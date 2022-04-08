Что вас ожидает

На машине — сквозь ущелья к Мать-горе!

Наш путь лежит по Баксанскому ущелью, а после мы свернём в одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии: ущелье Адыр-Су.

Уникальный транспортный подъёмник для автомобиля поможет перебраться через Докторский перевал.

После первого пограничного поста проедем вдоль реки Адыр-Су и увидим гору Уллу-Тау, которую также называют «Мать-гора».

Пешеходная часть маршрута

Дальше в альплагере «Уллу-Тау» вас ждёт несложный трекинг. Минуя второй пограничный пост, вы окажетесь в пограничной зоне с Грузией. Мы пройдем каменную реку, на Поляне желаний вы попросите о заветном у «женского» и «мужского» камней, а ещё утолите жажду у Серебряного источника.

Истории края

По пути вы услышите о том, почему перевал называется «Докторским», узнаете любопытное об альплагерях «Джайлык» и «Уллу-Тау». Я поделюсь легендами этих мест, объясню, как вести себя на Поляне желаний, и раскрою происхождение названия Мать-горы. А еще по пути обязательно будут фотопаузы, чтобы вы смогли запечатлеть красоту этих пейзажей!

Организационные детали

Дополнительные расходы: транспортный подъёмник — 1500 руб. за автомобиль, вход в заповедник составляет — 150 руб. /чел., пропуск в приграничную зону — 200 руб. /чел.

Обязательно с собой возьмите паспорт, мы дважды будем пересекать границу.

Поездки проходят на комфортабельном внедорожнике импортного производства

Экскурсия состоится при любой погоде

К сожалению, транспортный подъемник временно не работает, поэтому до альплагеря «Уллу-Тау» (12 км) нужно добраться на подготовленном транспорте. Это оплачивается дополнительно — 6000-7000 руб. туда-обратно.