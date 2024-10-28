Домбай — сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Он окружён величественными снежными пиками и густыми лесами.
Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге.
Описание экскурсииЧто вас ожидает? перевал Гум-Баши (Кум-Баши) Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач. -балк. “песчаная голова”), с которого ранним утром открывается прекрасный и не очень привычный вид (с западной части) на Эльбрус и Кавказский хребет. Сырные пещеры Спускаясь с перевала Гум-Баши мы сможем остановиться у Сырных пещер, которые получили своё название из-за некого сходства с головкой сыра в классическом представлении: известняковая скала подвергалась многолетней ветряной эрозии, из-за чего имеет вид, похожий на изрешечённую отверстиями головку сыра. озеро Кара-Кёль Проезжая близ селения Теберда мы сможем остановиться у настоящего горного озера, расположенного рядом с дорогой. В летнее время оно отлично отражает солнце, так что вы сможете запечатлеть чистую водную гладь на фоне горных зелёных хребтов. посёлок Домбай В соединении трёх ущелий – Алибекского, Аманауз и Домбай-Ёльген, располагается знаменитый посёлок Домбай (с карач. -балк. “зубр”), который иногда называют “швейцарскими Альпами” из-за некоторого внешнего сходства. Именно Домбай привлекает множество туристов круглый год. Некоторые приезжают посмотреть на красоту снежных пиков и альпийских лугов (в летнее время), а другие приезжают сюда просто покататься на лыжах или сноуборде. река Уллу-Муруджу На обратном пути мы посетим знаменитую реку Уллу-Муруджу (с карач. -балк. “большая река”), которая славится своей чистотой воды и мистическим видом, особенно вкупе с окружающим реку тёмным лесом. Фотографии реки всегда получаются красивыми и как будто написанными рукой человека на холсте. Шоанинский храм Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название храма – Шоанинский. Примерная дата основания храма – X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе. Преимущества выбора поездки с нами:
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
- В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников экскурсии), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию.
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники и минивэны. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.
- Заберём вас от вашего места проживания и после поездки доставим вас обратно.
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу в Домбае (по желанию):/n взрослый - 2700 руб. (3200м) /n детский - 2100 руб. (3200м)
- Экосбор в Гонахчирском ущелье - 200 руб. /чел. (по желанию, в летнее время)
- Питание и напитки в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания
Завершение: Ваше место проживания в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
28 окт 2024
Отличная экскурсия. Домбай прекрасен. Алексей опытный водитель, замечательный гид, рассказывает увлекательно, много интересных фактов. Его приятно слушать. Экскурсия очень понравилось. Рекомендуем!
Т
Татьяна
27 июл 2024
Алексей - один из лучших гидов, которые у нас были. Экскурсия очень понравилась своим маршрутом и информацией об этом чудесном крае.
Д
Дмитрий
12 июл 2024
Поехали на экскурсию 11.07.2024 В первую очередь надо сказать про гида Алексея. Интересно и увлекательно ведёт экскурсию (скучать не приходилось), создал неповторимую атмосферу, все четко спланировано, времени на все этапы
С
Снежана
1 июл 2024
Название экскурсии, оправдало своё наименование, Домбай -действительно сказка!!! В которой необходимо побывать каждому! Красота неимоверная! Все локации просто шикарные! Про природу Домбая можно писать бесконечно, остается только процитировать строки из
О
Ольга
31 мая 2024
Ездили с семьёй на гору Домбай. Остались довольны нечего не сказать. У нас был гид Георгий, он очень обходительный, и очень интересно рассказывал на протяжении всей дороги! Посетили по дороге
А
Анна
15 мая 2024
Отличная экскурсия! Все очень понравилось. Потрясающие виды, безумно красивая природа. Домбай прекрасен! На канатке доехали до 2-го уровня, там кругом снег, облачность, видимости нет, но все равно очень впечатляет. На
Н
Наталья
24 апр 2024
Душевный гид Алексей. Все очень понравилось. Спасибо за путешествие и интересные истории.
Т
Татьяна
9 апр 2024
Нам ооочень повезло с погодой и Гидом Алексеем 😊👍. Прекрасные виды, любовь с первого взгляда ❤️
Н
Наталья
19 мар 2024
Домбай это лучшее место на земле где стоит побывать! Экскурсия просто супер! Обязательно на Домбай через Гумбашы, Шоаниннский храм! Экскурсовод Дмитрий большой молодец, все продумано, без спешки, времени хватило на все, это очень важно когда видишь это величие и красоту гор! Это не описать, это надо видеть! Всем рекомендую эту экскурсию и нашего путеводителя Дмитрия!
М
Марат
23 окт 2023
Отличная экскурсия. Арсений отличный водитель и гид, а также здорово проявил себя хорошим дипломатом. Также сопровождал на всех очередях подъемника. Не стоит пугаться определения "старый подъёмник". Всё работает в рабочем
Ф
Фомин
16 окт 2023
Если вы за безопасность, комфорт, хорошее настроение и чувство юмора, то 100% выбирайте путешествие именно с Алексеем!!! Выбирали между взять машину напрокат и экскурсией, и нисколько не пожалели что выбрали Алексея! Увлекательное, незабываемое путешествие 13.10.23 было в Домбай через живописные локации, которые посоветовал нам Алексей, при этом рассказав нам много интересного! Успели везде и даже больше!!
Е
Елизавета
11 окт 2023
Поездка в Домбай 10 октября 2023 была очень интересная и познавательная. Кавказский горный массив впечатляет и потрясает своей красотой и величием. Отдельная благодарность гиду-водителю Алексею за увлекательный рассказ и профессиональное сопровождение!
О
Ольга
30 сен 2023
Спасибо большое нашему гиду Арсению🤗, утро началось с бодрящего кофе. И вообще он все время был очень внимательным и проявлял заботу о своей компании в течении всего тура! С погодой нам очень повезло, мы увидели природу во всей красоте, красок добавила начавшаяся уже золотая осень. Все было просто прекрасно! Спасибо Арсений!
В
Виктория
28 сен 2023
Отличная экскурсия - красивые виды и интересные истории от гида.
А
Александра
23 сен 2023
Очень рекомендуем Алексея, как гида. 👍🏻Рассказывает много интересных фактов, как о городе, так и о всех приезжающих местах. На все вопросы отвечает с профессиональной точки зрения. В поездке было весело, комфортно и уютно☺️ Благодарим за отличную поездку, очень понравилось! 🏔
