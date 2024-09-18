Огромная благодарность нашему гиду Олегу за проведённую экскурсию. Она продлилась с 7 утра до 21 часа, но каждая минута стоила

того. Домбай великолепен и величественен, пейзажи по дороге завораживающие, необыкновенный старинный Шоанинский храм - всё прекрасно. Отдельная благодарность Олегу за интересную путевую информацию и аккуратное вождение при временами очень непростой дороге

Е Елена

Большое спасибо Николаю за отличную экскурсию! Грамотно составлен маршрут, всегда можно было его откорректировать. Отвечал на все вопросы, было видно, что хорошо разбирается в традициях, обычаях и истории местных народов. Море положительных впечатлений и фотографий.