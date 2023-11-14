Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца

Позавтракать аутентичными блюдами, посетить конноспортивную школу и термальные источники

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О гиде
Ответы на вопросы
В путешествии по самому высокогорному региону России и Европы мы покажем, как старинные обычаи вплетаются в современную жизнь края. Вы отведаете сытный и вкусный завтрак горца. Пройдёте урок верховой езды с мастером джигитовки или покатаетесь на лошадях по окрестностям. Отдохнёте в целебных водах. А вечером по желанию поужинаете в ресторане с шоу-программой.
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

9:00 — 10:00 Самое важное — правильный завтрак. Ведь день предстоит насыщенный. Вы отведаете старинные кабардинские блюда: жамуко (блюдо из сыра, яиц, творога), койжапха (молочная каша), ашрыкъ (кукурузный суп) с айраном и лакумами (пышки). Аутентичный и сытный завтрак зарядит вас энергией на весь день.

10:30 — 12:30 Отправляемся знакомиться с главными друзьями горцев — лошадьми. Не даром говорят, что конь — крылья джигита! Вы посетите конноспортивную школу и познакомитесь с боевой породой кабардинских лошадей Шагди. Для вас проведут часовой урок верховой езды с мастером джигитовки либо, если вы уверенно держитесь в седле, пригласят на двухчасовую конную прогулку по живописным холмам.

13:30 — 15:30 После физических нагрузок вы посетите геотермальные источники и час-два понежитесь в нарзане. Температура воды в бассейне более +40 градусов — она выходит с большой глубины, где нагревается близко расположенной магмой до +70 градусов. Такой отдых снимает мышечное напряжение и наполняет энергией гор.

17:00 — 20:00 После источников мы вернёмся в Нальчик, поднимемся на лучшую смотровую площадку и полюбуемся городом в лучах заката.

На этом можно завершить путешествие или посетить ресторан «Сосруко». Необычное сооружение выполнено в виде легендарного богатыря, героя нартского эпоса. По вашему желанию и предварительной договорённости для вас организуют банкет с шоу-программой и живой национальной музыкой. Солисты государственного академического ансамбля танцев «Кабардинка» исполнят несколько танцев и проведут мастер-класс. А тамада расскажет о традициях местного гостеприимства и застолья.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят: трансфер на комфортабельном автомобиле, координация и бронирование мест проведения активностей, сопровождение профессионального гида
  • За дополнительную плату мы можем провести экскурсию для большего количества участников
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость не входит:
    — завтрак — 500-750 рублей с человека
    — конноспортивная школа — 1500-2000 рублей с человека
    — геотермальные источники — 300-1000 рублей с человека
    — банкетное меню — 2500 рублей с человека
    — выступление артистов, музыкантов, мастер-класс по танцам — 35000 рублей независимо от количества участников (согласовывается заранее)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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