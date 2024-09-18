Перевал Гумбаши – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Перевал Гумбаши» в Пятигорске, цены от 4200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Перевал Гумбаши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
На машине
27 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гум-Баши и Шоана: горы, храм и термальные источники
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
На машине
9 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
20 дек в 06:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Архыз
На автобусе
4 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия в Архыз
Начало: Ваше место пребывания в Пятигорске
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
20 дек в 07:00
4200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    18 сентября 2024
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
    Огромная благодарность нашему гиду Олегу за проведённую экскурсию. Она продлилась с 7 утра до 21 часа, но каждая минута стоила
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    того. Домбай великолепен и величественен, пейзажи по дороге завораживающие, необыкновенный старинный Шоанинский храм - всё прекрасно. Отдельная благодарность Олегу за интересную путевую информацию и аккуратное вождение при временами очень непростой дороге

    Огромная благодарность нашему гиду Олегу за проведённую экскурсию. Она продлилась с 7 утра до 21 часаОгромная благодарность нашему гиду Олегу за проведённую экскурсию. Она продлилась с 7 утра до 21 часаОгромная благодарность нашему гиду Олегу за проведённую экскурсию. Она продлилась с 7 утра до 21 часа
  • Е
    Елена
    10 июня 2024
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
    Большое спасибо Николаю за отличную экскурсию! Грамотно составлен маршрут, всегда можно было его откорректировать. Отвечал на все вопросы, было видно, что хорошо разбирается в традициях, обычаях и истории местных народов. Море положительных впечатлений и фотографий.
  • С
    Сергей
    22 сентября 2023
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
    Хочется сказать большое спасибо нашему сопровождающему Александру! Маршрут, выбранный Александром, был хоть и длинный, но после посещения эксклюзивного места, стал
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    намного интересней и увлекательней! Запланированные места успели посетить практически все! Домбай, туманное озеро, тибердинский заповедник! После, по его совету посетили место, где прекрасно поужинали! Все в общем понравилось! Александр красавчег! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Перевал Гумбаши»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Перевал Гумбаши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
  2. Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
  3. Экскурсия в Архыз
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в декабре 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Перевал Гумбаши" можно забронировать 3 экскурсии от 4200 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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