Экскурсии по пещерам Пятигорска

Найдено 9 экскурсий в категории «Пещеры» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
«Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника»
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200 за человека
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
«Через перевал Гумбаши с отличными видами на Эльбрус мы отправимся к причудливым Сырным пещерам»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Старинные храмы и Сырные пещеры»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 3 чел.
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Мы проедем по самому высокому перевалу в России, отыщем дырки от сыра в Сырной пещере, посетим храм 10 века, полюбуемся Туманным озером»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
269 отзывов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Пещера «Сквозняк» или «Сырная» Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700 за человека
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Пятигорске
«Посетим Сырные пещеры из пористого песчаника — внешним видом они действительно напоминают сыр с дырочками»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
47003 760 за человека
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Увидеть невероятную природу региона, покататься на лошадях и потрогать Сырную пещеру
«Сырная пещера и Шоанинский храм»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
Погулять среди пещер, выпить минеральной воды и прокатиться по канатной дороге к горной вершине
Начало: Адрес туриста
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Домбай и его великолепие: экскурсия в мини-группе из Пятигорска
Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в КМВ
«Сырные пещеры — таких пещер на территории Карачаево-Черкесии несколько, но Сырная отличается своей выразительностью — фотогеничной фактурой, узорами, плавными формами»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
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    гид Елена рассказывала об окружающих нас видах и горах, отвечала на все вопросы, поддерживала тёплую атмосферу в группе. С погодой нам повезло, поэтому уже с перевала Гумбаши мы увидели и Эльбрус, и Кавказский хребет. Дорога до Домбая длинная, но есть несколько остановок на интересных локациях (гора-кольцо, сырные пещеры, озеро Кара-Кёль, Шаонинский храм). Сам Домбай и виды с канатки, конечно, просто захватывают дух! Всем очень советую подняться на самый верх, ощущения непередаваемые, оно того точно стоит! Спасибо гиду и всей команде за такую классную поездку:)

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
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    является просто спасением. Кроме того в машине для каждого участнике была подготовлена бутилированная вода и конфетки в дорогу. Елена - опытный водитель, управляла машиной аккуратно и комфортно. Для такой, довольно длительной поездки все это очень важно. Основная цель поездки - канатная дорога очень впечатляющая. С высоты открываются потрясающие виды на соседние горные горы хребты. А высота, на которой вы пролетаете над верхушками деревьев, может пощекотать вам нервы. Так же посетили и другие интересные объекты, такие как кольцо в скале, сырную пещеру и древний храм. Наш гид Елена всю дорогу рассказывала о местных особенностях и достопримечательностях, поведала несколько легенд относящихся к тем или иным местам.

  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Были на экскурсии 31 мая, остались в полном восторге. Игорь гид просто потрясающий!!! Создал приятную атмосферу и позитивное настроение. Скучать не приходилось, много интересного узнали. Большое спасибо организаторам и Игорю, рекомендуем всем!!!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Прекрасная экскурсия,эмоции зашкаливают 🔥🔥🔥Анастасии благодарность за организацию,ну а в топе сегодня был наш гид Роман. Я уверена с этим мнением
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    согласится вся наша группа. Но я озвучу своё мнение. Начиная с момента знакомства он окружил заботой,не оставил без внимания и проконтролировал все детали поездки. В ходе экскурсии поразил своими невероятными знаниями,очень интересно был выстроен формат общения,всегда откликался на малейшие просьбы,внимательный,ответственный, одним словом самый лучший гид за все 4 дня моего пребывания в этом волшебном крае. Огромное спасибо всей команде за чудесную и незабываемую экскурсию🤩🤩🤩👍👍👍

    Прекрасная экскурсия,эмоции зашкаливают 🔥🔥🔥Анастасии благодарность за организацию,ну а в топе сегодня был наш гид Роман. Я
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
    Советую всем посетить эту экскурсию. Насладиться величием и красотой наших гор.
  • Р
    Роман
    29 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
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    экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус. На Домбай поездка на минивэне в минигруппе 6 человек с гидом-экскурсоводом Романом. На минивэне забирают рано утром от дома и привозят домой. Интересная экскурсия, эмоционально насыщенная, информативная о культуре народов, обычаях, истории. Экскурсовод Роман строгий и одновременно дающий возможность почувствовать себя в безопасности, т. к. дорога есть дорога. Много рассказывал, шутил. Так как выезд очень ранний, останавливались на завтрак в горах, интересный и вкусный. Угощали медом разным, чаем из трав, натуральной брынзой, айраном. Заезжали в фотозону, время для фото достаточно. Красивые места, природа отличается от природы Эльбруса, леса и горы сочетание красивейшее - как в Альпах. Поднимались на сырную гору - красивое необыкновенное место. Поднимались по канатке на гору Мусса-Ачитара - виды впечатляющие. Обедали после подъёма на первой канатке в кафе, вкусно по-домашнему. На обратном пути заезжали в Шоанинский храм, где экскурсовод поведал его историю. Удивительное красивое место! Удивительные люди, которые стараются передать это наследие, ценности новому поколению. Спасибо за информативный и эмоциональный заряд от экскурсовода Романа! Удивительно содержательный человек, дающий эмоции, защиту, силу одновременно. Сохраняйте эти качества, процветания и благо

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Поездка была очень позитивной, насыщенной по впечатлениям. Гид - Мурат - был аниматнлен и прелупредителен. Группа подобралась чисто женская, к
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    окончанию поезки мы все очень тепло расставались. Немного подкачала вначале организация тура (пришлось самой звонить и выяснять причину, почему с нами не связывается никто), но потом организатор тура все исправил и в дальнейшем проблем не было. Гид - хороший водитель, человек с хорошим чувством юмора и патриот своей малой родины. Много узнали интересного о карачаевцах. Спасибо ему.

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
    Экскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. Не нагружая лишней информацией и
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    в тоже время очень интересно рассказывая про объекты которые мы посещали и не толтко. На все наши вопросы были ответы. Елена Кочерга профессионал своего дела. Всем, кто поедет в ваши края буду рекомендовать вашу компанию и Елену обязательно.

    Экскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. Не
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
    Наша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвела, но всё равно получили
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    массу положительных, незабываемых впечатлений! Также посетили старинный Шоанинский храм, Сырные пещеры, делали множество остановок, чтобы полюбоваться красотами Кавказа 💗 Отдельное спасибо гиду Аслану за хорошую компанию, за рассказы и локации)

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Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
  2. Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
  3. Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
  4. Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
  5. Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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