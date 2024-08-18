Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
В этой экскурсии вас ждут самые живописные места Кабардино-Балкарии, а также Волшебная гора, исполняющая желания — настоящее место силы. Мы проедем ущелья, впечатляющие величием и остротой скал, пересечем Поляну желаний и Каменную реку.
Вы ощутите эмоциональный заряд этих мест и услышите любопытные истории о природных памятниках и регионе.
Наш путь лежит по Баксанскому ущелью, а после мы свернём в одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии: ущелье Адыр-Су. Уникальный транспортный подъёмник для автомобиля поможет перебраться через Докторский перевал. После первого пограничного поста проедем вдоль реки Адыр-Су и увидим гору Уллу-Тау, которую также называют «Мать-гора».
Пешеходная часть маршрута
Дальше в альплагере «Уллу-Тау» вас ждёт несложный трекинг. Минуя второй пограничный пост, вы окажетесь в пограничной зоне с Грузией. Мы пройдём каменную реку, на Поляне желаний вы попросите о заветном у «женского» и «мужского» камней, а ещё утолите жажду у Серебряного источника.
Истории края
По пути вы услышите о том, почему перевал называется «Докторским», узнаете любопытное об альплагерях «Джайлык» и «Уллу-Тау». Я поделюсь легендами этих мест, объясню, как вести себя на Поляне желаний, и раскрою происхождение названия Мать-горы. А еще по пути обязательно будут фотопаузы, чтобы вы смогли запечатлеть красоту этих пейзажей!
Организационные детали
Дополнительные расходы: транспортный подъёмник — 2000 ₽ за автомобиль, вход в заповедник составляет — 200 ₽ за чел.
Поездки проходят на комфортабельном внедорожнике иностранного производства
Экскурсия состоится при любой погоде
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 252 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Кисловодске и с юношеских лет провожу много времени в горах. Экскурсиями профессионально занимаюсь более пяти лет. Всегда с радостью делюсь красотой нашего региона, никогда не ограничиваю путешественников во времени и учитываю все индивидуальные пожелания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Хотим выразить благодарность Андрею за замечательный день. Были вдвоем с сыном 12 лет. Андрей очень интересный собеседник, добрый, отзывчивый человек и автомобиль у него очень комфортный. Я и представить не могла, читать дальшеуменьшить
как понравится экскурсия сыну) Маршрут путешествия был достаточно легкий, подойдет людям с любой физической подготовкой. На обратном пути в Альплагере ели вкуснейшие хачапури и кебаб,мой ребенок ел это первый раз и нахваливал, хотя до этого не могли уговорить попробовать. Хочу обратить внимание, что экскурсия проходит до подножия горы, до поляны желаний, на саму горы не поднимаетесь. Увидев и почувствовав все великолепие тех мест, теперь хочу обязательно вернуться и подняться на Улу Тау.
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Т
Татьяна
Благодарим Андрея за прекрасную поездку! Андрей не только аккуратный и внимательный водитель, но и прекрасный экскурсовод. Всё рассказал, провёл по тропе до поляны. Также Андрей хранит всякие мелочи, которые вам в дороге понадобятся)) Рекомендуем всем! А впечатлений от поездки вам хватит до следующего отпуска.
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П
Павел
По независимым от меня и экскурсовода поездка именно на Уллу-Тау не состоялась. Но Андрей сразу предложил не менее интересный альтернативный вариант в другое место. Как Гид Андрей настоящий профессионал, сервис на высшем уровне, все очень увлекательно и круто!!! Рекомендую!!!
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А
Анна
Спасибо!
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