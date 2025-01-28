В путешествии по самому известному базару Пятигорска вы погрузитесь в колоритный мир вкусов и ароматов Кавказа.
Мы проведём вас по рядам со сладостями, сырами, фруктами, мясными деликатесами, восточным кофе и травяным чаем. Расскажем о кухне разных народов и особенностях традиционных блюд. Выведаем секреты у местных продавцов. И конечно, продегустируем всё самое вкусное!
Мы проведём вас по рядам со сладостями, сырами, фруктами, мясными деликатесами, восточным кофе и травяным чаем. Расскажем о кухне разных народов и особенностях традиционных блюд. Выведаем секреты у местных продавцов. И конечно, продегустируем всё самое вкусное!
Описание экскурсии
Красочные торговые ряды
- С чурчхелой и восточными сладостями
- Чаем на местных травах и травяными сборами
- Турецким и армянским кофе
- Чайниками, турками, кофейными принадлежностями
- Местными фруктами и ягодами — инжиром, айвой, персиками, нектаринами, сливами, виноградом, дынями и арбузами
- Сушёным мясом (конина, баранина, говядина) и необычными колбасами
- Кавказскими сырами
Вы узнаете:
- Как и из чего делают чурчхелу
- В каких регионах Кавказа лучше всего вызревают те или иные фрукты
- Как делаются местные сыры и колбасы
- Чем хинкал отличается от хинкали, сколько есть вариантов дагестанского хинкала и какие самые популярные
- Что такое «пельмешки» курзе и тонкая лепёшка чуду
- Почему осетинский пирог — не совсем пирог
- Что связывает (или нет) адыгские вкуснейшие пышки с известной турецкой сладостью
- Что такое «щипс» — подлива или самостоятельное блюдо
- Чем отличается калмыкщай от привычного чая
- Какие рецепты чая из местных трав лучшие
Торгуемся, разговариваем, пробуем!
Вы отведаете различные колбасы, сыры и многие другие продукты. Продавцы нам расскажут всё о своих товарах. А в фудкорте «Кухни мира» вы сможете заказать полноценные блюда.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: обед в фудкорте (опционально)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Верхнего рынка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 3831 туриста
Мы — команда гидов, где каждый специализируется на своей теме. Василий — бывший журналист, специалист по демонологии, славянскому и германскому язычеству. Показывает мистику и паранормальные явления. Константин — студент-архитектор, специалистЗадать вопрос
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