Позавтракать аутентичными блюдами, посетить конноспортивную школу и термальные источники
Описание
Что вас ожидает
9:00 — 10:00 Самое важное — правильный завтрак. Ведь день предстоит насыщенный. Вы отведаете старинные кабардинские блюда: жамуко (блюдо из сыра, яиц, творога), койжапха (молочная каша), ашрыкъ (кукурузный суп) с айраном и лакумами (пышки). Аутентичный и сытный завтрак зарядит вас энергией на весь день.
10:30 — 12:30 Отправляемся знакомиться с главными друзьями горцев — лошадьми. Не даром говорят, что конь — крылья джигита! Вы посетите конноспортивную школу и познакомитесь с боевой породой кабардинских лошадей Шагди. Для вас проведут часовой урок верховой езды с мастером джигитовки либо, если вы уверенно держитесь в седле, пригласят на двухчасовую конную прогулку по живописным холмам.
13:30 — 15:30 После физических нагрузок вы посетите геотермальные источники и час-два понежитесь в нарзане. Температура воды в бассейне более +40 градусов — она выходит с большой глубины, где нагревается близко расположенной магмой до +70 градусов. Такой отдых снимает мышечное напряжение и наполняет энергией гор.
17:00 — 20:00 После источников мы вернёмся в Нальчик, поднимемся на лучшую смотровую площадку и полюбуемся городом в лучах заката.
На этом можно завершить путешествие или посетить ресторан «Сосруко». Необычное сооружение выполнено в виде легендарного богатыря, героя нартского эпоса. По вашему желанию и предварительной договорённости для вас организуют банкет с шоу-программой и живой национальной музыкой. Солисты государственного академического ансамбля танцев «Кабардинка» исполнят несколько танцев и проведут мастер-класс. А тамада расскажет о традициях местного гостеприимства и застолья.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят: трансфер на комфортабельном автомобиле, координация и бронирование мест проведения активностей, сопровождение профессионального гида
- За дополнительную плату мы можем провести экскурсию для большего количества участников
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость не входит:
— завтрак — 500-750 рублей с человека
— конноспортивная школа — 1500-2000 рублей с человека
— геотермальные источники — 300-1000 рублей с человека
— банкетное меню — 2500 рублей с человека
— выступление артистов, музыкантов, мастер-класс по танцам — 35000 рублей независимо от количества участников (согласовывается заранее)
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.