воду под исторические рассказы об открытии разных источников 6) Получили представление об этапах политического развития края как курортного лечебного центра России 7) Удивился, что 9 марта в снежную погоду люди, действительно сидят в сероводородных открытых ваннах. Сам закаляться опасаюсь: культурный шок от этих моржей-пятегорцев 8) Чувствуется индивидуальный подход: не лекция; Татьяна отталкивалась от наших предпочтений и отвечала на все вопросы как добродушная хозяюшка города 9) Подробные рассказы про главные достопримечательности с карты Пятигорска 10) В конце Татьяна посоветовала лучший шашлычный ресторан города, спросила, куда нас лучше всего подбросить и довезла до канатной дороги, как мы попросили

Минусов как таковых нет. Индивидуальный подход и приятная беседа. Не типичный экскурсовод из музея, а вдохновлённый рассказчик. Смело приходите на мероприятие, когда приехали в Пятигорск и хотите провести время со знающим город, заинтересованным человеком

Е
Экскурсия состоялась. Программа насыщенная. Рассказывает интересно. Время пролетело незаметно. Посетили все обещанные места. Рекомендую
И
Здравствуйте! Были недавно на экскурсии с Татьяной, очень довольны: Татьяна забрала нас из Кисловодска, доставила обратно, все было четко по плану и таймингу. Во время поездки было ощущение, что нет
вопросов, на которые Татьяна не знает ответ:) рассказала нам в том числе малоизвестные факты. Сам маршрут понравился, сбалансированный, мы не устали, при этом впечатлений хватило, все было прям как надо. Спасибо большое!

ВасилисаСвинко
После экскурсии с Татьяной влюбились в этот город ещё сильнее! Экскурсия получилась насыщенной и очень интересной: узнали и про историю города, и про лермонтовские места, и даже про геологию Кавказских Минеральных Вод. Рассказ живой, эмоциональный, без скучных фактов. Спасибо огромное — и всем советуем!
