10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гум-Баши и Шоана: горы, храм и термальные источники
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
20 дек в 06:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия в Архыз
Начало: Ваше место пребывания в Пятигорске
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
20 дек в 07:00
4200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана18 сентября 2024Огромная благодарность нашему гиду Олегу за проведённую экскурсию. Она продлилась с 7 утра до 21 часа, но каждая минута стоила
- ЕЕлена10 июня 2024Большое спасибо Николаю за отличную экскурсию! Грамотно составлен маршрут, всегда можно было его откорректировать. Отвечал на все вопросы, было видно, что хорошо разбирается в традициях, обычаях и истории местных народов. Море положительных впечатлений и фотографий.
- ССергей22 сентября 2023Хочется сказать большое спасибо нашему сопровождающему Александру! Маршрут, выбранный Александром, был хоть и длинный, но после посещения эксклюзивного места, стал
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Перевал Гумбаши»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в декабре 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Перевал Гумбаши" можно забронировать 3 экскурсии от 4200 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2025 год по теме «Перевал Гумбаши», 40 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль