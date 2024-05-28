1 чел.
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Индивидуальная
9 часов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать национальные блюда на чаепитии
Начало: В подворье «Жар-птица»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
Посетить казачье подворье, научиться заваривать восточный чай и попробовать аутентичные угощения
Начало: У вашего отеля
12 июня в 18:00
19 июня в 18:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 мая 2024Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся
- ИИлона21 мая 2024Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и чуткого гида (спойлер: не
- ССветлана4 мая 2024ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Наталья, Юрий, Екатерина добродушные, отзывчивые люди, берегущие традиции казачества! Поведали историю, отлично поиграли, вкусно накормили! Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия1 мая 2024Волшебная поездка. Необыкновенные пейзажи Дмитрий нам показал. Не торопил, давал время насмотреться. Много информации по пути рассказывал, все очень интересно, еще бы запомнить))) Рекомендую!!!
- ЯЯна28 апреля 2024Отличная прогулка на гору Машук. Не тривиальный маршрут по лесным тропинкам вдали от основной туристической дороги. Мой первый опыт подобной экскурсии. Кирилл оказался прекрасным собеседником. Посоветовал достопримечательности, которые можно посмотреть в Пятигорске и его окрестностях. Обязательно воспользуемся рекомендациями.
- ООльга8 апреля 2024Все было хорошо, Дмитрий аккуратный водитель и интересный рассказчик. Кавказские горы красивы и величественны. Поездка понравилась. Спасибо
- РРуслана10 марта 2024Благодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с регионом. Профессиональный водитель, хороший рассказчик,
- ААлександр31 октября 2023Казачье подворье оставило самое лучшее впечатление - потерянная история казаков-некрасовцев, подлинное семейное наследие с двухсотлетней историей, игры для детей и взрослых и душевное казачье угощение с восточными ароматами - рекомендуем и детям и взрослым!
- ДДарья19 сентября 2023Огромная благодарность Наталье и ее семье за проведенную экскурсию и за сохранение нашей истории, культуры и традиций! Я восхищена силой
- ЕЕлена13 февраля 2023Мы великолепно провели день: побывали на красивейшем перевале, с которого Кавказский хребет как на ладони - очень захватывающее зрелище! Были
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Почувствовать себя местным»
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