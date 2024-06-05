Гора Мусса-Ачитара – экскурсии в Пятигорске

Найдено 18 экскурсий в категории «Гора Мусса-Ачитара» в Пятигорске, цены от 2 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
В ущельях спрятанный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500 за человека
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
67 отзывов
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Перевал Гум-Баши, реки и озёра, подъём на Мусса-Ачитару
Начало: Из Пятигорска или любого города КМВ
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000 за всё до 4 чел.
Домбай - пламенное сердце Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Домбай - пламенное сердце Кавказа
Проехать по перевалу Гумбаши, увидеть «парящий» храм и насладиться горными видами
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Домбай - душа Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
269 отзывов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700 за человека
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
371 отзыв
Домбай из Пятигорска: Природа, История, Культура
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и культуры, поднимитесь на гору Мусса-Ачитара и откройте легенды Домбая
Завтра в 06:25
11 июня в 06:30
2 500 за человека
Домбай в мини-группе из Пятигорска
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
164 отзыва
Путешествие в Домбай: горные вершины и культурное наследие
Вас ждет незабываемое путешествие по горному Домбаю с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700 за человека
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
47003 760 за человека
Поездка в Домбай на комфортабельных внедорожниках
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Поездка в Домбай на комфортабельных внедорожниках
Начало: С адреса Вашего проживания
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 500 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Посетить один из самых живописных уголков Западного Кавказа и восхититься местными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
17 500 за всё до 4 чел.
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
За один день разведать уникальные природные локации Тебердинского заповедника
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
По дороге чудес - в Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
По дороге чудес - в Домбай
Красивое и комфортное путешествие на джипе премиум-класса в горный край
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 000 за всё до 4 чел.
Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Домбай и его великолепие: экскурсия в мини-группе из Пятигорска
Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
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    гид Елена рассказывала об окружающих нас видах и горах, отвечала на все вопросы, поддерживала тёплую атмосферу в группе. С погодой нам повезло, поэтому уже с перевала Гумбаши мы увидели и Эльбрус, и Кавказский хребет. Дорога до Домбая длинная, но есть несколько остановок на интересных локациях (гора-кольцо, сырные пещеры, озеро Кара-Кёль, Шаонинский храм). Сам Домбай и виды с канатки, конечно, просто захватывают дух! Всем очень советую подняться на самый верх, ощущения непередаваемые, оно того точно стоит! Спасибо гиду и всей команде за такую классную поездку:)

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
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    является просто спасением. Кроме того в машине для каждого участнике была подготовлена бутилированная вода и конфетки в дорогу. Елена - опытный водитель, управляла машиной аккуратно и комфортно. Для такой, довольно длительной поездки все это очень важно. Основная цель поездки - канатная дорога очень впечатляющая. С высоты открываются потрясающие виды на соседние горные горы хребты. А высота, на которой вы пролетаете над верхушками деревьев, может пощекотать вам нервы. Так же посетили и другие интересные объекты, такие как кольцо в скале, сырную пещеру и древний храм. Наш гид Елена всю дорогу рассказывала о местных особенностях и достопримечательностях, поведала несколько легенд относящихся к тем или иным местам.

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
    Советую всем посетить эту экскурсию. Насладиться величием и красотой наших гор.
  • Р
    Роман
    29 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
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    экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус. На Домбай поездка на минивэне в минигруппе 6 человек с гидом-экскурсоводом Романом. На минивэне забирают рано утром от дома и привозят домой. Интересная экскурсия, эмоционально насыщенная, информативная о культуре народов, обычаях, истории. Экскурсовод Роман строгий и одновременно дающий возможность почувствовать себя в безопасности, т. к. дорога есть дорога. Много рассказывал, шутил. Так как выезд очень ранний, останавливались на завтрак в горах, интересный и вкусный. Угощали медом разным, чаем из трав, натуральной брынзой, айраном. Заезжали в фотозону, время для фото достаточно. Красивые места, природа отличается от природы Эльбруса, леса и горы сочетание красивейшее - как в Альпах. Поднимались на сырную гору - красивое необыкновенное место. Поднимались по канатке на гору Мусса-Ачитара - виды впечатляющие. Обедали после подъёма на первой канатке в кафе, вкусно по-домашнему. На обратном пути заезжали в Шоанинский храм, где экскурсовод поведал его историю. Удивительное красивое место! Удивительные люди, которые стараются передать это наследие, ценности новому поколению. Спасибо за информативный и эмоциональный заряд от экскурсовода Романа! Удивительно содержательный человек, дающий эмоции, защиту, силу одновременно. Сохраняйте эти качества, процветания и благо

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Поездка была очень позитивной, насыщенной по впечатлениям. Гид - Мурат - был аниматнлен и прелупредителен. Группа подобралась чисто женская, к
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    окончанию поезки мы все очень тепло расставались. Немного подкачала вначале организация тура (пришлось самой звонить и выяснять причину, почему с нами не связывается никто), но потом организатор тура все исправил и в дальнейшем проблем не было. Гид - хороший водитель, человек с хорошим чувством юмора и патриот своей малой родины. Много узнали интересного о карачаевцах. Спасибо ему.

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
    Экскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. Не нагружая лишней информацией и
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    в тоже время очень интересно рассказывая про объекты которые мы посещали и не толтко. На все наши вопросы были ответы. Елена Кочерга профессионал своего дела. Всем, кто поедет в ваши края буду рекомендовать вашу компанию и Елену обязательно.

    Экскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. Не
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
    Все замечательно. Заехали на озеро, потом в горы, но хотелось бы на обратном пути еще посетить какое-нибудь запоминающееся место
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
    Наша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвела, но всё равно получили
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    массу положительных, незабываемых впечатлений! Также посетили старинный Шоанинский храм, Сырные пещеры, делали множество остановок, чтобы полюбоваться красотами Кавказа 💗 Отдельное спасибо гиду Аслану за хорошую компанию, за рассказы и локации)

    Наша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвела
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
    Очень интересная экскурсия, замечательный экскурсовод Дарья, которая не просто много знает, но и умеет это хорошо подать. Мы так много узнали! Потрясающие виды! Спасибо Ладье за таких прекрасных экскурсоводов!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гора Мусса-Ачитара»

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  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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