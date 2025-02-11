Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Пятигорска)

Как говорят карачаевцы, если на столе нет хычинов — значит, вы останетесь голодными! Поэтому без них не обходится ни одно кавказское застолье. В тёплой дружеской атмосфере вы узнаете обо всех нюансах приготовления карачаевских хычинов. Научитесь готовить их самостоятельно и насладитесь вкусом подлинной карачаевской кухни.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание мастер-класса

Из Пятигорска мы отправимся в уютную Карачаево-Черкессию — в село Учкекен. Свои двери для вас откроет гостеприимная и добродушная карачаевская семья!

Хозяйка дома поделится секретами приготовления одной из жемчужин кавказской кухни — карачаевского хычина. Вы узнаете обо всех тонкостях замешивания теста по рецепту, который передается из поколения в поколение. О правильном выборе продуктов для приготовления и о трёх разных начинках в хычинах.

Шаг за шагом научитесь готовить коронное блюдо республики. И конечно, насладитесь вкусом свежеиспеченных хычинов за чашечкой горного чая!

Организационные детали