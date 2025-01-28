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В путешествии по самому известному базару Пятигорска вы погрузитесь в колоритный мир вкусов и ароматов Кавказа.



Мы проведём вас по рядам со сладостями, сырами, фруктами, мясными деликатесами, восточным кофе и травяным чаем. Расскажем о кухне разных народов и особенностях традиционных блюд. Выведаем секреты у местных продавцов. И конечно, продегустируем всё самое вкусное!