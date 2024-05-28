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духа этих людей, их отношением к своим корням, а так же полностью очарована Натальей! Экскурсия прошла насыщенно интересно, познавательно, и, конечно же, очень вкусно! Наталья прекрасный рассказчик, и очень увлекает и притягивает своей любовью к истории казачества и своих предков. Такие экскурсии надо делать обязательными в школьной программе: и дети, и взрослые будут в восторге и вынесут много полезного и важного! Очень рады знакомству и надеемся еще на новые встречи и интересные экскурсы в историю!