Т Татьяна Отличная экскурсия. Домбай прекрасен. Алексей опытный водитель, замечательный гид, рассказывает увлекательно, много интересных фактов. Его приятно слушать. Экскурсия очень понравилось. Рекомендуем!

Т Татьяна Алексей - один из лучших гидов, которые у нас были. Экскурсия очень понравилась своим маршрутом и информацией об этом чудесном крае.

Д Дмитрий читать дальше отведено достаточно. Посетили перевал Гумбаши с видом на Эльбрус, Поднялись на трёх подъемниках на Домбай, посетили реку Улу- Муруджу и озеро Кара-Кель, поднялись к Шоанинскому храму, увидели "Сырные пещеры". Все было захватывающе красиво. Полный восторг!!! Спасибо Алексею!!! Поехали на экскурсию 11.07.2024 В первую очередь надо сказать про гида Алексея. Интересно и увлекательно ведёт экскурсию (скучать не приходилось), создал неповторимую атмосферу, все четко спланировано, времени на все этапы

С Снежана читать дальше стиха Е. Хаванского "Домбай":"… Кто здесь бывал хотя бы раз, Запомнит навсегда Кавказ! …". Организация экскурсии, также на высшем уровне! Водитель-гид был Сергей, который не ограничивал во времени, была возможность даже искупаться, достаточно интересно, ненавязчиво сопровождал экскурсию рассказами про Кавказ, при необходимости и фотографировал! Человек, для которого важно, чтобы его туристы получили только положительные эмоции от экскурсии, которых было получено более чем! При этом, необходимо отметить аккуратное и комфортное вождение на автомобиле! Без сомнений, все на Домбай!) Название экскурсии, оправдало своё наименование, Домбай -действительно сказка!!! В которой необходимо побывать каждому! Красота неимоверная! Все локации просто шикарные! Про природу Домбая можно писать бесконечно, остается только процитировать строки из

О Ольга читать дальше гору кабан с шикарным видом, ну конечно конечная остановка это гора Домбай. Зелёная и снежная, высокая и холодная! Контраст впечатляет! Всем советуем побывать, спасибо за организацию, за воспоминания, за эмоции! Были с ребёнком 7 лет, выдержалала дорогу и тоже осталась под впечатлением, как и мы взрослые. Ездили с семьёй на гору Домбай. Остались довольны нечего не сказать. У нас был гид Георгий, он очень обходительный, и очень интересно рассказывал на протяжении всей дороги! Посетили по дороге

А Анна читать дальше обратном пути останавливались у горной реки Уллу-Муруджу, попробовали чистой горной воды. Затем заезжали к Шоаннинскому храму (10-11 вв.) С вершины горы, где расположен храм, открываются чудесные живописные виды. Огромное спасибо нашему гиду-водителю Сергею. В дороге с ним интересно и нескучно. Всем рекомендую. Очень здорово! Отличная экскурсия! Все очень понравилось. Потрясающие виды, безумно красивая природа. Домбай прекрасен! На канатке доехали до 2-го уровня, там кругом снег, облачность, видимости нет, но все равно очень впечатляет. На

Н Наталья Душевный гид Алексей. Все очень понравилось. Спасибо за путешествие и интересные истории.

Т Татьяна Нам ооочень повезло с погодой и Гидом Алексеем 😊👍. Прекрасные виды, любовь с первого взгляда ❤️

Н Наталья Домбай это лучшее место на земле где стоит побывать! Экскурсия просто супер! Обязательно на Домбай через Гумбашы, Шоаниннский храм! Экскурсовод Дмитрий большой молодец, все продумано, без спешки, времени хватило на все, это очень важно когда видишь это величие и красоту гор! Это не описать, это надо видеть! Всем рекомендую эту экскурсию и нашего путеводителя Дмитрия!

М Марат читать дальше режиме. Подъем чуть пологей, но в этом удобство для любителей спокойного подъема. Обязательно посетите Шоанинский храм 10 века. Не соглашайтесь на альтернативу. Там такая сила, энергия, мощь (я атеист, но здесь такая энергетика). Отличная экскурсия. Арсений отличный водитель и гид, а также здорово проявил себя хорошим дипломатом. Также сопровождал на всех очередях подъемника. Не стоит пугаться определения "старый подъёмник". Всё работает в рабочем

Ф Фомин Если вы за безопасность, комфорт, хорошее настроение и чувство юмора, то 100% выбирайте путешествие именно с Алексеем!!! Выбирали между взять машину напрокат и экскурсией, и нисколько не пожалели что выбрали Алексея! Увлекательное, незабываемое путешествие 13.10.23 было в Домбай через живописные локации, которые посоветовал нам Алексей, при этом рассказав нам много интересного! Успели везде и даже больше!!

Е Елизавета Поездка в Домбай 10 октября 2023 была очень интересная и познавательная. Кавказский горный массив впечатляет и потрясает своей красотой и величием. Отдельная благодарность гиду-водителю Алексею за увлекательный рассказ и профессиональное сопровождение!

О Ольга Спасибо большое нашему гиду Арсению🤗, утро началось с бодрящего кофе. И вообще он все время был очень внимательным и проявлял заботу о своей компании в течении всего тура! С погодой нам очень повезло, мы увидели природу во всей красоте, красок добавила начавшаяся уже золотая осень. Все было просто прекрасно! Спасибо Арсений!

В Виктория Отличная экскурсия - красивые виды и интересные истории от гида.