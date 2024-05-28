Почувствовать себя местным – экскурсии в Пятигорске

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Пятигорске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000 за всё до 8 чел.
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать национальные блюда на чаепитии
Начало: В подворье «Жар-птица»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 20 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 500 за всё до 3 чел.
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
Посетить казачье подворье, научиться заваривать восточный чай и попробовать аутентичные угощения
Начало: У вашего отеля
12 июня в 18:00
19 июня в 18:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся
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    солнышко. Кирилл любезно забрал нас от места проживания, учёл особенности экскурсантов, а на вершине горы угостил ароматным чаем с вкусняшками. Запоминающийся опыт и первые покоренные почти 1000 м сына. Мы остались довольны! Столь ранний подъем себя оправдал)))

    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся солнышко
  • И
    Илона
    21 мая 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и чуткого гида (спойлер: не
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    найдете). Поднимались с ребенком 11 лет. Легко, весело, много болтали. Посмотрели закат, попили чай с местными травами. Спасибо огромное Кириллу 🫶🏻

    Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного иЭто было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного иЭто было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и
  • С
    Светлана
    4 мая 2024
    Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Наталья, Юрий, Екатерина добродушные, отзывчивые люди, берегущие традиции казачества! Поведали историю, отлично поиграли, вкусно накормили! Однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    1 мая 2024
    Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
    Волшебная поездка. Необыкновенные пейзажи Дмитрий нам показал. Не торопил, давал время насмотреться. Много информации по пути рассказывал, все очень интересно, еще бы запомнить))) Рекомендую!!!
  • Я
    Яна
    28 апреля 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Отличная прогулка на гору Машук. Не тривиальный маршрут по лесным тропинкам вдали от основной туристической дороги. Мой первый опыт подобной экскурсии. Кирилл оказался прекрасным собеседником. Посоветовал достопримечательности, которые можно посмотреть в Пятигорске и его окрестностях. Обязательно воспользуемся рекомендациями.
    Отличная прогулка на гору Машук. Не тривиальный маршрут по лесным тропинкам вдали от основной туристической дороги
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
    Все было хорошо, Дмитрий аккуратный водитель и интересный рассказчик. Кавказские горы красивы и величественны. Поездка понравилась. Спасибо
  • Р
    Руслана
    10 марта 2024
    Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
    Благодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с регионом. Профессиональный водитель, хороший рассказчик,
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    приятный собеседник. Ну и, конечно, незабываемые и восхитительные пейзажи и красоты, которые Дмитрий нам показал и сопроводил информативными и не навязчивыми рассказами. Рекомендую на все 100%.

    Благодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с региономБлагодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с региономБлагодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с региономБлагодарны Дмитрию за путешествие и его рекомендацию выбрать именно эту экскурсию для первого знакомства с регионом
  • А
    Александр
    31 октября 2023
    Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
    Казачье подворье оставило самое лучшее впечатление - потерянная история казаков-некрасовцев, подлинное семейное наследие с двухсотлетней историей, игры для детей и взрослых и душевное казачье угощение с восточными ароматами - рекомендуем и детям и взрослым!
  • Д
    Дарья
    19 сентября 2023
    Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
    Огромная благодарность Наталье и ее семье за проведенную экскурсию и за сохранение нашей истории, культуры и традиций! Я восхищена силой
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    духа этих людей, их отношением к своим корням, а так же полностью очарована Натальей! Экскурсия прошла насыщенно интересно, познавательно, и, конечно же, очень вкусно! Наталья прекрасный рассказчик, и очень увлекает и притягивает своей любовью к истории казачества и своих предков. Такие экскурсии надо делать обязательными в школьной программе: и дети, и взрослые будут в восторге и вынесут много полезного и важного! Очень рады знакомству и надеемся еще на новые встречи и интересные экскурсы в историю!

  • Е
    Елена
    13 февраля 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
    Мы великолепно провели день: побывали на красивейшем перевале, с которого Кавказский хребет как на ладони - очень захватывающее зрелище! Были
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    на горе Кольцо, с которой открывается отличный вид на город. Потом пробовали местную кухню, побывали на термальных источниках - как будто вернулись в СССР)) Олег очень интересно и подробно рассказывал историю и легенды этих мест, мы в восторге. Очень рекомендую для поездок с детьми - ребёнок 8 лет с удовольствием слушала.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Почувствовать себя местным»

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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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