Мои заказы

Домбай - путь к вершинам Кавказа из Пятигорска

Вас ждет однодневная поездка на Домбай, за время которой вы сможете сполна насладиться красотой природы Кавказа.

Мы проедем по одной из живописнейших дорог, полюбуемся древним храмом, а после поднимемся высоко к облакам по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — отсюда открываются потрясающие виды.
5
5 отзывов
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Пятигорска
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Пятигорска
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Пятигорска

Описание экскурсии

Мы отправляемся в Домбай, чтобы вы впечатлились величием гор, увидели необычные скалы и побывали в необычном заповеднике. Именно здесь вы сможете сполна насладиться красотой Кавказа — взлететь к облакам по канатной дороге, посмотреть на древний и просто полюбоваться окружающей природой, вдыхая опьяняющий горный воздух. За время нашего тура мы:
  • проедем по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши;
  • полюбуемся со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет;
  • отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенному на горе Шоана;
  • посетим долину реки Теберда;
  • на Домбайской поляне поднимемся на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и насладимся захватывающими дух видами окружающих гор и водопадов. В летнее время мы также заедем к Туманлы-кёль — одному из самых красивых озер Домбая. Важная информация: При себе иметь необходимо иметь документы, подтверждающие личность. Надевайте удобную обувь и теплую, непродуваемую закрытую одежду. Также возьмите с собой солнцезащитные очки и головные уборы. За дополнительную оплату возможен проезд к Чучхурским водопадам и водопаду Алибек.

Ежедневно с 06.00-08.00 утра

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши (панорама)
  • Сырная пещера
  • Шоанинский храм или Сентинский
  • Озеро Кара-Кёль
  • Домбайская поляна
  • Гора Мусса-Ачитара
  • Река Уллу-Муруджу и Теберда
  • Озеро Туманлы Кёль (по возможности проезда)
Что включено
  • Сопровождение опытного гида-водителя
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Билет на канатную дорогу в Домбае (по желанию):/n взрослый - 2700 руб. (3200м) /n детский - 2100 руб. (3200м)
  • Питание: средний чек - 700 руб. (по желанию)
  • Экологический сбор: 200 руб
  • Заед на озеро Туманлыкёль - 2000р. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • При себе иметь необходимо иметь документы, подтверждающие личность
  • Надевайте удобную обувь и теплую, непродуваемую закрытую одежду. Также возьмите с собой солнцезащитные очки и головные уборы
  • За дополнительную оплату возможен проезд к Чучхурским водопадам и водопаду Алибек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
Елена
10 июл 2025
Сергей - замечательный человек. Ездим с ним на экскурсии 2 год. Очень довольны. Много рассказывает интересных фактов, помогает во всем. Посмотрели много интересных мест.
А
Аркадий
25 июн 2025
Повезло с Гидом, погодой и машиной. Гид Руслан вел машину аккуратно, отвечал на наши вопросы и рассказал много полезной информации о маршруте, за что мы ему очень благодарны, машина была чистая и комфортная, ну и погода была солнечной и безветренной, в общем впечатления от поездки самые наилучшие.
П
Полина
3 мая 2025
Были на экскурсии с гидом Русланом, всё очень понравилось, только приятные эмоции! Было очень интересно слушать гида, много информации и веселых историй! Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Вернемся обязательно! ☺️
Н
Наталья
20 ноя 2023
Отдыхая в Кисловодске решили посетить Домбай. Как всегда выбрали экскурсию на Спутнике и ни разу не пожалели. По дороге на Домбай посетили много интересных мест, узнали интересные факты об их
читать дальше

жителях, насладились красотами гор, озер и водопадов, и прекрасной погодой (повезло что было солнечно). Поездка на машине гида оказалась большим плюсом, т. к. не на все объекты могут проехать автобусы, да и скорректировать остановки проще. Спасибо за поездку, все понравилось!

ч
ччч
8 мая 2023
Нам не повезло с погодой на самом Домбае, но удалось запечатлеть волшебные виды, которые открываются с храмов, а наш гид, поливаемый холодным дождём, героически пофотографировал нас у водопада (реки). Было очень красиво, узнали кое-что новое, приятно провели время. Спасибо гиду и организатору за эту экскурсию) P.S: пожелание к авто - добавить ремни безопасности на задние сидения.

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
На машине
13 часов
145 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Откройте для себя величие Кавказа! Путешествие через перевалы, пещеры и храмы, завершится на вершине Мусса-Ачитара. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3700 ₽ за человека
Из Пятигорска - в великолепный Домбай
На машине
12 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пятигорска - в великолепный Домбай
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Карачаево-Черкесии. Впечатляющие виды и уникальные места ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 06:00
11 дек в 06:00
16 800 ₽ за всё до 3 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
На машине
12 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 17 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске