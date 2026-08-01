Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Позавтракать аутентичными блюдами, посетить конноспортивную школу и термальные источники
В путешествии по самому высокогорному региону России и Европы мы покажем, как старинные обычаи вплетаются в современную жизнь края. Вы отведаете сытный и вкусный завтрак горца. Пройдёте урок верховой езды с мастером джигитовки или покатаетесь на лошадях по окрестностям. Отдохнёте в целебных водах. А вечером по желанию поужинаете в ресторане с шоу-программой.
Описание экскурсии
9:00 — 10:00 Самое важное — правильный завтрак. Ведь день предстоит насыщенный. Вы отведаете старинные кабардинские блюда: жамуко (блюдо из сыра, яиц, творога), койжапха (молочная каша), ашрыкъ (кукурузный суп) с айраном и лакумами (пышки). Аутентичный и сытный завтрак зарядит вас энергией на весь день.
10:30 — 12:30 Отправляемся знакомиться с главными друзьями горцев — лошадьми. Не даром говорят, что конь — крылья джигита! Вы посетите конноспортивную школу и познакомитесь с боевой породой кабардинских лошадей Шагди. Для вас проведут часовой урок верховой езды с мастером джигитовки либо, если вы уверенно держитесь в седле, пригласят на двухчасовую конную прогулку по живописным холмам.
13:30 — 15:30 После физических нагрузок вы посетите геотермальные источники и час-два понежитесь в нарзане. Температура воды в бассейне более +40 градусов — она выходит с большой глубины, где нагревается близко расположенной магмой до +70 градусов. Такой отдых снимает мышечное напряжение и наполняет энергией гор.
17:00 — 20:00 После источников мы вернёмся в Нальчик, поднимемся на лучшую смотровую площадку и полюбуемся городом в лучах заката.
На этом можно завершить путешествие или посетить ресторан «Сосруко». Необычное сооружение выполнено в виде легендарного богатыря, героя нартского эпоса. По вашему желанию и предварительной договорённости для вас организуют банкет с шоу-программой и живой национальной музыкой. Солисты государственного академического ансамбля танцев «Кабардинка» исполнят несколько танцев и проведут мастер-класс. А тамада расскажет о традициях местного гостеприимства и застолья.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят: трансфер на комфортабельном автомобиле, координация и бронирование мест проведения активностей, сопровождение профессионального гида
За дополнительную плату мы можем провести экскурсию для большего количества участников
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость не входит: — завтрак — 500-750 рублей с человека — конноспортивная школа — 1500-2000 рублей с человека — геотермальные источники — 300-1000 рублей с человека — банкетное меню — 2500 рублей с человека — выступление артистов, музыкантов, мастер-класс по танцам — 35000 рублей независимо от количества участников (согласовывается заранее)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1108 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше читать дальшеуменьшить
жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!
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