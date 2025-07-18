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Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска

Погрузитесь в атмосферу Кавказа: горы, водопады и история. Уникальный маршрут с незабываемыми видами и культурными открытиями
Тысячи путешественников уже оценили красоту Домбая. Пейзажи Северного Кавказа захватывают дух в любое время года. Путешествие включает посещение горы Кольцо, Медовых водопадов и перевала Гумбаши. Вы увидите Кавказский хребет и Эльбрус, узнаете о географии и истории региона. В Домбае можно отдохнуть в термах или насладиться местной кухней. Путешествие на легковом автомобиле с возможностью корректировки маршрута
5
18 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏞️ Посещение Медовых водопадов
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🌿 Возможность увидеть Эльбрус
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 🍽️ Дегустация местной кухни

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для путешествия - с июня по сентябрь, когда погода теплая и ясная, что позволяет насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет. Весной и осенью также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, несмотря на холод, горы покрыты снегом, создавая сказочные пейзажи, однако доступ к некоторым местам может быть ограничен.
Сейчас август — это идеальное время.
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска

Что можно увидеть

  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Перевал Гумбаши
  • Река Теберда
  • Водопад Уллу-Муруджу

Описание экскурсии

Захватывающая дорога в горы

В начале пути навестим необычную гору Кольцо — она оправдывает свое название. Это песчаниковая гора, а также лермонтовское место, около которого вы увидите панораму Пятигорска.
Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса; по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание.
По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гумбаши (2150 метров). Посмотрим на водораздел внутреннего моря и Мирового океана. Конечно, остановимся насладиться видами на Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус — в ясную погоду он как на ладони!

«Чудесный, дивный край — в ущельях спрятанный Домбай!»

Территория вокруг поселка Домбай и города Теберда — это заповедная зона. Если захотите, посетим зверинец: здесь живут представители только местной фауны.
На обед мы можем заехать в форелевое хозяйство на берегу реки Теберда! Там, в окружении высоких покрытых лесом хребтов, вы можете отведать свежевыловленную жемчужную форель, испечённую для вас на мангале, поесть шашлык или попробовать блюда местной кухни! Отдохнув, заедем пофотографироваться у реки и водопада Уллу-Муруджу в мшистом лесу.
Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае. У вас будет 2-3 часа свободного времени для прогулок на высоте около 3500 метров, откуда открываются неописуемые виды.

Домбай от истории до геологии

Весь день будет наполнен познавательными рассказами. Сразу скажу, что я не поклонник выдуманных легенд и предпочитаю научный подход. Вы узнаете о Средних веках и о войнах в этом крае — Кавказской и Великой Отечественной. Поймете этнический состав Кавказа, взаимоотношения народов и языковые группы. Поговорим и о природе: появлении гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На легковом автомобиле Kia Ceed для 1-4 человек
  • Для большего количества путешественников (до 7 человек) стоимость экскурсии увеличится на 35% (проходит на минивэне Toyota Alphard)
  • Я заберу вас от удобного вам места в любом из городов Кавминвод и после привезу обратно
  • Маршрут, место и время выезда можно скорректировать по вашим пожеланиям, мы полностью подстраиваемся под вас!

Дополнительные расходы

  • Вход на Медовые водопады — 200 ₽/чел.
  • Билет на канатную дорогу — от 900 ₽ до 2000 ₽/стандартный билет и от 700 ₽ до 1700 ₽/льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
  • Обед в кафе — примерно от 700 ₽ на человека
  • По вашему желанию возможно дополнить программу:
    — посещение термальных бассейнов «Жемчужина Кавказа» с купанием в лечебной термальной воде: +1500 ₽ к стоимости экскурсии и +600 ₽ за билет
    — заезд в Гоначхирское ущелье: +2000 ₽ к стоимости экскурсии и +200 ₽ билет
    — Посещение Шоанинского храма: +1500 ₽ к стоимости экскурсии и +300 ₽ с человека за джиппинг к храму на внедорожнике
    — Посещение Сырной Пещеры: +1500 ₽ к стоимости экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен
Карен — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 852 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии,
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культурологии, экономики и политики. Я составляю свои авторские путешествия так, чтобы по возможности объединить в одну программу несколько экскурсий, показать и рассказать побольше интересных фактов, историй, статистических данных, которые запомнятся надолго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
1
3
2
1
Роман
Выбирали индивидуальную экскурсию - чтоб быстрее и интереснее.
Карен - замечательный гид, провез по интересным местам: гора Кольцо, Медовые водопады с зип-лайном, перевал Гумбаши и Шаонинский храм к самому Домбаю… Экскурсия интересная, места красивейшие. Можем посоветовать всем, кому нравится природа и горы… Надеюсь, приедем еще.
Карену отдельное спасибо!
Выбирали индивидуальную экскурсию - чтоб быстрее и интереснее.
Выбирали индивидуальную экскурсию - чтоб быстрее и интереснее.
Выбирали индивидуальную экскурсию - чтоб быстрее и интереснее.
Выбирали индивидуальную экскурсию - чтоб быстрее и интереснее.
Выбирали индивидуальную экскурсию - чтоб быстрее и интереснее.
Выбирали индивидуальную экскурсию - чтоб быстрее и интереснее.
Выбирали индивидуальную экскурсию - чтоб быстрее и интереснее.
Выбирали индивидуальную экскурсию - чтоб быстрее и интереснее.+1
Выбирали индивидуальную экскурсию - чтоб быстрее и интереснее.
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Ольга
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Виды фантастические. Красота гор просто завораживает. Гид замечательный, не перегружает информацией, но хорошо эрудирован, может ответить на любой интересующий вопрос. Скучать не даёт)
На обратном пути искупались в термальных источниках - и усталости как не бывало.
Очень довольны поездкой. Большое спасибо Карену!
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Виды фантастические. Красота гор просто завораживает. Гид замечательный, не перегружает информацией,
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Виды фантастические. Красота гор просто завораживает. Гид замечательный, не перегружает информацией,
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Виды фантастические. Красота гор просто завораживает. Гид замечательный, не перегружает информацией,
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Виды фантастические. Красота гор просто завораживает. Гид замечательный, не перегружает информацией,
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Виды фантастические. Красота гор просто завораживает. Гид замечательный, не перегружает информацией,
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Т
30 мая 2022 г. мы с двумя детьми под руководством опытного гида Карена путешествовали по Домбаю. Насыщенный маршрут, прекрасные виды, аккуратный водитель и интересный экскурсовод Карен провез и провел нас по красивейшим местам. Понравилось буквально все! Рекомендую.
30 мая 2022 г. мы с двумя детьми под руководством опытного гида Карена путешествовали по Домбаю.
30 мая 2022 г. мы с двумя детьми под руководством опытного гида Карена путешествовали по Домбаю.
30 мая 2022 г. мы с двумя детьми под руководством опытного гида Карена путешествовали по Домбаю.
30 мая 2022 г. мы с двумя детьми под руководством опытного гида Карена путешествовали по Домбаю.
30 мая 2022 г. мы с двумя детьми под руководством опытного гида Карена путешествовали по Домбаю.
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Ирина
Это было отличное путешествие. Невероятно красивая дорога. Карен очень хороший рассказчик с глубокими познаниями в истории. Учтены все наши пожелания.
Это было отличное путешествие. Невероятно красивая дорога. Карен очень хороший рассказчик с глубокими познаниями в истории. Учтены все наши пожелания.
Это было отличное путешествие. Невероятно красивая дорога. Карен очень хороший рассказчик с глубокими познаниями в истории. Учтены все наши пожелания.
Это было отличное путешествие. Невероятно красивая дорога. Карен очень хороший рассказчик с глубокими познаниями в истории. Учтены все наши пожелания.
Это было отличное путешествие. Невероятно красивая дорога. Карен очень хороший рассказчик с глубокими познаниями в истории. Учтены все наши пожелания.
Это было отличное путешествие. Невероятно красивая дорога. Карен очень хороший рассказчик с глубокими познаниями в истории. Учтены все наши пожелания.
Это было отличное путешествие. Невероятно красивая дорога. Карен очень хороший рассказчик с глубокими познаниями в истории. Учтены все наши пожелания.
Это было отличное путешествие. Невероятно красивая дорога. Карен очень хороший рассказчик с глубокими познаниями в истории. Учтены все наши пожелания.
Это было отличное путешествие. Невероятно красивая дорога. Карен очень хороший рассказчик с глубокими познаниями в истории. Учтены все наши пожелания.+2
Это было отличное путешествие. Невероятно красивая дорога. Карен очень хороший рассказчик с глубокими познаниями в истории. Учтены все наши пожелания.
Это было отличное путешествие. Невероятно красивая дорога. Карен очень хороший рассказчик с глубокими познаниями в истории. Учтены все наши пожелания.
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Д
Если вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливый и внимательный гид, все предусмотрел, учел все наши пожелания. Домбай - это сказка! Вам обязательно нужно здесь побывать!
Если вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливый
Если вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливый
Если вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливый
Если вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливый
Если вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливый
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В
Экскурсия включает в себя 3 разных экскурсии, предлагаемых из Пятигорска большинством турфирм. В сторону Домбая гид везёт по старой дороге, с остановками для фотосессий, очень красивые виды гор. Карен интересный собеседник, помимо информации по туру рассказывает немало по другим темам.
Экскурсия включает в себя 3 разных экскурсии, предлагаемых из Пятигорска большинством турфирм. В сторону Домбая гид
Экскурсия включает в себя 3 разных экскурсии, предлагаемых из Пятигорска большинством турфирм. В сторону Домбая гид
Экскурсия включает в себя 3 разных экскурсии, предлагаемых из Пятигорска большинством турфирм. В сторону Домбая гид
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