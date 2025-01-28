Дары Кавказа: экскурсия по Верхнему рынку

Почему осетинский пирог - не совсем пирог, а лакумы - не то же, что рахат-лукум? Будем разбираться
В путешествии по самому известному базару Пятигорска вы погрузитесь в колоритный мир вкусов и ароматов Кавказа.

Мы проведём вас по рядам со сладостями, сырами, фруктами, мясными деликатесами, восточным кофе и травяным чаем. Расскажем о кухне разных народов и особенностях традиционных блюд. Выведаем секреты у местных продавцов. И конечно, продегустируем всё самое вкусное!
Дары Кавказа: экскурсия по Верхнему рынку
Дары Кавказа: экскурсия по Верхнему рынку
Дары Кавказа: экскурсия по Верхнему рынку
Ближайшие даты:
27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Красочные торговые ряды

  • С чурчхелой и восточными сладостями
  • Чаем на местных травах и травяными сборами
  • Турецким и армянским кофе
  • Чайниками, турками, кофейными принадлежностями
  • Местными фруктами и ягодами — инжиром, айвой, персиками, нектаринами, сливами, виноградом, дынями и арбузами
  • Сушёным мясом (конина, баранина, говядина) и необычными колбасами
  • Кавказскими сырами

Вы узнаете:

  • Как и из чего делают чурчхелу
  • В каких регионах Кавказа лучше всего вызревают те или иные фрукты
  • Как делаются местные сыры и колбасы
  • Чем хинкал отличается от хинкали, сколько есть вариантов дагестанского хинкала и какие самые популярные
  • Что такое «пельмешки» курзе и тонкая лепёшка чуду
  • Почему осетинский пирог — не совсем пирог
  • Что связывает (или нет) адыгские вкуснейшие пышки с известной турецкой сладостью
  • Что такое «щипс» — подлива или самостоятельное блюдо
  • Чем отличается калмыкщай от привычного чая
  • Какие рецепты чая из местных трав лучшие

Торгуемся, разговариваем, пробуем!

Вы отведаете различные колбасы, сыры и многие другие продукты. Продавцы нам расскажут всё о своих товарах. А в фудкорте «Кухни мира» вы сможете заказать полноценные блюда.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед в фудкорте (опционально)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Верхнего рынка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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