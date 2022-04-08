Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания

Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника

Индивидуальная
В этой экскурсии вас ждут самые живописные места Кабардино-Балкарии, а также Волшебная гора, исполняющая желания — настоящее место силы.

Мы проедем ущелья, впечатляющие величием и остротой скал, пересечем Поляну желаний и Каменную реку.

Вы ощутите эмоциональный заряд этих мест и услышите любопытные истории о природных памятниках и регионе.
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
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Что вас ожидает

На машине — сквозь ущелья к Мать-горе!

Наш путь лежит по Баксанскому ущелью, а после мы свернём в одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии: ущелье Адыр-Су.
Уникальный транспортный подъёмник для автомобиля поможет перебраться через Докторский перевал.
После первого пограничного поста проедем вдоль реки Адыр-Су и увидим гору Уллу-Тау, которую также называют «Мать-гора».

Пешеходная часть маршрута

Дальше в альплагере «Уллу-Тау» вас ждёт несложный трекинг. Минуя второй пограничный пост, вы окажетесь в пограничной зоне с Грузией. Мы пройдем каменную реку, на Поляне желаний вы попросите о заветном у «женского» и «мужского» камней, а ещё утолите жажду у Серебряного источника.

Истории края

По пути вы услышите о том, почему перевал называется «Докторским», узнаете любопытное об альплагерях «Джайлык» и «Уллу-Тау». Я поделюсь легендами этих мест, объясню, как вести себя на Поляне желаний, и раскрою происхождение названия Мать-горы. А еще по пути обязательно будут фотопаузы, чтобы вы смогли запечатлеть красоту этих пейзажей!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: транспортный подъёмник — 1500 руб. за автомобиль, вход в заповедник составляет — 150 руб. /чел., пропуск в приграничную зону — 200 руб. /чел.
  • Обязательно с собой возьмите паспорт, мы дважды будем пересекать границу.
  • Поездки проходят на комфортабельном внедорожнике импортного производства
  • Экскурсия состоится при любой погоде

К сожалению, транспортный подъемник временно не работает, поэтому до альплагеря «Уллу-Тау» (12 км) нужно добраться на подготовленном транспорте. Это оплачивается дополнительно — 6000-7000 руб. туда-обратно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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