Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Пятигорска)

Погрузиться в атмосферу кавказского гостеприимства и научиться готовить традиционное блюдо
Как говорят карачаевцы, если на столе нет хычинов — значит, вы останетесь голодными! Поэтому без них не обходится ни одно кавказское застолье. В тёплой дружеской атмосфере вы узнаете обо всех нюансах приготовления карачаевских хычинов. Научитесь готовить их самостоятельно и насладитесь вкусом подлинной карачаевской кухни.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Пятигорска)
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Пятигорска)
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Пятигорска)
Ближайшие даты:
11
фев12
фев13
фев14
фев15
фев16
фев17
фев
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание мастер-класса

Из Пятигорска мы отправимся в уютную Карачаево-Черкессию — в село Учкекен. Свои двери для вас откроет гостеприимная и добродушная карачаевская семья!

Хозяйка дома поделится секретами приготовления одной из жемчужин кавказской кухни — карачаевского хычина. Вы узнаете обо всех тонкостях замешивания теста по рецепту, который передается из поколения в поколение. О правильном выборе продуктов для приготовления и о трёх разных начинках в хычинах.

Шаг за шагом научитесь готовить коронное блюдо республики. И конечно, насладитесь вкусом свежеиспеченных хычинов за чашечкой горного чая!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном седане или внедорожнике с возможностью установить детское кресло или бустер (по запросу)
  • Все продукты и чаепитие включены в стоимость
  • За доплату мастер-класс можно провести для группы до 6 участников — подробности в переписке
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Пятигорска

Здравствуй, Пятигорск
На машине
скидка
20%
26 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Пятигорск
Откройте для себя Пятигорск с его историей и культурой. Посетите парк «Цветник», Эолову арфу и другие достопримечательности за 3 часа
Начало: У парка «Цветник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60004800 за всё до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск и КМВ за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, посетив четыре уникальных города за один день. Узнайте их историю и насладитесь природой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
На машине
34 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.