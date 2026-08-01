В путешествии по самому высокогорному региону России и Европы мы покажем, как старинные обычаи вплетаются в современную жизнь края. Вы отведаете сытный и вкусный завтрак горца. Пройдёте урок верховой езды с мастером джигитовки или покатаетесь на лошадях по окрестностям. Отдохнёте в целебных водах. А вечером по желанию поужинаете в ресторане с шоу-программой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — 10:00 Самое важное — правильный завтрак. Ведь день предстоит насыщенный. Вы отведаете старинные кабардинские блюда: жамуко (блюдо из сыра, яиц, творога), койжапха (молочная каша), ашрыкъ (кукурузный суп) с айраном и лакумами (пышки). Аутентичный и сытный завтрак зарядит вас энергией на весь день.

10:30 — 12:30 Отправляемся знакомиться с главными друзьями горцев — лошадьми. Не даром говорят, что конь — крылья джигита! Вы посетите конноспортивную школу и познакомитесь с боевой породой кабардинских лошадей Шагди. Для вас проведут часовой урок верховой езды с мастером джигитовки либо, если вы уверенно держитесь в седле, пригласят на двухчасовую конную прогулку по живописным холмам.

13:30 — 15:30 После физических нагрузок вы посетите геотермальные источники и час-два понежитесь в нарзане. Температура воды в бассейне более +40 градусов — она выходит с большой глубины, где нагревается близко расположенной магмой до +70 градусов. Такой отдых снимает мышечное напряжение и наполняет энергией гор.

17:00 — 20:00 После источников мы вернёмся в Нальчик, поднимемся на лучшую смотровую площадку и полюбуемся городом в лучах заката.

На этом можно завершить путешествие или посетить ресторан «Сосруко». Необычное сооружение выполнено в виде легендарного богатыря, героя нартского эпоса. По вашему желанию и предварительной договорённости для вас организуют банкет с шоу-программой и живой национальной музыкой. Солисты государственного академического ансамбля танцев «Кабардинка» исполнят несколько танцев и проведут мастер-класс. А тамада расскажет о традициях местного гостеприимства и застолья.

Организационные детали