1 чел.
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Мини-группа
12 часов
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Перевал Гум-Баши, реки и озёра, подъём на Мусса-Ачитару
Начало: Из Пятигорска или любого города КМВ
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Домбай - пламенное сердце Кавказа
Проехать по перевалу Гумбаши, увидеть «парящий» храм и насладиться горными видами
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Пятигорска: Природа, История, Культура
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и культуры, поднимитесь на гору Мусса-Ачитара и откройте легенды Домбая
Завтра в 06:25
11 июня в 06:30
2 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Путешествие в Домбай: горные вершины и культурное наследие
Вас ждет незабываемое путешествие по горному Домбаю с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
47003 760₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Поездка в Домбай на комфортабельных внедорожниках
Начало: С адреса Вашего проживания
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Посетить один из самых живописных уголков Западного Кавказа и восхититься местными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
За один день разведать уникальные природные локации Тебердинского заповедника
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
По дороге чудес - в Домбай
Красивое и комфортное путешествие на джипе премиум-класса в горный край
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Домбай и его великолепие: экскурсия в мини-группе из Пятигорска
Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
- ДДмитрий5 июня 2024Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
- ИИрина30 мая 2024Советую всем посетить эту экскурсию. Насладиться величием и красотой наших гор.
- РРоман29 мая 2024На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
- ООксана29 мая 2024Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом.
- ЕЕлена28 мая 2024Поездка была очень позитивной, насыщенной по впечатлениям. Гид - Мурат - был аниматнлен и прелупредителен. Группа подобралась чисто женская, к
- ННаталья27 мая 2024Экскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. Не нагружая лишней информацией и
- ООльга25 мая 2024Все замечательно. Заехали на озеро, потом в горы, но хотелось бы на обратном пути еще посетить какое-нибудь запоминающееся место
- ММария20 мая 2024Наша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвела, но всё равно получили
- ММарина19 мая 2024Очень интересная экскурсия, замечательный экскурсовод Дарья, которая не просто много знает, но и умеет это хорошо подать. Мы так много узнали! Потрясающие виды! Спасибо Ладье за таких прекрасных экскурсоводов!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гора Мусса-Ачитара»
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